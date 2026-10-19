Trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Chiều 19/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026.

Hơn 10.000 tác phẩm dự thi, nhiều người nước ngoài có uy tín tham gia



Theo báo cáo của ban tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 19/3, chứng kiến sự bứt phá vượt bậc về quy mô khi thu hút tổng cộng 10.220 tác phẩm dự thi, tăng hơn 16 lần so với mùa giải năm 2025. Tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia dự thi đạt 87,5%, tăng gấp rưỡi so với năm trước.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: T.A)



Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ, đảng viên trong nước và đảng viên đang công tác ở ngoài nước tham gia. Đặc biệt, nhiều người nước ngoài có uy tín tham gia cuộc thi, như GS.TSKH Vladimir N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St.Petersburg, Liên Bang Nga; ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam; ông Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam.

Một điểm mới, công tác kiểm tra, thẩm định tác phẩm được thực hiện nghiêm túc qua hệ thống phần mềm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để bảo đảm tỷ lệ trùng lặp không quá 20% đối với loại hình tạp chí và 25% đối với loại hình báo. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao 47 giải cá nhân (gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích) và tặng 8 bằng khen tập thể xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu.

2 tác phẩm đoạt giải A gồm: “Xây dựng chính sách từ những điều làm dân hạnh phúc: Dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà và các cộng sự báo Lao Động (thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số: Từ kiểm soát thông tin đến nâng cao năng lực thích ứng hệ thống” của tác giả Phan Văn Lâm (thuộc Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam).

Kịp thời giải thích những vấn đề mới, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng rộng lớn, huy động sự vào cuộc trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ hệ thống chính trị và bảo vệ Nhân dân.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao giải A cho đại diện 2 nhóm tác giả. (Ảnh: T.A)

Cuộc thi cũng là minh chứng sinh động trong việc cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết", coi công tác củng cố niềm tin và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia".

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2027 của Đảng bộ, theo ông Nguyễn Phi Long, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tiếp tục bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kịp thời giải thích những vấn đề mới, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc và góp phần tháo gỡ khó khăn chính đáng của Nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tặng bằng khen cho 8 tập thể xuất sắc, gồm: Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đảng bộ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Chi bộ Hội người mù Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương.. Ảnh: T.A.



Ông Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc triển khai cuộc thi một cách sớm nhất, thiết thực, hiệu quả, đưa cuộc thi vào chương trình công tác năm 2027, có nghị quyết triển khai bài bản và đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ.

Theo ông Nguyễn Phi Long, cần chọn đúng những vấn đề, nâng cao tính khoa học và sức thuyết phục, vì thế, đòi hỏi sự đầu tư tư duy sâu sắc của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, phải phát huy tính đặc thù trong công tác dân vận của Mặt trận và các đoàn thể, tận dụng nguồn chất liệu phong phú từ công tác vận động, tiếp xúc với đoàn viên, hội viên và nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một vấn đề nữa, theo ông Nguyễn Phi Long, cấp ủy và Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần thường xuyên phổ biến, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, tổ chức các buổi trao đổi, sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 triển khai đăng tải, sử dụng các tác phẩm đoạt giải cao có tính lý luận, thực tiễn và thuyết phục để lan tỏa, học tập trong toàn Đảng bộ.