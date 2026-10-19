Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc khí ở Hà Nội

TPO - Ngày 19/10, nhiều người dân ở xã Thượng Phúc (Hà Nội) nghi ngộ độc khí phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 19/11, tại thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội, nghi xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất làm nhiều người phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.

Người dân cho biết, khu vực xảy ra sự việc là cơ sở thu gom phế liệu. Một bình khí tại cơ sở này bị rò rỉ dẫn đến phát tán ra môi trường xung quanh.

Tại hiện trường, nơi xảy ra sự việc nằm trong khu dân cư, xung quanh nhiều nhà dân.

Khu vực xảy ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an xã Thượng Phúc cho biết vụ việc không có thương vong về người. Một số người dân nhập viện hiện sức khỏe đã ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.