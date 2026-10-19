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Bộ trưởng Nội vụ kể chuyện cháu nhỏ mong giữ tên trường khi sáp nhập

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - “Ba ra Hà Nội có gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không? Nếu gặp, ba nói với Bộ trưởng cho trường con giữ lại tên Hùng Vương được không?”, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải kể lại.

Tại phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã đề cập đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong lĩnh vực y tế, giáo dục ở cơ sở. Ông cho biết đã ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu phản ánh những bất cập, khó khăn.

Đối với y tế cơ sở, ông Nguyễn Tiến Hải nói, hiện nay, các trạm y tế đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ, bao gồm quản lý giường bệnh nội trú và tiếp nhận chức năng y học dự phòng được chuyển từ trung tâm y tế cấp huyện về. Do đó, giám đốc trạm y tế cần có năng lực quản lý, điều hành tốt.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: QH)

Trong thực tiễn bố trí cán bộ, nhiều địa phương gặp khó khăn khi người có chuyên môn y, dược lại hạn chế về năng lực quản lý, trong khi người có năng lực quản lý lại thiếu chuyên môn y tế. Trên cả nước, nhiều trạm y tế vẫn thiếu cán bộ vừa có chuyên môn, vừa có năng lực quản lý.

Đối với giáo dục, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ, qua theo dõi, việc sắp xếp trường lớp ở một số địa phương còn mang tính máy móc, theo hướng mỗi xã chỉ có một trường tiểu học và một trường THCS.

Trong khi đó, một số xã, phường có quy mô dân số đông, nhiều điểm trường, nhưng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chưa hoàn thiện.

Việc giao một hiệu trưởng quản lý toàn bộ hệ thống trường học có thể gây quá tải, nhất là đối với các trường tổ chức bán trú.

Trong khi đó, công tác quản lý không chỉ bao gồm hoạt động dạy và học mà còn có việc tổ chức bữa ăn trưa, bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Dù có các phó hiệu trưởng phụ trách từng mảng công việc, công tác quản lý vẫn có thể chưa chặt chẽ.

Ông cũng cho biết, những trường tiểu học hoặc THCS có hàng nghìn học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

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34/34 địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục.

Theo Bộ trưởng, có địa phương đã linh hoạt bố trí hai trường theo khu vực khi địa bàn quá rộng, số lượng học sinh quá đông, nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục. Đây là cách làm cần được xem xét.

Ngoài ra, việc sáp nhập trường trên thực tế còn dẫn đến bất cập khi tên các trường gắn với anh hùng, danh nhân dân tộc bị thay bằng tên địa danh xã.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải kể về lời nhắn của con một người bạn ở Cà Mau: “Ba ra Hà Nội có gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không? Nếu gặp, ba nói với Bộ trưởng cho trường con giữ lại tên Hùng Vương được không?”, ông Hải thuật lại.

Theo Bộ trưởng, hằng năm, vào ngày 10/3 âm lịch, Trường Hùng Vương tổ chức hoạt động Giỗ Tổ, qua đó giáo dục học sinh về truyền thống dân tộc.

Ông Hải cho rằng câu hỏi của cháu nhỏ tuy đơn giản nhưng đáng suy ngẫm và cần được cân nhắc trong thực tế.

Tại cuộc họp với lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục; số cơ sở giáo dục công lập giảm 18.975 cơ sở, tương đương 50,6%; hơn 28.000 cán bộ quản lý đã được bố trí chuyển sang giảng dạy.

Đáng lưu ý, sau sắp xếp có nhiều trường quy mô lớn, trong đó 114 trường có hơn 100 lớp. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu, ngay trong tháng 10, địa phương phải rà soát tất cả trường học quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng, nhất là 114 trường có hơn 100 lớp.

Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp với hiệu trưởng, hiệu phó ở các trường quy mô lớn nói trên và những cán bộ quản lý không còn vị trí việc làm phù hợp sau sắp xếp.

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#giáo dục #sắp xếp trường #tên trường #quản lý giáo dục #đổi mới #Bộ trưởng Nội vụ #y tế #Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải

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