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Multimedia

Danh sách 18 loài cây Hà Nội cấm trồng trên đường phố

Lộc Liên - Doãn Cường

TPO - Thành phố đưa ra danh mục cây cấm trồng, trong đó có trứng cá, dâu da, trúc đào, bồ hòn... do có độc tố, gây nghiện, có gai và cành giòn dễ gãy đổ.

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