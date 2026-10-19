Võ Hoàng Yến ngất xỉu nhưng gây tranh luận

TPO - Sau khi học trò cưng Giang Lê bị loại ở tập 3 The Face Vietnam 2026, mentor Võ Hoàng Yến bật khóc và ngất xỉu. Nhiều khán giả nhận xét màn ngất xỉu của cô gây cười nhiều hơn là xúc động.

Trong tập 3 The Face Vietnam 2026, hai thí sinh thuộc đội mentor Võ Hoàng Yến bị đưa vào vòng loại là Minh Anh và Giang Lê. Sau phần thử thách chụp hình cuối cùng, mentor Anh Thư đã quyết định loại Giang Lê của đội Võ Hoàng Yến.

Màn loại người này khiến Võ Hoàng Yến ngất xỉu khi bước ra khỏi set quay. Cô liên tục khóc, phải nhờ các thí sinh đỡ vào để giữ bình tĩnh. Trước đó, Giang Lê được xem là một trong những thí sinh tiềm năng nhất đội Võ Hoàng Yến.

Màn ngất xỉu của Võ Hoàng Yến sau đó trở nên viral trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng dù biết Võ Hoàng Yến buồn do trò cưng bị loại nhưng những phản ứng của cô có phần thái quá.

Võ Hoàng Yến ngất xỉu ở tập 3 The Face Vietnam 2026.

"Xem chị xỉu mà em chỉ thấy buồn cười", "Nhìn chị Yến xỉu thật trân luôn đó", "Dàn dựng đúng không, chứ thấy bình thường chứ có gì đâu mà khóc với xỉu"... khán giả bình luận.

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Võ Hoàng Yến phân trần trên trang cá nhân. Cô viết: "Đang buồn, cộng thêm cái hành lang nhỏ, ngợp đông người, tuột đường nên xỉu. Phải ống nước đường, thoa dầu mới tỉnh lại".

Võ Hoàng Yến chia sẻ mỗi ngày quay cô chỉ ngủ 2 tiếng, quay đến 4-5h sáng mới về để đưa con gái nhỏ đi học, sau đó lại trang điểm để tiếp tục ghi hình nên sức khỏe không đảm bảo.

Ở tập 3, tranh cãi cũng xuất hiện tại vòng đánh giá khi huấn luyện viên Anh Thư chỉ định Lãnh Thanh đại diện đội mình nhận xét phần thi của các đối thủ. Quyết định này khiến H’Hen Niê phản ứng gay gắt, không ngại lên tiếng với Anh Thư: "Chị có tôn trọng em không”.

Võ Hoàng Yến cũng phản đối việc để một thí sinh nhận xét phần thi của các đội khác. Cô cho rằng Lãnh Thanh đang ở vị trí thí sinh nhưng lại thể hiện vai trò như một huấn luyện viên thứ tư của chương trình.

Võ Hoàng Yến nói: "Em là ai? Em không có quyền nhận xét về phần thi của đội chị hay là đội của H'Hen Niê bởi vì em đang là thí sinh".

The Face Vietnam 2026 đã bước sang tập 3 nhưng liên tục gây tranh luận. Ở tập 2, mâu thuẫn giữa Lãnh Thanh và Nông Thị Hằng là một trong những tình huống gây chú ý.

Lãnh Thanh gây tranh luận ở tập 2 và 3 của The Face Vietnam 2026.

Sau thử thách chụp ảnh nhiều áp lực, các thành viên đội Anh Thư trở về nhà chung và có cuộc họp để nhìn nhận những vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc nhóm. Với vai trò thủ lĩnh, Lãnh Thanh chủ động triệu tập các thành viên để trao đổi lúc 3h sáng.

Nam diễn viên thẳng thắn chỉ ra những điều anh cho rằng đồng đội cần thay đổi, trong đó tập trung nhiều vào Nông Thị Hằng. Anh nhận xét "hot girl người Tày" thiếu khả năng lắng nghe, tiếp thu ý kiến và cần nghiêm túc nhìn nhận lại cách làm việc.

Những lời góp ý liên tiếp khiến Nông Thị Hằng không giữ được bình tĩnh. Cô phản ứng trước cách nói chuyện của đàn anh, cho rằng anh quá gay gắt. Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả về cách góp ý đồng đội, Lãnh Thanh cho biết sẵn sàng lắng nghe những bình luận từ khán giả.

The Face Vietnam 2026 có sự tham gia của ba mentor Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê. Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vai trò host. Chương trình tiếp tục khai thác các thử thách về thời trang, quảng cáo và khả năng xây dựng hình ảnh của người mẫu, đồng thời đặt các đội vào cuộc cạnh tranh trực tiếp.