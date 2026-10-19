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Giải trí

Kỳ tích từ sự sụp đổ của nữ tỷ phú

Tú Oanh

TPO - Từng là cái tên không được chú ý đến, “You Can See Everything” - bộ phim về sự sụp đổ của nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2015 Elizabeth Holmes - bất ngờ gây sốt phòng vé, trở thành một trong số ít phim tài liệu thu hút đông đảo khán giả ra rạp.

Phim do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đồng đạo diễn, xoay quanh cựu nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ Elizabeth Holmes, thu về 15 triệu USD dù chỉ phát hành tại 855 rạp ở Bắc Mỹ. Thành tích này giúp tác phẩm đứng thứ hai về doanh thu phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần (16-18/10), chỉ thua Street Fighter của Paramount.

Trước công chiếu, You Can See Everything được dự đoán chỉ thu về 7-8 triệu USD. Đây đã là con số đáng kể đối với phim tài liệu, đặc biệt là tác phẩm không khai thác chủ đề âm nhạc hay ghi lại buổi hòa nhạc nổi tiếng.

Kỳ tích phòng vé

Theo Variety, sau màn công chiếu thế giới tại Liên hoan phim Telluride, You Can See Everything nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền miệng, đồng thời nhận nhiều đánh giá tích cực.

A24 bí mật sản xuất bộ phim trong ba năm với kinh phí khoảng 7 triệu USD. Hãng cho biết hơn 2.000 suất chiếu đã kín vé. Bộ phim tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, khiến khán giả đổ xô đến rạp để khám phá câu chuyện về Elizabeth Holmes trước khi những tình tiết quan trọng bị giới phê bình phim tiết lộ.

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Khán giả hứng thú về quá trình từ nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ trở thành kẻ lừa đảo tù tội của Elizabeth Holmes.

Elizabeth Holmes sinh năm 1984, được Forbes vinh danh là người phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ vào năm 2015. Khi đó, cô 31 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính 4,5 tỷ USD, chủ yếu gắn với cổ phần tại công ty công nghệ y tế Theranos.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, con số này điều chỉnh xuống 0 USD liên quan đến bê bối công nghệ xét nghiệm máu của Theranos. Holmes đang chấp hành án tù 11 năm vì lừa đảo nhà đầu tư.

Câu chuyện thăng tiến rồi sụp đổ của Holmes từng được tái hiện trong loạt phim The Dropout của Hulu với Amanda Seyfried đóng chính. Điều này cho thấy sức hút thương mại từ chủ đề này.

Tuy nhiên, thành công của You Can See Everything còn có sự góp sức không nhỏ của Nathan Fielder. Ông nổi tiếng với khả năng pha trộn thực tế và hư cấu qua các tác phẩm như The Rehearsal của HBO và Nathan For You của Comedy Central.

Khoảng 70% khán giả mua vé trong tuần đầu tiên You Can See Everything công chiếu có độ tuổi dưới 35, phần lớn hài lòng với bộ phim. Theo khảo sát sau suất chiếu, 90% khán giả cho biết chắc chắn giới thiệu phim cho người khác, trong khi 80% đánh giá tác phẩm hay hơn kỳ vọng.

Trên Rotten Tomatoes, giới phê bình chấm cho phim điểm gần tuyệt đối, 99% “cà chua tươi”, trong khi điểm khán giả là 98%.

Đồng đạo diễn Lance Oppenheim trong năm 2026 cũng góp phần tạo nên tác phẩm ăn khách khác của A24 là Primetime, do Robert Pattinson đóng chính, thu gần 50 triệu USD so với kinh phí 15 triệu USD.

Nhà phân tích David A. Gross, điều hành công ty tư vấn điện ảnh toàn cầu Franchise Entertainment Research (Mỹ) cho biết phim tài liệu hiếm khi được phát hành rộng rãi, trung bình hai năm mới có một tác phẩm như vậy, với doanh thu trung bình khoảng 3 triệu USD trong ba ngày đầu công chiếu.

