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Vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm: Bệnh viện nói gì?

Phùng Quang

TPO - Bệnh viện đa khoa Thái Hòa đã có thông tin về quá trình khám, điều trị và cấp cứu đối với trường hợp bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi được điều trị tại đây.

Chiều 19/10, ông Phạm Viết Thái, cố vấn cấp cao của Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (phường Phan Rang), thông tin về quá trình khám, điều trị và cấp cứu đối với trường hợp bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi được điều trị tại bệnh viện này.

Theo ông Thái, bệnh nhi Đ.P.N. (9 tháng tuổi) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa vào ngày 18/10. Bệnh nhi đăng ký khám lúc 13 giờ 50 phút và được chuyển vào Khoa Nhi lúc 16 giờ 4 phút.

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Gia đình bé gái đau xót trước sự ra đi đột ngột của bé. Ảnh: Cắt từ clip.

Tại phòng khám Nhi, bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính, không xác định. Khi nhập Khoa Nhi, hồ sơ bệnh án ghi nhận chẩn đoán viêm phổi, không xác định.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi được đưa đến phòng khám Nhi trong tình trạng sốt, ho. Sau đó trẻ được lấy máu xét nghiệm. Kết quả có vào lúc 15 giờ 42 phút, ghi nhận chỉ số bạch cầu (WBC) 13.000 và CRP 80,20mg/L. Thời điểm này, trẻ tỉnh, nhiệt độ cơ thể 38°C.

Lúc 16 giờ 4 phút, bệnh nhi được chuyển vào Khoa Nhi. Phiếu theo dõi ghi nhận trẻ tỉnh, nhịp thở 40 lần/phút, có biểu hiện ho, khò khè, sốt 38°C; phổi có ran ẩm. Đến 17 giờ cùng ngày, theo phiếu chăm sóc, bệnh nhi được thực hiện y lệnh sử dụng kháng sinh cefotaxim và gentamicin. Khoảng 19 giờ 20 phút, người nhà thông báo bệnh nhi có biểu hiện thở mệt. Bác sĩ kiểm tra và ghi nhận trẻ tái nhợt, lừ đừ, môi tím, sau đó chuyển trẻ đến giường cấp cứu và gọi hội chẩn.

Đến 19 giờ 30 phút, biên bản cấp cứu ghi nhận bệnh nhi lơ mơ, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) ở mức 65%, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt; trẻ thở mệt, có dấu hiệu rút lõm lồng ngực, tim đập yếu.

Trong quá trình thở oxy, bệnh nhi được ghi nhận ngừng tim, ngừng thở. Ê-kíp cấp cứu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản và sử dụng adrenalin. Hồ sơ bệnh án ghi nhận tim bệnh nhi đập trở lại sau khi được ép tim.

Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận bằng xe cấp cứu chuyên dụng, đồng thời tiếp tục được hồi sức trong quá trình vận chuyển.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, các bác sĩ tiếp tục thực hiện hồi sức tim phổi nhưng bệnh nhi không đáp ứng và tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế Khánh Hòa đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa báo cáo chi tiết kết quả cuộc họp Hội đồng chuyên môn về trường hợp bệnh nhi tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh gia đình bức xúc trước sự ra đi đột ngột của bé gái 9 tháng tuổi tại Bệnh viện đa khoa Thái Hòa, người nhà đã có những phản ứng gay gắt tại bệnh viện.

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#Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa #bé gái #tử vong #bệnh nhi

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