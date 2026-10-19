Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Võ Hoàng Yến ngất xỉu nhưng gây tranh luận

Duy Nam

TPO - Sau khi học trò cưng Giang Lê bị loại ở tập 3 The Face Vietnam 2026, mentor Võ Hoàng Yến bật khóc và ngất xỉu. Nhiều khán giả nhận xét màn ngất xỉu của cô gây cười nhiều hơn là xúc động.

Trong tập 3 The Face Vietnam 2026, hai thí sinh thuộc đội mentor Võ Hoàng Yến bị đưa vào vòng loại là Minh Anh và Giang Lê. Sau phần thử thách chụp hình cuối cùng, mentor Anh Thư đã quyết định loại Giang Lê của đội Võ Hoàng Yến.

Màn loại người này khiến Võ Hoàng Yến ngất xỉu khi bước ra khỏi set quay. Cô liên tục khóc, phải nhờ các thí sinh đỡ vào để giữ bình tĩnh. Trước đó, Giang Lê được xem là một trong những thí sinh tiềm năng nhất đội Võ Hoàng Yến.

Màn ngất xỉu của Võ Hoàng Yến sau đó trở nên viral trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng dù biết Võ Hoàng Yến buồn do trò cưng bị loại nhưng những phản ứng của cô có phần thái quá.

anh-chup-man-hinh-2026-10-19-luc-161135.png
anh-chup-man-hinh-2026-10-19-luc-161123.png
Võ Hoàng Yến ngất xỉu ở tập 3 The Face Vietnam 2026.

"Xem chị xỉu mà em chỉ thấy buồn cười", "Nhìn chị Yến xỉu thật trân luôn đó", "Dàn dựng đúng không, chứ thấy bình thường chứ có gì đâu mà khóc với xỉu"... khán giả bình luận.

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Võ Hoàng Yến phân trần trên trang cá nhân. Cô viết: "Đang buồn, cộng thêm cái hành lang nhỏ, ngợp đông người, tuột đường nên xỉu. Phải ống nước đường, thoa dầu mới tỉnh lại".

Võ Hoàng Yến chia sẻ mỗi ngày quay cô chỉ ngủ 2 tiếng, quay đến 4-5h sáng mới về để đưa con gái nhỏ đi học, sau đó lại trang điểm để tiếp tục ghi hình nên sức khỏe không đảm bảo.

Ở tập 3, tranh cãi cũng xuất hiện tại vòng đánh giá khi huấn luyện viên Anh Thư chỉ định Lãnh Thanh đại diện đội mình nhận xét phần thi của các đối thủ. Quyết định này khiến H’Hen Niê phản ứng gay gắt, không ngại lên tiếng với Anh Thư: "Chị có tôn trọng em không”.

Võ Hoàng Yến cũng phản đối việc để một thí sinh nhận xét phần thi của các đội khác. Cô cho rằng Lãnh Thanh đang ở vị trí thí sinh nhưng lại thể hiện vai trò như một huấn luyện viên thứ tư của chương trình.

Võ Hoàng Yến nói: "Em là ai? Em không có quyền nhận xét về phần thi của đội chị hay là đội của H'Hen Niê bởi vì em đang là thí sinh".

The Face Vietnam 2026 đã bước sang tập 3 nhưng liên tục gây tranh luận. Ở tập 2, mâu thuẫn giữa Lãnh Thanh và Nông Thị Hằng là một trong những tình huống gây chú ý.

19-cang-thang-tai-vong-danh-gia-nhanh-chong-leo-thang-khi-mentor-anh-thu-bat-ngo-chi-dinh-lanh-thanh-dai-dien-team-nhan-xet-thanh-pham-cua-cac-doi-3329.jpg
Lãnh Thanh gây tranh luận ở tập 2 và 3 của The Face Vietnam 2026.

Sau thử thách chụp ảnh nhiều áp lực, các thành viên đội Anh Thư trở về nhà chung và có cuộc họp để nhìn nhận những vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc nhóm. Với vai trò thủ lĩnh, Lãnh Thanh chủ động triệu tập các thành viên để trao đổi lúc 3h sáng.

Nam diễn viên thẳng thắn chỉ ra những điều anh cho rằng đồng đội cần thay đổi, trong đó tập trung nhiều vào Nông Thị Hằng. Anh nhận xét "hot girl người Tày" thiếu khả năng lắng nghe, tiếp thu ý kiến và cần nghiêm túc nhìn nhận lại cách làm việc.

Những lời góp ý liên tiếp khiến Nông Thị Hằng không giữ được bình tĩnh. Cô phản ứng trước cách nói chuyện của đàn anh, cho rằng anh quá gay gắt. Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả về cách góp ý đồng đội, Lãnh Thanh cho biết sẵn sàng lắng nghe những bình luận từ khán giả.

The Face Vietnam 2026 có sự tham gia của ba mentor Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê. Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vai trò host. Chương trình tiếp tục khai thác các thử thách về thời trang, quảng cáo và khả năng xây dựng hình ảnh của người mẫu, đồng thời đặt các đội vào cuộc cạnh tranh trực tiếp.

