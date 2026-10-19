Kỷ lục 200.000 người đu concert ở TPHCM

TPO - Cả 8 suất diễn vào ngày 17/10 và 18/10 tại TPHCM đều chật kín khán giả, thu hút ít nhất 200.000 người đi xem gần 100 nghệ sĩ biểu diễn. Chưa bao giờ ngành công nghiệp biểu diễn nhạc Việt ghi nhận những con số bùng nổ như vậy.

Chỉ riêng 4 điểm của concert Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, có khoảng 150.000 khán giả đổ bộ về Khu đô thị Vạn Phúc và Global City. Chương trình HCMC Youth Concert chật kín người tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Concert cá nhân của Phùng Khánh Linh hút 7.000 khán giả ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Các concert còn lại của Tiffany Young, diva Hồng Nhung cũng phủ kín khán giả theo quy mô tổ chức vừa và nhỏ.

Cách đây 2 tháng, thị trường concert nhạc Việt ghi nhận 4 đêm nhạc tổ chức cùng một ngày của Hieuthuhai, Hương Tràm và 2 chương trình đại nhạc hội. Việc 4 concert tổ chức trong cùng một ngày 18/10 tại TPHCM là hiện tượng hiếm thấy. 4 concert quy tụ đông khán giả như vậy là điều chưa từng xảy ra.

Ngoại trừ HCMC Youth Concert, các concert còn lại đều bán vé và nhanh chóng thông báo từ khóa "sold out" (cháy vé). Đây là tín hiệu vui của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam nói chung và thị trường tổ chức concert âm nhạc nói riêng.

Sân khấu được đầu tư khủng của Tinh hà say hi.

Tại sao 2 concert "Anh trai" cháy vé?

Concert Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai có quy mô từ 35.000 đến 40.000 khán giả mỗi đêm và đều chật kín người. Đây là kết quả của việc 2 game show đều gây sốt trên truyền hình và đa nền tảng mạng xã hội.

Những khán giả gen Z, có gu âm nhạc "trending", thời thượng phần lớn tìm đến hệ sinh thái Tinh hà say hi. Ngược lại, khán giả yêu thích âm nhạc truyền thống, cover hiệu quả sẽ chọn mua vé xem concert "chông gai".

Concert Tinh hà say hi thông báo "sold out" chỉ sau vài tiếng. Bằng đúng thời gian đó, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng rơi vào trạng thái quá tải và hết sạch hạng vé.

Mặt khác, cả 2 game show đã xây dựng thương hiệu chuỗi concert từ 2 năm trước, khán giả hình dung họ sẽ nhận được gì khi tới đây thưởng thức âm nhạc.

Hạng vé của Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 nâng lên so với chuỗi concert trước. Cụ thể, vé rẻ nhất ở concert Tinh hà say hi là 800.000 đồng, đắt nhất 50 triệu đồng, phân bổ trung bình (cháy hàng nhanh nhất) từ 4 đến 10 triệu đồng. Hạng vé của "Chông gai" thấp nhất 1.000.000 đồng và cao nhất 10 triệu đồng.

Rất đông bạn trẻ sẵn sàng chi 4.000.000 đồng để mua một tấm vé VIP, thậm chí đến 10 triệu đồng cho hạng Sky Lounge (có khu vực phục vụ riêng). Khán giả chi đậm để mua sự trải nghiệm ở concert, trong đó xem các tiết mục biểu diễn chỉ là một phần nhỏ.

Họ đến để hưởng một loạt đặc quyền từ ban tổ chức như nhận merchandise (đồ lưu niệm), được phục vụ để tận hưởng âm nhạc, có lối đi riêng, thuận lợi để không xếp hàng và luôn được xếp vào nhóm ưu tiên để nhận chữ ký, chụp ảnh lưu niệm cùng 24 anh trai.

