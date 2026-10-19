Tổng thống Ukraine Zelensky: 'Mỹ đang muốn Ukraine đầu hàng'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 18/10.

Ông nói: “Tôi tin rằng đã có những bước đi nhằm thuyết phục Ukraine đầu hàng. Tôi không nói rằng đây là mục tiêu mà các đối tác của chúng tôi đang theo đuổi. Tôi không muốn nghĩ rằng các đối tác Mỹ tin cuộc chiến có thể kết thúc sớm hơn bằng cách hy sinh Ukraine. Nhưng tình hình lại cho thấy điều đó”.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Mỹ đang trì hoãn việc bàn giao các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot - loại vũ khí được sử dụng để bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

Theo ông, Ukraine đã thanh toán chi phí cho các loại vũ khí này thông qua chương trình PURL.

"Một phần nguồn cung đã được phía Mỹ phê duyệt, trong khi phần còn lại thì chưa. Và đây không phải là vấn đề kỹ thuật”, ông nói.

Ông Zelensky lưu ý rằng hiện nay Mỹ chỉ cung cấp cho Ukraine 12 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng - bằng khoảng một phần tư số lượng được cung cấp dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, dưới thời ông Trump, Mỹ bán các loại tên lửa này cho Ukraine, trong khi ông Biden lại cung cấp miễn phí như một phần trong gói viện trợ quân sự.

Tuy nhiên, ông Zelensky tin rằng quan hệ giữa Kiev và Washington có thể cải thiện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3/11.

Sẽ tranh cử nếu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn khác trên đài NBC News, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng ra tranh cử nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trước khi chiến tranh kết thúc.

"Nếu việc đó diễn ra trong thời chiến, tất nhiên tôi sẽ tham gia. Đó là trách nhiệm của tôi, vì tôi phải bảo vệ đất nước mình từ đầu đến cuối cuộc chiến này”, ông Zelensky nói.

Ông lưu ý rằng Ukraine sẽ cần 6 tháng sau khi chiến tranh kết thúc để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử.

"Và nếu lãnh đạo Nga - Mỹ muốn tôi tổ chức bầu cử - tất nhiên, trước hết đó phải là lựa chọn của người dân chúng tôi, nhưng nếu họ thực sự muốn điều đó, tôi đã nói rằng: Hãy cho chúng tôi ít nhất 60 ngày ngừng bắn mà không kèm theo bất kỳ cuộc đàm phán nào khác, chỉ cần 60 ngày thôi, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sửa đổi luật pháp, cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng an ninh cần thiết”, ông Zelensky nhấn mạnh.

“Nhưng hãy tin tôi đi, điều này nghe có vẻ cực kỳ nguy hiểm và khó tin, bởi chúng ta cần một cuộc bầu cử công bằng, chúng ta cần đảm bảo rằng các binh sĩ của mình cũng có cơ hội được bỏ phiếu. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi không muốn tổ chức bầu cử thì hoàn toàn không đúng”.

Trước đó vào ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Zelensky không có thiện chí chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho rằng đã đến lúc Ukraine cần "một vị tổng thống mới" - người có thể đạt được thỏa thuận với Nga.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ không đồng ý ngừng bắn 60 ngày để Ukraine tổ chức bầu cử. Thay vào đó, Nga chỉ có thể cân nhắc tạm dừng các cuộc tấn công vào đúng ngày bầu cử.