Công trình ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung

TPO - Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn là cống ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung, được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, phục vụ 4.800ha nuôi trồng thủy sản và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn hàng trăm nghìn người dân.
TPO - Từ 17/10 đến hết 25/12, Hà Nội tổ chức phân luồng, rào chắn một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa đồng loạt 4 cây cầu.
TPO - Sạt lở kéo dài dọc sông Trà Khúc qua xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đã cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, tạo những vách đất dựng đứng cao 5-7 m, áp sát khu dân cư và tỉnh lộ 623B. Nhiều hộ dân phải thu hoạch keo, hoa màu sớm để chạy sạt lở, trong khi một số điểm đã được công bố tình huống khẩn cấp nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.
TPO - Khuôn viên sân Đảng ủy xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng, được xác định là khu vực Hố Bà Lâu trước đây, nơi có thông tin nghi chôn cất nhiều liệt sĩ trong chiến tranh. Địa phương đang rà soát tư liệu, xác minh lời kể nhân chứng nhằm làm rõ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
TPO - Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, năm 2024, tại Thanh Oai, 68 thửa đất được tổ chức đấu giá, có thửa trúng trên 100 triệu đồng/ m² nhưng hết hạn chỉ có 13 thửa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tại Sóc Sơn xuất hiện trường hợp trả giá rất cao, 30 tỷ đồng/m² rồi bỏ cọc làm gián đoạn hoạt động đấu giá.
TPO - Sáng 19/10, siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ nặng 3.400 tấn vượt cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình trên sông Sài Gòn về Bến Bạch Đằng.
TPO - Ngoài 8 ô tô bị đập kính tại phường Thành Vinh, hai ô tô khác ở xã Diễn Châu (Nghệ An) cũng bị phá cửa kính, nghi bị lục lọi, lấy trộm tài sản.
TPO - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Lào) đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với mất mát lớn của gia đình nữ du học sinh S.K. - người bị bạn trai sát hại do ghen tuông.
TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.
TPO - 16 năm trước, người dân TPHCM đứng kín hai bờ sông, dõi theo những khối bê tông nặng khoảng 27.000 tấn được lai dắt từ Nhơn Trạch về làm hầm Thủ Thiêm. Hôm nay, sông Sài Gòn lại đón một “vị khách” đặc biệt khác, đó là nhịp vòm thép nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ nối Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm.
TPO - Sà lan chở vòm thép cầu đi bộ nặng 3.400 tấn vượt cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình trên sông Sài Gòn về phía Thủ Thiêm đến công trình trên Bến Bạch Đằng.
TPO - "Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định trường hợp người bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nói, khi trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
TPO - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho rằng, cần đơn giản hóa các thủ tục tiếp cận nhà ở xã hội, công khai điều kiện thuê, giá thuê và các chi phí liên quan. Đối với các dự án ở gần các khu công nghiệp tập trung, đông lao động, nên điều tiết tỷ lệ bốc thăm dành cho công nhân cao hơn.
TPO - Dãy nhà trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang (Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến tài sản của người dân bị thiêu rụi.
TPO - Đại bộ phận Tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương - Cồn Dầu, thuộc Hòa Đa trước đây, nay là khu vực Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.
TPO - Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về công tác cán bộ. Đây là điều hết sức cần thiết nhằm đổi mới căn bản, toàn diện công tác này, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là “làm hết quy trình” mà phải “làm ra kết quả”, đồng thời dám đối diện với những việc khó, việc lớn để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.
TPO - Một người đàn ông đi xe đạp điện bất ngờ chặn xe tải trên đường Quách Điêu (TPHCM), dùng gậy đập vỡ kính xe. Công an đang truy xét người liên quan để làm rõ vụ việc.