Ngay từ vòng casting, The Face Vietnam 2026 đã gặp nhiều ồn ào. Sau lùm xùm liên quan việc phát tán video riêng tư, cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Louis Phạm) quyết định rút khỏi chương trình.

Xem thêm

#Võ Hoàng Yến #Võ Hoàng Yến ngất xỉu #tập 3 The Face Vietnam 2026 #The Face Vietnam 2026

Cùng chuyên mục

Kỷ lục 200.000 người đu concert ở TPHCM

Kỷ lục 200.000 người đu concert ở TPHCM

TPO - Cả 8 suất diễn vào ngày 17/10 và 18/10 tại TPHCM đều chật kín khán giả, thu hút ít nhất 200.000 người đi xem gần 100 nghệ sĩ biểu diễn. Chưa bao giờ ngành công nghiệp biểu diễn nhạc Việt ghi nhận những con số bùng nổ như vậy.

Chi Pu đính chính

Chi Pu đính chính

TPO - Chi Pu khẳng định chưa từng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hoàng Việt, sau khi bị gọi tên giữa lúc con trai chủ tịch tập đoàn công bố đính hôn. Nữ ca sĩ cho biết hai bên có quan hệ hợp tác kinh doanh.

Kỳ tích từ sự sụp đổ của nữ tỷ phú

Kỳ tích từ sự sụp đổ của nữ tỷ phú

TPO - Từng là cái tên không được chú ý đến, “You Can See Everything” - bộ phim về sự sụp đổ của nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2015 Elizabeth Holmes - bất ngờ gây sốt phòng vé, trở thành một trong số ít phim tài liệu thu hút đông đảo khán giả ra rạp.

Choáng ngợp show nội y hot nhất thế giới

Choáng ngợp show nội y hot nhất thế giới

TPO - Kylie Jenner có màn ra mắt hoành tráng tại show trình diễn nội y hot nhất thế giới Victoria's Secret. Chương trình gây chú ý khi nhiều tên tuổi người mẫu huyền thoại đồng loạt trở lại.

Biển người vỡ òa khi 24 anh trai tràn xuống khán đài

Biển người vỡ òa khi 24 anh trai tràn xuống khán đài

TPO - Dương Domic cùng các nghệ sĩ xuống khu vực khán giả giao lưu trong đêm concert Tinh hà say hi tại Vạn Phúc City, TPHCM. Gần 40.000 người theo dõi chương trình với loạt tiết mục được làm mới so với đêm mở màn 17/10.

'Quỷ ăn tạng 4' phả hơi nóng, ngáng đường 'Trại buôn người'

'Quỷ ăn tạng 4' phả hơi nóng, ngáng đường 'Trại buôn người'

TPO - Vừa vượt "Thỏ ơi" của Trấn Thành để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026, "Trại buôn người" tiếp tục dẫn đầu phòng vé tuần thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, doanh thu đã giảm rõ rệt, trong khi ''Quỷ ăn tạng 4" bám sát về suất chiếu, khiến đường đua đến những kỷ lục cao hơn thêm sức ép.

Choáng ngợp độ chịu chơi của Phùng Khánh Linh

Choáng ngợp độ chịu chơi của Phùng Khánh Linh

TPO - Phùng Khánh Linh đầu tư rất mạnh cho concept tổng thể và ý tưởng dàn dựng sân khấu. Đó là yếu tố quan trọng để nữ ca sĩ kéo 7.000 khán giả đến Nhà thi đấu Phú Thọ tối 17/10. Trước đó là nhiều đêm diễn cháy vé ở cả Hà Nội và TPHCM.

Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

TPO - Á hậu Minh Kiên cùng Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện với tạo hình bầm dập trong "Trại buôn người". Nhan sắc đời thực khác xa trên phim của dàn diễn viên nữ gây chú ý, giữa lúc phim đạt hơn 450 tỷ đồng ngoài phòng vé.

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây ở Vạn Phúc

Đu concert đến 3h sáng

TPO - Nhiều khán giả chi tiền mua vé xem cả 2 đêm concert Tinh hà say hi để tận hưởng trọn vẹn âm nhạc và những khoảnh khắc gặp gỡ 24 nghệ sĩ.

Sức ép bủa vây Harry và Meghan

Sức ép bủa vây Harry và Meghan

TPO - Harry và Meghan được cho là đã thu hẹp đội ngũ tại công ty sản xuất Archewell Productions trong 12-18 tháng qua, giữa lúc quan hệ hợp tác với Netflix và tương lai các dự án giải trí bị đặt dấu hỏi.

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

TPO - Hurrykng, Cody Nam Võ cùng các nghệ sĩ được khán giả vây quanh xin chữ ký, tặng quà và chụp ảnh trước đêm thứ hai của concert Tinh hà say hi. Tại khu vé đứng, người hâm mộ đến từ chiều, đội mưa giữ vị trí và treo băng rôn cổ vũ.

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe