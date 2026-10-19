Hàng nghìn người ngồi vạ vật xuyên trưa ở 89 Láng Hạ

TPO - Nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị cho hai đêm concert của Big Bang tại Hà Nội. Những ngày qua, cửa hàng đồ lưu niệm của Big Bang cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả.
TPO - Vượt qua 100.000 ứng viên, Solange Omon - người mẫu 21 tuổi gốc Cameroon - trở thành gương mặt mới nhất gia nhập dàn thiên thần trong show diễn Victoria's Secret diễn ra sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam).
Chào đón Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thương hiệu thời trang cao cấp Elise chính thức công bố dự án kết hợp đặc biệt nhất trong năm: Lần đầu tiên hợp tác cùng Nhà thiết kế Lý Quí Khánh để trình làng Bộ sưu tập cao cấp mang tên "FOR HER".
TPO - Từng là cái tên không được chú ý đến, “You Can See Everything” - bộ phim về sự sụp đổ của nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2015 Elizabeth Holmes - bất ngờ gây sốt phòng vé, trở thành một trong số ít phim tài liệu thu hút đông đảo khán giả ra rạp.
TPO - Kylie Jenner có màn ra mắt hoành tráng tại show trình diễn nội y hot nhất thế giới Victoria's Secret. Chương trình gây chú ý khi nhiều tên tuổi người mẫu huyền thoại đồng loạt trở lại.
TPO - Phùng Khánh Linh đầu tư rất mạnh cho concept tổng thể và ý tưởng dàn dựng sân khấu. Đó là yếu tố quan trọng để nữ ca sĩ kéo 7.000 khán giả đến Nhà thi đấu Phú Thọ tối 17/10. Trước đó là nhiều đêm diễn cháy vé ở cả Hà Nội và TPHCM.
TPO - Nhiều khán giả chi tiền mua vé xem cả 2 đêm concert Tinh hà say hi để tận hưởng trọn vẹn âm nhạc và những khoảnh khắc gặp gỡ 24 nghệ sĩ.
TPO - Harry và Meghan được cho là đã thu hẹp đội ngũ tại công ty sản xuất Archewell Productions trong 12-18 tháng qua, giữa lúc quan hệ hợp tác với Netflix và tương lai các dự án giải trí bị đặt dấu hỏi.
TPO - Hurrykng, Cody Nam Võ cùng các nghệ sĩ được khán giả vây quanh xin chữ ký, tặng quà và chụp ảnh trước đêm thứ hai của concert Tinh hà say hi. Tại khu vé đứng, người hâm mộ đến từ chiều, đội mưa giữ vị trí và treo băng rôn cổ vũ.
TPO - Diễn viên Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái hơn 5 tuổi là Ngọc Mai sáng 18/10 tại Hà Nội.
TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Trước gần 50.000 khán giả, 33 anh tài mang đến những màn hát, nhảy, đu dây và đưa thuyền lên không trung trong concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đêm diễn còn có những khoảng lặng với tiếng đàn cello của MC Anh Tuấn, câu chuyện gia đình và các tiết mục đậm chất dân gian.
TPO - Chỉ 4 tiếng trước giờ G đêm 2 concert Tinh hà say hi, thị trường sang nhượng vé sôi động khi fan ráo riết săn lùng, trao đổi vé. Cùng lúc đó, hàng loạt cảnh báo lừa đảo được phát đi trên các hội nhóm để bảo vệ fan.
TPO - Hơn 7.000 khán giả chọn Phùng Khánh Linh trong tối hai concert “Anh trai” cùng diễn tại TPHCM. Nữ ca sĩ tạo được sức hút, đủ "cân một vạn người" sau nhiều năm chật vật đến mức muốn bỏ nghề.
TPO - Gần 40.000 khán giả đã đội mưa thắp sáng đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi. Sân khấu hoành tráng và 24 nghệ sĩ mang tới nhiều cảm xúc bùng nổ, khiến người hâm mộ háo hức mong chờ đêm 2.
TPO - Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".