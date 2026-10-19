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Hà Nội ứng phó ‘mùa ô nhiễm’: Khuyến khích người dân chụp ảnh 'bắt lỗi' để xử lý

Trần Hoàng

TPO - Trước tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến chất lượng sống, Hà Nội sẽ tập trung xử lý các vấn đề gây bức xúc dân sinh như: bụi từ các đại công trường, xe tải làm rơi vãi bùn đất, vấn nạn đốt rác tự phát, đồng thời kêu gọi người dân chủ động "bắt lỗi" vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Hà Nội và miền Bắc đang chuẩn bị bước vào mùa Đông là mùa bắt đầu ô nhiễm do trời hanh khô, lặng gió,... khiến chất ô nhiễm khó phát tán và tích tụ gần mặt đất.

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, để kiểm soát nguồn phát thải, quan trắc, giám sát, dự báo, truyền thông và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên toàn thành phố, UBND TP Hà Nội đã giao các sở ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải. Trong đó tập trung kiểm soát các nguồn phát thải trọng điểm.

Đối với công trường và xe chở vật liệu, bụi bặm từ các công trình xây dựng và xe tải chở đất đá là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm tại các khu dân cư. Hà Nội yêu cầu ngay trong tháng 10/2026, 100% công trình lớn phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi bằng cảm biến, camera hoặc AI.

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Xe phun sương dập bụi hoạt động trên các tuyến phố Hà Nội

UBND TP Hà Nội yêu cầu trước ngày 15/11/2026, các công trình lớn (nhà cao tầng, khu đô thị...) phải có hàng rào cao tối thiểu 3m và tường bao chân 40cm. Toàn bộ xe tải ra vào công trường bắt buộc phải kiểm tra độ kín, rửa sạch bánh, gầm thân xe. Lực lượng Công an sẽ ráo riết xử lý các xe chở quá tải, không che chắn làm rơi vãi đất đá ra đường. Nếu để xảy ra rơi vãi, chủ đầu tư phải tổ chức dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức trong bán kính 50-100m.

Tình trạng đốt rác, lá cây hay phụ phẩm nông nghiệp gây khói mù mịt sẽ bị xử lý nghiêm. Các xã, phường được giao nhiệm vụ lập bản đồ các khu vực thường xuyên xảy ra đốt rác, cắt cử lực lượng túc trực và phải lập tức ngăn chặn, dập tắt khi nhận được tin báo. Để người dân không phải đốt bỏ, các địa phương sẽ bố trí thêm điểm thu gom lá cây, rác cồng kềnh, rơm rạ.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng tần suất rửa đường và hệ thống dập bụi tự động Tại các tuyến đường thường xuyên ngập trong bụi bẩn, Thành phố yêu cầu tăng cường quét hút và rửa đường ít nhất 2 lần/ngày, ưu tiên thực hiện vào ban đêm và sáng sớm trước giờ cao điểm. Về mặt công nghệ, Hà Nội đang tiến tới thử nghiệm các hệ thống dập bụi áp lực cao và thiết bị tự động phun sương dập bụi ngay khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng.

Để việc kiểm soát ô nhiễm không khí đi vào thực chất, Thành phố Hà Nội khuyến khích người dân cùng tham gia giám sát. Bất cứ khi nào phát hiện xe tải xả đất đá, công trình thi công gây bụi mù mịt hay các tụ điểm đốt rác tự phát, người dân có thể chụp ảnh, quay video (kèm thời gian, vị trí, biển số xe) và gửi trực tiếp qua ứng dụng iHanoi. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý ngay theo thẩm quyền.

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#Ô nhiễm không khí Hà Nội #Kiểm soát nguồn phát thải #Công trình xây dựng #Ứng dụng giám sát ô nhiễm #Biện pháp chống bụi #phun sương dập bụi #Urenco

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