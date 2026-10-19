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Sức khỏe

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Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí clo

Hà Minh

TPO - Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong đó, 6 bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thường Tín gửi Sở Y tế Hà Nội, các bệnh nhân bắt đầu được tiếp nhận vào khoảng 6h sáng 19/10. Trước số lượng người bệnh đến cấp cứu trong thời gian ngắn, bệnh viện khẩn trương phân loại, đánh giá tình trạng sức khỏe và triển khai các biện pháp xử trí ban đầu.

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Ngày 19/10 Bệnh viện đa khoa Thường tín tiếp nhận 42 bệnh nhân nghi ngộ độc khí

Trong tổng số 42 trường hợp, Khoa Tim mạch tiếp nhận 7 người, Khoa Nội 10 người, Khoa Nhi 6 người, Khoa Hồi sức tích cực 6 người và Khoa Cấp cứu 13 người.

Quá trình điều trị, 6 bệnh nhân có diễn biến nặng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai, gồm 1 trường hợp từ Khoa Nhi, 1 trường hợp từ Khoa Cấp cứu và 4 trường hợp từ Khoa Hồi sức tích cực.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc khí clo có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

BVĐK Thường Tín đã triển khai các biện pháp điều trị phù hợp với tình trạng từng bệnh nhân, từ thở oxy, hỗ trợ hô hấp qua mặt nạ đến đặt nội khí quản và thở máy đối với những trường hợp có chỉ định. Bệnh viện đồng thời huy động nhân lực, trang thiết bị, tăng cường theo dõi các chỉ số sinh tồn, độ bão hòa oxy trong máu và tình trạng hô hấp của người bệnh.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc BVĐK Thường tín cho biết do số lượng bệnh nhân được đưa đến trong thời gian ngắn, bệnh viện đã huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu. Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử trí các trường hợp nghi ngộ độc.

Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe các bệnh nhân đang được điều trị tại đây hiện tương đối ổn định. Đơn vị tiếp tục bố trí nhân lực, duy trì trang thiết bị và phương tiện cấp cứu để theo dõi, xử trí kịp thời nếu người bệnh có diễn biến bất thường hoặc phát sinh thêm trường hợp mới.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong quá trình tập kết, thợ ném sắt vụn vào van bình khí, làm bật lắp bình, gây rò rỉ khí. Loại khí ban đầu được xác định sơ bộ là khí clo lỏng sử dụng trong y tế.

Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định trong các thông tin được cung cấp.

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#Ngộ độc khí clo #Bệnh viện Thường Tín #Xử trí cấp cứu #Hỗ trợ hô hấp #Vụ rò rỉ khí

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