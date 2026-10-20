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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

Bình Giang

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Sáng 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X dự cuộc gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X dự cuộc gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Cuộc gặp có sự tham dự của đại diện các tập đoàn A.P. Moller – Maersk, LEGO Group, Carlsberg, Pandora, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Các ý kiến bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị những nội dung cụ thể nhằm tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động.

Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch chọn Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu dài.

Các doanh nghiệp Đan Mạch không chỉ mang nguồn vốn, mà quan trọng hơn là mang đến công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn quốc tế, tư duy phát triển xanh và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Với bối cảnh mới, hai bên cần đặt ra yêu cầu cao hơn trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Đan Mạch; nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào các chuỗi giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao và có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai nước.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm chuyển đổi năng lượng và phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ môi trường và quản lý nước, nông nghiệp - thực phẩm bền vững, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và sản xuất thông minh.

Hai bên cũng cần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, bộ tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Nhà vua và đại diện các doanh nghiệp Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Cảng biển, năng lượng, sản xuất tiên tiến

Từ những ý kiến trao đổi tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn logistics quốc tế không chỉ vận chuyển hàng hóa của Việt Nam, mà còn đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics toàn cầu, hình thành tại Việt Nam các trung tâm phân phối, trung chuyển và quản trị chuỗi cung ứng cho khu vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam mong muốn các tập đoàn có năng lực về công nghệ, tài chính và quản trị tiếp tục đồng hành với Việt Nam phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió, điện Mặt trời, các nguồn điện ổn định và linh hoạt, hệ thống lưu trữ năng lượng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Hai bên không chỉ phát triển các dự án năng lượng riêng lẻ, mà phải từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tại Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng, sản xuất thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu - phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và từng bước nâng cao tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.

Về sản xuất tiên tiến, các tập đoàn quốc tế không chỉ đặt nhà máy gia công tại Việt Nam mà từng bước đưa các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn vào Việt Nam: thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái các nhà cung cấp Việt Nam; cần hướng tới mục tiêu để những sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam có thể tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng trên thế giới.

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#Đan Mạch #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #cảng biển #logistics

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