2026 là năm ngoại lệ khi có đến 2 bộ phim tài liệu gây sốt. Tác phẩm còn lại là Melania của Amazon MGM, với kinh phí 40 triệu USD, khắc họa cuộc sống của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Phim mở màn với 7,1 triệu USD tại 1.778 rạp, từng lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất trong hơn một thập kỷ đối với phim tài liệu không thuộc thể loại âm nhạc hoặc ghi hình hòa nhạc, tuy nhiên vẫn bị thua lỗ do chi phí sản xuất khá lớn.

Với kinh phí dưới 10 triệu USD, You Can See Everything được dự báo mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với Melania.

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Phim tài liệu về Melania cũng gây sốt trong năm 2026, nhưng không bù được chi phí. Ảnh: AP.

You Can See Everything còn ghi dấu ấn bằng việc đạt được doanh thu mở màn cao nhất trong số các bộ phim phát hành tại dưới 1.000 rạp kể từ Borat năm 2006 - từng thu 26 triệu USD tại 837 rạp trong tuần đầu tiên, chưa điều chỉnh theo lạm phát.

Đây cũng là màn ra mắt lớn nhất của một phim tài liệu trong hơn 20 năm, kể từ Fahrenheit 9/11 năm 2004.

Ngôi vương phòng vé đổi chủ

Dẫn đầu phòng vé cuối tuần vừa qua là bộ phim mới ra mắt Street Fighter, thu về 30 triệu USD từ 3.575 rạp ở Bắc Mỹ. Tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử kiếm thêm 20,1 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 51,1 triệu USD. Phim nhận phản hồi lạnh nhạt từ giới phê bình và khán giả, đạt điểm B- trong khảo sát CinemaScore và 42% trên Rotten Tomatoes.

Do Kitao Sakurai đạo diễn, với sự tham gia của Noah Centineo và Andrew Koji, Street Fighter kể về hai võ sĩ từng quen biết buộc phải đối đầu trong một giải đấu.

Legendary và nhà phát triển trò chơi điện tử Capcom cùng đầu tư 82 triệu USD cho bộ phim, còn Paramount chỉ chịu trách nhiệm phát hành. Đây là phim thứ ba dựa trên loạt trò chơi Street Fighter, sau tác phẩm ăn khách năm 1994 do Jean-Claude Van Damme đóng chính và bộ phim thất bại Street Fighter: The Legend of Chun-Li năm 2009.

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Street Fighter dẫn đầu phòng vé nhưng không được đánh giá cao.

Other Mommy, bộ phim dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần trước, bị đẩy xuống hạng 3. Tác phẩm kinh dị của Universal kiếm được 8,3 triệu USD trong tuần chiếu thứ hai. Dù doanh thu giảm mạnh 70% so với tuần mở màn, phim vẫn được xem là thành công khi thu 44,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 78,7 triệu USD toàn cầu, so với kinh phí khiêm tốn 18 triệu USD.

Digger lao dốc xuống vị trí thứ 16 trong tuần chiếu thứ ba, chỉ thu 920.000 USD tại 1.170 rạp, giảm tới 77%. Bộ phim châm biếm về môi trường do Tom Cruise đóng chính mới đạt 17,2 triệu USD tại Bắc Mỹ và 42 triệu USD toàn cầu. Với kinh phí hơn 160 triệu USD, Warner Bros. được dự báo phải gánh khoản lỗ khoảng 245 triệu USD.

Tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua đạt 101,6 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Theo Rentrak, doanh thu phòng vé nội địa từ đầu năm đã đạt 8,2 tỷ USD, cao hơn gần 20% so với năm trước và chỉ thấp hơn 8,5% so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19.

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#You Can See Everything #phòng vé Bắc Mỹ #kỳ tích phòng vé #phim tài liệu về Elizabeth Holmes #nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ #Tom Cruise #ngôi vương phòng vé

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