Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Công trình ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung

Phạm Trường

TPO - Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn là cống ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung, được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, phục vụ 4.800ha nuôi trồng thủy sản và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn hàng trăm nghìn người dân.

tp_13-4674.jpg
Hệ thống thủy lợi sông Lèn là thành phần của dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa﻿)”, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư có tổng giá trị xây lắp khoảng 1.200 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2021.
tp_9-4270.jpg
Tiểu dự án gồm nhiều hạng mục, trong đó có ba hạng mục trọng tâm là cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu giao thông bắc qua sông Lèn, đoạn tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
tp_10-1476.jpg
Các công trình được đầu tư đồng bộ nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn nước, đồng thời phục vụ nhu cầu giao thông đường bộ và đường thủy trong khu vực. Hệ thống cống tại đây được đánh giá là công trình ngăn mặn, giữ nước ngọt lớn nhất Bắc miền Trung, chỉ đứng sau cống Cái Lớn ở Kiên Giang
tp_8-5851.jpg
Công trình có quy mô cấp II, gồm ba khoang, mỗi khoang rộng 40m.
tp_12-8009.jpg
tp_19.jpg
tp_15.jpg
tp_12.jpg
Với chức năng như những con đập di động, hệ thống có thể điều tiết dòng chảy, trữ nước ngọt và ngăn nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào đất liền. Hệ thống 3 cửa ngăn mặn cùng máy tời cáp cỡ lớn của dự án.
tp_1-8157.jpg
Cầu Cống Lèn﻿ dài 405m, rộng 7,5m, bắc qua sông tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, chính thức thông xe phục vụ người dân từ tháng 2/2026, tạo điều kiện để người dân di chuyển thuận tiện hơn
tp_11-1130.jpg
Theo thiết kế, hệ thống thủy lợi sông Lèn được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, phục vụ 4.800ha nuôi trồng thủy sản, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 770.000 người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước cho chăn nuôi và hơn 2.000ha tại khu công nghiệp. Công trình còn góp phần tưới tiêu cho 3.930ha đất nông nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái và bảo đảm an toàn giao thông thủy, bộ trong khu vực.
tp_7-8117.jpg
Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết dự án được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay theo hình thức Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). "Đến nay, dự án đã hoàn thành và đang đợi thủ tục, chuyển giao kỹ thuật vận hành để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến việc bàn giao được thực hiện đầu tháng 11/2026", ông Trung nói.

Xem thêm

#ngăn mặn #giữ ngọt #thủy lợi #Thanh Hóa #sông Lèn #cầu Cống Lèn #phát triển nông nghiệp

Cùng chuyên mục

Hà Nội sửa đồng loạt 4 cây cầu

Hà Nội sửa đồng loạt 4 cây cầu

TPO - Từ 17/10 đến hết 25/12, Hà Nội tổ chức phân luồng, rào chắn một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa đồng loạt 4 cây cầu.

Những vách sạt dựng đứng 7m, sông Trà Khúc 'ngoạm' sâu vào đất dân

TPO - Sạt lở kéo dài dọc sông Trà Khúc qua xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đã cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, tạo những vách đất dựng đứng cao 5-7 m, áp sát khu dân cư và tỉnh lộ 623B. Nhiều hộ dân phải thu hoạch keo, hoa màu sớm để chạy sạt lở, trong khi một số điểm đã được công bố tình huống khẩn cấp nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Xác minh thông tin nghi mộ liệt sĩ trong khuôn viên sân Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

Xác minh thông tin nghi mộ liệt sĩ trong khuôn viên sân Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

TPO - Khuôn viên sân Đảng ủy xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng, được xác định là khu vực Hố Bà Lâu trước đây, nơi có thông tin nghi chôn cất nhiều liệt sĩ trong chiến tranh. Địa phương đang rà soát tư liệu, xác minh lời kể nhân chứng nhằm làm rõ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ở Sóc Sơn, từng xuất hiện trường hợp trả giá đất 30 tỷ đồng/m² rồi bỏ cọc

Ở Sóc Sơn, từng xuất hiện trường hợp trả giá đất 30 tỷ đồng/m² rồi bỏ cọc

TPO - Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, năm 2024, tại Thanh Oai, 68 thửa đất được tổ chức đấu giá, có thửa trúng trên 100 triệu đồng/ m² nhưng hết hạn chỉ có 13 thửa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tại Sóc Sơn xuất hiện trường hợp trả giá rất cao, 30 tỷ đồng/m² rồi bỏ cọc làm gián đoạn hoạt động đấu giá.

Hà Nội tăng giá trông xe: Chung cư, trung tâm thương mại có bị ảnh hưởng?

Hà Nội tăng giá trông xe: Chung cư, trung tâm thương mại có bị ảnh hưởng?

TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.

Hai hành trình vượt sông Sài Gòn trong 16 năm

Hai hành trình vượt sông Sài Gòn trong 16 năm

TPO - 16 năm trước, người dân TPHCM đứng kín hai bờ sông, dõi theo những khối bê tông nặng khoảng 27.000 tấn được lai dắt từ Nhơn Trạch về làm hầm Thủ Thiêm. Hôm nay, sông Sài Gòn lại đón một “vị khách” đặc biệt khác, đó là nhịp vòm thép nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ nối Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm.

Cân nhắc quy định người vi phạm bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Cân nhắc quy định người vi phạm bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

TPO - "Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định trường hợp người bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nói, khi trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Cần cơ chế đột phá về phát triển nhà ở và các thiết chế phục vụ công nhân

Cần cơ chế đột phá về phát triển nhà ở và các thiết chế phục vụ công nhân

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho rằng, cần đơn giản hóa các thủ tục tiếp cận nhà ở xã hội, công khai điều kiện thuê, giá thuê và các chi phí liên quan. Đối với các dự án ở gần các khu công nghiệp tập trung, đông lao động, nên điều tiết tỷ lệ bốc thăm dành cho công nhân cao hơn.

Cán bộ thời kỳ mới: Qua việc khó, rõ thực tài

Cán bộ thời kỳ mới: Qua việc khó, rõ thực tài

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về công tác cán bộ. Đây là điều hết sức cần thiết nhằm đổi mới căn bản, toàn diện công tác này, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là “làm hết quy trình” mà phải “làm ra kết quả”, đồng thời dám đối diện với những việc khó, việc lớn để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe