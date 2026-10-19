Con đường 'nghìn tỷ' nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình dần lộ diện

TPO - Được kỳ vọng xóa điểm ùn tắc cuối tuyến Đại lộ Thăng Long, dự án kết nối đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần lộ diện các cây cầu lớn, song vẫn chịu nhiều áp lực về mốc thời gian hoàn thành.
TPO - Trước tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến chất lượng sống, Hà Nội sẽ tập trung xử lý các vấn đề gây bức xúc dân sinh như: bụi từ các đại công trường, xe tải làm rơi vãi bùn đất, vấn nạn đốt rác tự phát, đồng thời kêu gọi người dân chủ động "bắt lỗi" vi phạm qua ứng dụng iHanoi.
TPO - Sáng 19/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ theo mô hình tổ chức mới.
TPO - Từ 17/10 đến hết 25/12, Hà Nội tổ chức phân luồng, rào chắn một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa đồng loạt 4 cây cầu.
TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.
TPO - Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ mùi hương quá nồng, các phường xã sẽ khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cắt tỉa, điều chỉnh mật độ, đánh chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố.
TPO - Từ ngày 20/10, Hà Nội điều chỉnh điểm đầu cuối và lộ trình 4 tuyến xe buýt gồm số 62, 108, 108TC và 113 để phục vụ thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A.
TPO - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố sẽ thực hiện di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý, cây chiếm dụng vỉa hè, đồng thời thay thế toàn bộ các chủng loại cây bóng mát không phù hợp.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 48 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái đêm không mưa, ngày hửng nắng. Dự kiến khu vực sắp đón đợt không khí lạnh tràn về gây mưa kéo nền nhiệt hạ.
TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Mục tiêu sớm đưa Dự án khu tái định cư Xuân La vào hoạt động.
TPO - Dù phục vụ hơn 5,36 triệu lượt khách và doanh thu vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2026, ba bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm mới chỉ khai thác được từ 30,2% đến 36% công suất thiết kế do bất cập luồng tuyến và xe dù, bến cóc.
TPO - Hà Nội sẽ thay dần hoa sữa trồng quá dày, ảnh hưởng đến cư dân bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch từng tuyến phố. Trong đó có các tuyến phố văn hóa trong lõi phố cũ như phố Nguyễn Du cũng được định hướng cây đặc trưng là sao đen, thay vì chỉ có hoa sữa.
TPO - Trong đợt chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Kim Liên, 38 hộ dân sẽ được nhận tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng.
TPO - Dòng ôtô xếp hàng dài, nhích chút lên cầu Thăng Long trong ngày đầu tiên Hà Nội cấm ôtô từ đường gom phía Bắc rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ 5h-22h hằng ngày để thi công trạm cân, riêng xe buýt chỉ cấm trong giờ cao điểm.
TPO - Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa hoa sữa trên một số tuyến đường có mật độ trồng dày đặc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định: Tinh thần xuyên suốt là tiến độ phải đi cùng chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Không thể chỉ đánh giá kết quả bằng số vốn đã giải ngân, mà phải nhìn vào công trình được triển khai đến đâu, khối lượng thực tế hoàn thành thế nào, khả năng khai thác ra sao và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.
TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển chọn, mở rộng thể loại âm nhạc và tăng quyền bình chọn cho khán giả. Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo bằng video trực tuyến, tranh tài ở bốn phong cách âm nhạc. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.