Chồng hiến thận cứu vợ trong ca ghép thận đầu tiên tại Đồng Nai

TPO - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, mở ra hy vọng mới cho người bệnh suy thận mạn tại địa phương.

Ngày 19/10, BS.CKII Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết ngày 6/10, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. Ca phẫu thuật được triển khai với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phẫu thuật ghép thận thành công cho đôi vợ chồng trẻ (ảnh: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai)

Người hiến thận là anh Lê Phương Thanh (SN 1986), chồng của bệnh nhân Hoàng Thị Hiên (SN 1980) ngụ tại phường Tân Triều, TP Đồng Nai.

Tại buổi công bố y khoa, chị Hiên xúc động gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện đã đồng hành, hỗ trợ chị trong quá trình điều trị.



Theo BS.CKII Đinh Cao Minh, toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân được bệnh viện miễn phí, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để người bệnh yên tâm điều trị và sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

Mở thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân suy thận

Đánh giá về ý nghĩa của ca ghép thận đầu tiên, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai, cho biết nhu cầu điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành y tế. Theo bà Nguyên, bệnh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn kéo theo gánh nặng kinh tế, tác động lâu dài đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (bìa phải) trao hoa đến vợ chồng chị Hiên sau khi sức khỏe hồi phục bình thường.

Theo số liệu được tổng hợp trong báo cáo của ngành y tế, năm 2026, TP Đồng Nai có khoảng 844 người bệnh thường trú mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần điều trị thay thế thận. Số bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo tiếp tục tăng qua các năm.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận ngay tại địa phương có ý nghĩa quan trọng, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị chuyên sâu, giảm nhu cầu chuyển tuyến xa và những chi phí phát sinh liên quan.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai cũng nhấn mạnh, thành công của ca ghép thận đầu tiên mới là dấu mốc ban đầu, chưa đồng nghĩa với việc bệnh viện đã làm chủ toàn diện và phát triển bền vững kỹ thuật này. Kết quả đạt được cần tiếp tục được chuyển hóa thành năng lực chuyên môn thực chất, chất lượng điều trị ổn định, quy trình chuẩn hóa và niềm tin lâu dài của người bệnh.

Anh Thanh và chị Hiên trước khi phẫu thuật ghép thận (ảnh: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai)

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục củng cố năng lực chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, tăng cường đào tạo nhân lực, phối hợp với các bệnh viện tuyến trên và huy động nguồn lực để duy trì, phát triển chương trình ghép thận.