Con đường 'nghìn tỷ' nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình dần lộ diện

TPO - Hà Nội sẽ thay dần hoa sữa trồng quá dày, ảnh hưởng đến cư dân bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch từng tuyến phố. Trong đó có các tuyến phố văn hóa trong lõi phố cũ như phố Nguyễn Du cũng được định hướng cây đặc trưng là sao đen, thay vì chỉ có hoa sữa.