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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng

TPO - Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm đại diện các bộ, ngành.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. (Ảnh: QH)

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện các quy định, danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn và định mức theo thẩm quyền; hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và chính sách tiền lương.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban và trách nhiệm của các thành viên quản lý về ngành, lĩnh vực.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công.

Bộ Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (19/10/2026). Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

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#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Ban Chỉ đạo #cán bộ #biên chế #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #nhiệm vụ mới

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