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Thiên thần mới của Victoria's Secret đánh bại hơn 100.000 ứng viên

Duy Nam

TPO - Vượt qua 100.000 ứng viên, Solange Omon - người mẫu 21 tuổi gốc Cameroon - trở thành gương mặt mới nhất gia nhập dàn thiên thần trong show diễn Victoria's Secret diễn ra sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam).

Show Victoria's Secret diễn ra ở Sony Pictures Studios, Los Angeles (Mỹ) tối 18/10 (sáng 19/10, giờ Hà Nội) với chủ đề From Day to Night. Show diễn quy tụ nhiều thiên thần đình đám một thời như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel và Elsa Hosk, bên cạnh siêu mẫu Gigi Hadid.

Lộ diện thiên thần mới của Victoria's Secret

Mọi sự chú ý đổ dồn vào show diễn Victoria's Secret 2026 khi thiên thần mới được công bố. Trước đó, ban tổ chức Victoria’s Secret mở rộng hình thức tuyển chọn với các buổi casting trực tiếp tại nhiều thành phố ở Mỹ như Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Vượt qua hơn 100.000 hồ sơ đăng ký online và hàng nghìn cô gái tại vòng casting trực tiếp, Solange Omon - người mẫu trẻ gốc Cameroon chiến thắng chương trình thực tế Angels Among Us 2026, trở thành thiên thần mới nhất của thương hiệu nội y Victoria’s Secret.

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Solange Omon ra mắt với vai trò thiên thần mới của Victoria's Secret.

Solange Omon đã vượt những đối thủ nặng ký trong top 3 chung cuộc, trong đó có Andreína Martínez - Á hậu 2 Miss Universe 2022 để - sở hữu cơ hội khoác đôi cánh thiên thần trình diễn tại Victoria’s Secret Show năm nay. Cô cũng có cơ hội ký hợp đồng quản lý độc quyền với công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới IMG Models.

Khi sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026, Solange khoác lên mình đôi cánh màu vàng với những dải vải mềm mại nối liền từ đôi cánh đến các ngón tay.

Trong cuộc trò chuyện với People, Solange thừa nhận cô đã vô cùng bất ngờ khi tên mình được xướng lên ở vị trí người chiến thắng.

"Tôi mong chờ tên mình được gọi, nhưng đồng thời cũng không thực sự tin rằng đó sẽ là mình. Tôi đứng đó, chờ đợi một tin vui tuyệt vời. Trong đầu tôi như đang gào thét", cô nói.

Hillary Super - CEO của Victoria’s Secret & Co.- chia sẻ với tạp chí People về lý do Solange được chọn: “Solange sở hữu nét tỏa sáng rất riêng biệt, và chính điều đó khiến cô ấy trở thành mảnh ghép đầy thú vị cho thế hệ thiên thần tiếp theo".

Dàn cựu thiên thần tái xuất

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Dàn cựu thiên thần gồm Rosie Huntington-Whiteley, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima tái xuất.
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Vittoria Ceretti và Bella Hadid trình diễn trong show.

Bella Hadid mở màn show với bộ nội y xanh neon thêu hoa, trong khi đó siêu mẫu Vittoria Ceretti là một trong những người mẫu trình diễn bộ sưu tập mùa thu ở phần mở đầu. Cô sải bước trong bộ nội y xuyên thấu màu nâu đồng điệu đôi cánh hình quạt giấy. Bạn gái tài tử Leonardo DiCaprio còn trình diễn corset trong suốt với nội y ren trắng đính lông vũ.

Show diễn gây chú ý với màn tái xuất của loạt cựu thiên thần. Siêu mẫu Anh Rosie Huntington-Whiteley trở lại sàn diễn Victoria's Secret sau 16 năm vắng bóng với bộ nội y màu xanh ren. Lần gần nhất cô sải bước cho hãng nội y với vai trò thiên thần là năm 2010. Cựu thiên thần Adriana Lima được khán giả hò reo khi trình diễn áo ren xẻ lườn.

Candice Swanepoel catwalk trong bộ áo tối giản kiểu thập niên 1980 nhấn bằng trang sức bản lớn. Alessandra Ambrosio sải bước với nội y thể thao và đôi cánh khổng lồ bằng kim tuyến. Họ đều là những thiên thần đình đám một thời của Victoria's Secret.

Trước đó, siêu mẫu Miranda Kerr được mong chờ sẽ trở lại sàn diễn Victoria's Secret nhưng không thành. Người đẹp chia sẻ lý do từ chối quay lại trên trang cá nhân.

"Tôi rất trân trọng lời mời trở lại trong năm nay, đặc biệt khi dịp này đánh dấu 20 năm kể từ show đầu tiên. Nhưng sau cùng, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy điều đúng đắn là trân quý chương này của cuộc đời như những gì nó vốn có", cô bày tỏ.

Chiếc áo lót đắt nhất thế giới

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Kylie Jenner trình diễn chiếc áo ngực đắt nhất thế giới.

Điểm nhấn gây chú ý nhất của show diễn năm nay là sự xuất hiện của Kylie Jenner với chiếc áo ngực Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD.

Theo Vogue, thiết kế do Jacob & Co thực hiện, trị giá khoảng 50 triệu USD (hơn 1.294 tỷ đồng), nặng khoảng 1,8 kg, đính 4.410 viên kim cương tự nhiên và một viên kim cương vàng Fancy Vivid cắt kiểu radiant 75,54 carat. Áo do 15 nghệ nhân chế tác trong khoảng 1.000 giờ.

Thiết kế đánh dấu sự trở lại của Fantasy Bra kể từ khi Elsa Hosk trình diễn năm 2018. Theo Jacob Arabo - nhà sáng lập Jacob & Co, ông muốn tạo ra chiếc áo ngực "đắt nhất từng được sản xuất".

Fantasy Bra đầu tiên của Victoria's Secret do siêu mẫu Claudia Schiffer diện năm 1996. Thiết kế đính hơn 100 carat kim cương cùng nhiều loại đá quý và đá bán quý khác.

Qua nhiều năm, Fantasy Bra ngày càng trở nên xa xỉ hơn với các mẫu thiết kế có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu USD. Nhiều siêu mẫu đình đám từng trình diễn Fantasy Bra như Tyra Banks, Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Jasmine Tookes, Candice Swanepoel.

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