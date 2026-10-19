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Nhịp sống Thủ đô

Con đường 'nghìn tỷ' nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình dần lộ diện

Phùng Linh

TPO - Được kỳ vọng xóa điểm ùn tắc cuối tuyến Đại lộ Thăng Long, dự án kết nối đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần lộ diện các cây cầu lớn, song vẫn chịu nhiều áp lực về mốc thời gian hoàn thành.

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Dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có chiều dài khoảng 6,7km, kết nối từ nút giao giữa cao tốc Đại lộ Thăng Long với đường quốc lộ 21.
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Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; riêng chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 2.700 tỷ đồng.
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Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn Quốc lộ 21 đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình khởi công tháng 10/2023. Tuy nhiên, đến đầu năm 2026 công tác bàn giao mặt bằng mới hoàn thành.
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Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành đúng cam kết với 101,19 ha đất đã được bàn giao.
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Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đặc biệt, quy mô mặt cắt ngang rộng từ 120 đến 161 m.
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Toàn tuyến có 4 cầu vượt cùng 5 hầm chui được đầu tư đồng bộ. Tại công trường, các hạng mục cầu đang dần thành hình khi các mũi thi công được đẩy nhanh tiến độ.
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Một số đoạn tuyến đã được thảm nhựa, cơ bản thành hình.
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Công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất tạo điều kiện cho các nhà thầu dồn lực lượng, máy móc thi công liên tục trên toàn tuyến.
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Theo báo cáo của Sở Xây dựng gửi UBND TP Hà Nội về các dự án giao thông trọng điểm, tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long kéo dài (đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) mới đạt sản lượng 435,8 tỷ đồng, tương đương 31,4% kế hoạch điều chỉnh và đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ.
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Bên cạnh đó, khu vực thi công có mật độ phương tiện dày đặc, thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào các dịp cuối tuần. Tại các điểm giao cắt dân sinh, việc tổ chức thi công làm mặt đường bị co hẹp, làm phát sinh bụi bặm và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân hai bên tuyến. Ngoài ra, một số vị trí trên công trường vẫn chưa được dựng rào chắn hoàn chỉnh.
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Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối đồng bộ từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các trục đường hiện hữu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Hòa Lạc và các địa phương lân cận, mở rộng không gian đô thị của Thủ đô về phía Tây và Tây Nam.

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#cao tốc #Đại lộ Thăng Long #quốc lộ 21 #Hà Nội #Hòa Bình #giao thông

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