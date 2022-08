Đang đập kính ô tô để trộm tiền thì bị bắt

TPO - Đối tượng Châu thường chạy xe bám theo ô tô của những người cầm theo túi xách, ví tiền đi ra từ ngân hàng để chờ thời cơ đập kính xe, trộm tài sản.

Ngày 1/8, Công an Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Lê Minh Nguyên Châu (44 tuổi, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 28/7, khi tuần tra đến đoạn đường ngã ba Lý Thái Tông - Phan Phu Tiên, Tổ công tác của Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phát hiện Châu đang đập kính của một ô tô đỗ ở lề đường trước số nhà 50 Phan Phu Tiên nên khống chế và đưa đối tượng về trụ sở công an.

Tại cơ quan Công an, Châu khai nhận hai vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thanh Khê, với tổng số tiền đã lấy được là 13 triệu đồng và 170 USD. Đối tượng này thường nhắm vào những người từ các ngân hàng đi ra, có cầm theo túi xách, ví tiền thì chạy xe máy bám theo chờ thời cơ hành động.

Được biết, năm 1999, đối tượng Châu từng bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 24 tháng tù treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.