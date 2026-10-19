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Chất lượng không khí miền Bắc những ngày tới thế nào?

Nguyễn Hoài

TPO - Miền Bắc sẽ có nhiều ngày chất lượng không khí tốt và trung bình, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, dù vậy tình trạng ô nhiễm cục bộ vẫn xảy ra ở những khu vực có nguồn thải lớn và chưa được kiểm soát, đặc biệt là gần các công trường xây dựng.

Sau nhiều ngày chất lượng không khí ở ngưỡng kém và xấu, từ cuối tuần qua (17-18/10), chất lượng không khí dần được cải thiện ở các tỉnh miền Bắc.

Hôm nay (19/10), chất lượng không khí ở khu vực Vùng thủ đô gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ ở ngưỡng tốt đến trung bình, không ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người.

Theo Hệ thống dự báo chất lượng không khí của Cục Môi trường có hạn dự báo 2 ngày, trong 2 ngày tới, chất lượng không khí Hà Nội và các tỉnh miền Bắc phổ biến ở ngưỡng tốt đến trung bình, không ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người và phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

Hệ thống dự báo chất lượng không khí do Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển cũng dự báo, chất lượng không khí ở miền Bắc trong 7 ngày tới tiếp tục ở ngưỡng tốt đến trung bình. Tuy nhiên, một số điểm vẫn có thể xuất hiện tình trạng ô nhiễm cục bộ.

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Chất lượng không khí miền Bắc những ngày tới khá tốt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. (Ảnh minh hoạ)

Miền Bắc đã bước vào mùa ô nhiễm không khí (từ tháng 10 năm trước đến khoảng tháng 4 năm sau) với các đợt ô nhiễm không khí cục bộ xảy ra vào đêm và sáng tại khu vực Vùng thủ đô, gồm 6 tỉnh/thành phố là: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ, ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người.

Nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí khi mùa ô nhiễm đã bắt đầu, riêng tại Hà Nội, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn.

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Phát thải từ hoạt động xây dựng đang là nguồn gây ô nhiễm lớn ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố Vùng thủ đô.

Nhóm giải pháp quan trọng được đề ra trong Kế hoạch là kiểm soát chặt bụi từ xây dựng và hoạt động đốt ngoài trời. Thành phố yêu cầu rà soát, phân loại công trường theo nguy cơ phát tán bụi; tăng cường che chắn, phun sương dập bụi, rửa xe trước khi ra khỏi công trường, giám sát bằng camera, cảm biến và công nghệ AI.

Các công trình lớn, có nguy cơ cao phải thực hiện giám sát bụi, kết nối dữ liệu với chính quyền địa phương. Việc thi công đào đường, vỉa hè phải được tổ chức cuốn chiếu, hạn chế để đất, vật liệu và phế thải tồn lưu qua đêm.

Đối với hoạt động vận chuyển vật liệu và vệ sinh đường phố, thành phố yêu cầu xử lý nghiêm phương tiện chở vật liệu không che phủ, làm rơi vãi đất đá, bùn đất hoặc đổ thải trái phép.

Thành phố đồng thời yêu cầu ngăn chặn tình trạng đốt rác, lá cây, rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp. Nghiên cứu phương án hỗ trợ người dân thu gom, tái chế, xử lý rơm rạ, theo hướng hỗ trợ 100% chi phí xử lý, tái chế toàn bộ lượng rơm rạ; kiểm soát các nguồn thải từ hoạt động giao thông và sản xuất, thông qua phát triển vận tải công cộng, chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch, kiểm soát khí thải, giảm ùn tắc và triển khai vùng phát thải thấp theo lộ trình.

Với cơ sở công nghiệp, làng nghề và khu xử lý chất thải phải vận hành đầy đủ hệ thống xử lý khí thải, duy trì truyền dữ liệu quan trắc theo quy định, tăng cường kiểm tra các nguồn thải có nguy cơ cao khi xuất hiện cảnh báo ô nhiễm.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích phản ánh vi phạm qua ứng dụng iHanoi và các kênh tiếp nhận chính thức. Thành phố cũng nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ kiểm soát bụi theo thời gian thực.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, chính quyền xã, phường và chủ nguồn thải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu tại những địa bàn để ô nhiễm kéo dài hoặc tái diễn.

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#ô nhiễm không khí #dự báo chất lượng không khí #ô nhiễm môi trường

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