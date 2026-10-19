Báo Đan Mạch viết về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

TPO - Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch ra tận sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly, trong chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 19 - 21/10.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Copenhagen ngày 19/10. (Ảnh: TTXVN)

Báo Copenhagen Post dẫn thông cáo của Hoàng gia Đan Mạch cho biết, chương trình chính thức của chuyến thăm bao gồm hội đàm, hội kiến, giao lưu văn hóa và các sự kiện quan trọng khác tại thủ đô Copenhagen.

Sau khi đến sân bay Copenhagen ngày 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ di chuyển bằng xe ngựa đến Cung điện Amalienborg.

Trong 3 ngày diễn ra chuyến thăm sẽ có hoạt động tại phòng thí nghiệm lượng tử của Viện Niels Bohr, hội nghị doanh nghiệp do Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch tổ chức, chuyến tham quan bằng thuyền qua dự án đảo nhân tạo Lynetteholm cùng các tua-bin điện gió Middelgrunden.

Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lần gần nhất Vua Frederik và Hoàng hậu Mary thăm chính thức Việt Nam là năm 2022, khi đang là Thái tử và Thái tử phi.

Hai thương hiệu nổi tiếng của Đan Mạch là LEGO và Pandora hiện có nhà máy ở Việt Nam.

Bài viết của Copenhagen Post nhấn mạnh, sự hiện diện của hai doanh nghiệp này cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam - Đan Mạch đã phát triển đáng kể từ khi Đan Mạch mở Đại sứ quán tại Hà Nội cách đây 55 năm.

Theo Hoàng gia Đan Mạch, chuyến thăm là dịp làm nổi bật những lợi ích chung giữa hai nước trong các lĩnh vực giải pháp xanh, y tế và thực phẩm, đồng thời thể hiện mối quan tâm mạnh mẽ của cả hai phía trong lĩnh vực thương mại.

Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1971, cũng là năm Đan Mạch mở Đại sứ quán tại Hà Nội.

Sau đó, viện trợ phát triển trở thành kênh hợp tác chủ yếu, Việt Nam là quốc gia đối tác của Đan Mạch cho đến khi chương trình viện trợ kết thúc năm 2015.

Lễ khai trương nhà máy Lego tại Việt Nam tháng 9/2025. Ảnh: VGP

Năm 2011, hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh. Năm 2013, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của lãnh đạo Việt Nam, hai chính phủ ký kết khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.

Tháng 11/2023, hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh, tiếp tục mở rộng hợp tác về khí hậu, năng lượng, thương mại, kinh doanh, thực phẩm, nông nghiệp, y tế và giáo dục.

Hiện có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, đứng thứ 21 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và dẫn đầu nhóm các nước Bắc Âu.

Theo Cơ quan thống kê Đan Mạch, xuất khẩu của Đan Mạch sang Việt Nam năm 2025 tăng khoảng 20%, đạt 1,8 tỷ kroner, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam đạt 4 tỷ kroner.

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác phát triển nhất. Từ năm 2013, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch triển khai chương trình hợp tác năng lượng với Bộ Công Thương Việt Nam, trọng tâm là phát triển điện gió ngoài khơi.

Trong lĩnh vực hàng hải, Tổng Giám đốc điều hành hãng Maersk cho biết tập đoàn đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các cảng container quy mô lớn, hiện đại và phát thải thấp ở Việt Nam.

Maersk và đối tác Việt Nam đã đưa một cảng nước sâu tại Hải Phòng vào hoạt động từ tháng 4/2025.

Ngày 29/9, Đại sứ Đan Mạch đã trao đổi với Bộ Công Thương Việt Nam về các đề xuất của Copenhagen Infrastructure Partners, Vestas và Carlsberg.

Theo bài viết của Copenhagen Post, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước thúc đẩy các ưu tiên chung, củng cố quan hệ kinh tế và đưa hợp tác xanh từ những cam kết chính sách tiến gần hơn tới các dự án thực tế.