Từ đây, thách thức đặt ra cho đơn vị tổ chức là phải chuẩn bị tốt nhất và đầu tư mạnh tay để trả quyền lợi tương xứng cho khán giả. Các khu vực khán đài được bố trí cầu kỳ, tỉ mỉ để tạo ra các khu vực VIP, "đắc địa" để bán vé giá cao. Sân khấu được thiết kế đặc biệt, đầu tư mạnh hơn về không gian để nghệ sĩ chạm đến khán giả ở khu vực xa.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng phải chỉn chu, đáp ứng tiêu chuẩn 360 độ để phục vụ mọi khu vực chỗ ngồi. Tất nhiên, các hạng vé cao như President Lounge, Sky Lounge, SVIP, VIP sẽ tận hưởng âm thanh hay nhất.

Biển người ở 2 đêm Anh trai vượt ngàn chông gai.

Thành công đột phá của Phùng Khánh Linh

Trong 2 năm gần đây, Phùng Khánh Linh là ca sĩ thăng tiến nhanh bậc nhất thị trường nhạc Việt. Thành công của Khánh Linh thể hiện qua 4 đêm diễn cháy vé của Giữa một vạn tour, với quy mô từ 5.000 đến 7.000 khán giả. Lần này, nữ ca sĩ tổ chức Giữa một vạn tour mở rộng và rơi vào đúng ngày 2 concert "Anh trai" cùng sáng đèn.

Tuy nhiên, concert của Phùng Khánh Linh vẫn bán sạch vé từ sớm và 7.000 khán giả có mặt đông đủ để lấp đầy Nhà thi đấu Phú Thọ.

Ở những ngày cận kề đêm đầu tiên của concert Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, mạng xã hội tràn ngập thông tin về 2 chương trình này. Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh bất lợi về mặt phủ sóng truyền thông.

Concept mãn nhãn ở Giữa một vạn tour.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1994 đã xây dựng cho riêng mình fanclub (người ủng hộ) hùng hậu. Concert Giữa một vạn tour đứng ở giữa 2 cơn sốt "Anh trai" nhưng không bị chèn ép. Phùng Khánh Linh vẫn bán vé nhanh chóng và 7.000 khán giả vẫn đến đúng giờ, ủng hộ và theo dõi sân khấu của nữ ca sĩ. Đó là sự khẳng định cho chỗ đứng của Phùng Khánh Linh ở cuộc chơi tổ chức concert.

Phùng Khánh Linh xây dựng cả quá trình dài để có được thành công như hiện tại. Khác biệt của Khánh Linh đến từ việc dám nghĩ các ý tưởng lớn, dám đầu tư và dám làm.

Concert mới nhất của ca sĩ sinh năm 1994 đưa khán giả đi qua từng concept khác biệt trong 40 tiết mục. Phùng Khánh Linh hóa thân thành công chúa, treo lơ lửng trên không và làm đủ mọi hình thức để bổ trợ cho các ca khúc. Hậu concert Giữa một vạn tour đêm 5, hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội mạnh mẽ không kém 2 game show "Anh trai".

Ba năm trước, làng nhạc TPHCM bùng nổ với 2 đại nhạc hội diễn ra cùng lúc là School Fest (Làng đại học Thủ Đức) và V Fest (Phố đi bộ Nguyễn Huệ). Một bên là Soobin, Binz, thu hút hàng chục nghìn khán giả từ các ký túc xá ở làng đại học. Bên còn lại là Sơn Tùng, bùng nổ trước ít nhất 30.000 khán giả.

Khi đó, hai đêm School Fest và V Fest đều miễn phí vé. Ở giai đoạn đó, thị trường concert Việt chưa phát triển đột phá, các chương trình quy mô lớn đa phần miễn phí vé, vì đó là cách nhanh nhất để thu hút hàng vạn khán giả. Sau 3 năm, nhìn vào thành công của 2 concert Anh trai, xen lẫn với đêm nhạc cá nhân bùng nổ của Phùng Khánh Linh để thấy thị trường phát triển tích cực.

Tổ chức đêm nhạc và bán được vé, quy mô từ vài nghìn khán giả đến vài vạn khán giả, không còn là bài toán bất khả thi. Vấn đề chỉ là các đơn vị tổ chức đầu tư ra sao, dám chơi đến đâu để kéo "thượng đế" đến với concert.