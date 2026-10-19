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Sức khỏe

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Vụ học sinh tử vong vì não mô cầu: Trường dừng bán trú, cấp kháng sinh cho hơn 2.000 người

Anh Nhàn

TPO - Sau vụ 4 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng mắc não mô cầu nhóm B, ngành y tế TPHCM đã cấp kháng sinh dự phòng cho 2.031 người tại trường.

Trường dừng bán trú

Sáng 19/10, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TPHCM), hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường. Học sinh đến lớp đeo khẩu trang. Đội ngũ y tế có mặt để theo dõi, kiểm soát tình hình liên quan đến chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B được ghi nhận tại trường những ngày qua.

Trước đó, trường ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong ngày 14/10. Sự việc khiến phụ huynh lo lắng về nguy cơ lây nhiễm trong môi trường học đường, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và giám sát sức khỏe học sinh.

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Học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng được kiểm tra y tế trước khi vào lớp.

Liên quan đến hoạt động của nhà trường sau khi ghi nhận các ca bệnh, ông Võ Minh Tý, Hiệu trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng, cho biết nhà trường đã ngừng tổ chức bán trú từ thứ Sáu, ngày 16/10. Các hoạt động khác của trường vẫn diễn ra bình thường theo chỉ đạo của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cũng trong sáng 19/10, đoàn công tác do PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chủ trì đã làm việc trực tiếp tại Trường THCS Hai Bà Trưng nhằm đánh giá tình hình và các biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B.

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện UBND xã Hiệp Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Viện Pasteur TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) và Trạm Y tế xã Hiệp Phước.

Theo báo cáo của HCDC, tính đến sáng 19/10, TPHCM ghi nhận 4 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B liên quan đến chùm ca bệnh tại trường. Trong đó, một trường hợp tử vong ngày 14/10, ba trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liệu trình trước khi xuất viện.

Đối với trường hợp thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên. Bệnh nhân bắt đầu sốt ngày 15/10 và được nhập viện ngay trong chiều cùng ngày. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc não mô cầu nhóm B, đồng thời đồng nhiễm cúm B.

Như vậy, cả 3 trẻ có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình điều tra dịch tễ, nhập viện theo dõi và điều trị. Toàn bộ 177 người tiếp xúc gần, gồm 163 học sinh và 14 người thân hoặc người sống cùng nơi cư trú, đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.

Đồng thời, ngành y tế cấp phát kháng sinh dự phòng cho tổng cộng 2.031 học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Từ ngày 17/10 đến nay chưa ghi nhận ca mắc mới trong nhóm người tiếp xúc được theo dõi.

Tại buổi làm việc, ThS.BS Lương Chấn Quan, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TPHCM, đánh giá các biện pháp xử lý chùm ca bệnh do HCDC triển khai được thực hiện bài bản, tích cực.

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Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TPHCM) vẫn cho học sinh đi học bình thường

Các chuyên gia thống nhất nhận định chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng đã được kiểm soát tốt nhờ các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Môi trường trường học đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý hiện là thời điểm gia tăng các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm. Do đó, việc tiếp tục giám sát sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng và hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế để được khám, điều trị phù hợp vẫn cần được chú trọng.

Không chuyển sang học trực tuyến, tiếp tục theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, khẳng định chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt.

Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm thời cho con nghỉ học, Sở Y tế TPHCM cho biết tình hình dịch tễ và các biện pháp đáp ứng trong những ngày qua đã được đánh giá trên cơ sở thực tế. Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như đề nghị của một số phụ huynh.

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Đoàn công tác do PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chủ trì đã làm việc trực tiếp tại Trường THCS Hai Bà Trưng

"Môi trường học đường hiện đủ điều kiện để duy trì việc dạy và học bình thường. Phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe của con và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch", ông Tăng Chí Thượng nói.

Để tiếp tục kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, Trạm Y tế xã Hiệp Phước sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10/2026.

Ngành y tế lưu ý những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần tiếp tục theo dõi sức khỏe. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và hướng dẫn xử lý, không chủ quan vì đã uống thuốc dự phòng.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, thống nhất thông tin cung cấp đến cộng đồng và triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và người dân.

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#Não mô cầu #Chùm ca bệnh #TPHCM #Kháng sinh dự phòng #Y tế trường học

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