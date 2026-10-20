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Multimedia

Khách vây kín cửa hàng, chờ nhiều tiếng mua hoa ngày 20/10

Nam Giang

TPO - Khách hàng kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền tại các tiệm hoa hút khách trên đường Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy (Hà Nội) để chờ mua hoa ưng ý dịp 20/10 nhờ giá rẻ hơn nơi khác 20.000 - 50.000 đồng.

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Ngày 20/10, sức mua tại các cửa hàng hoa tươi có sự đối lập. Trong khi nhiều điểm bán vắng khách, một số nơi người mua phải xếp hàng vài giờ.
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Tại một số cửa hàng hoa cuối đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, khách xếp hàng dài trên vỉa hè chờ mua hoa.
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Chủ một cửa hàng hoa cho biết khách bắt đầu xếp hàng từ 6h, phần lớn là sinh viên và người dân quanh khu vực.
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Khách phải chờ 20-30 phút cho mỗi bó hoa vì cửa hàng cắm theo yêu cầu riêng.
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"Tôi phải chờ 3 tiếng để mua bó hồng giá 200.000 đồng", một sinh viên Đại học Thương Mại nói.
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Khách xếp hàng vào trong cửa hàng, tiểu thương bó hoa không ngừng tay.
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Giá hoa tươi ở đây rẻ hơn so với các nơi khác, từ 50.000 - 250.000 đồng, nên được nhiều sinh viên ưa chuộng.
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Một cửa hàng khác trên phố Nghĩa Tân cũng đông đúc người mua ngày 20/10.
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Chủ một sạp hoa trên phố Nghĩa Tân cho biết bán cho khoảng 100 khách từ sáng đến trưa, dự kiến bán hết hàng trong hôm nay.
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Cửa hàng hoa tươi trên phố Đặng Tiến Đông, phân khúc cao, cũng đón nhiều lượt khách mua.
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Giá hoa ở đây có giá từ 500.000 đến 3.000.000 đồng mỗi bó.
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Anh Tuấn (Bắc Ninh) thuê xe ba bánh chở hoa và đồ lưu niệm đến cổng trường học bán ngày 20/10. Anh cho biết khách hàng chủ yếu là sinh viên nên sản phẩm có giá 50.000-200.000 đồng, dự kiến bán hết trong ngày.
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Shipper chờ nhận hoa trước một cửa hàng hoa trên phố Hoàng Cầu.
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Trái ngược với cảnh đông đúc, một số cửa hàng hoa ở Hà Nội vắng khách dù bày bán nhiều loại hoa tươi

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#Thị trường hoa ngày 20/10 #Cửa hàng hoa đông đúc #Xếp hàng mua hoa #Giá hoa tươi #Phân khúc thị trường hoa

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