Danh sách 18 loài cây Hà Nội cấm trồng trên đường phố

TPO - Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu cho mỗi cán bộ là phải chuyển mạnh từ làm đúng quy trình sang tạo ra kết quả cụ thể, có thể đo lường. Đánh giá cán bộ bằng KPI/OKR vì thế trở thành căn cứ quan trọng để nhận diện ai làm được việc, ai để công việc đình trệ, ai không còn đáp ứng yêu cầu cần được xem xét, bố trí lại.