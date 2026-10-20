20/10 không nghỉ của những người phụ nữ ở chợ dân sinh

TPO - Nhiều phụ nữ lao động tự do tự tìm niềm vui giản dị trong ngày lễ 20/10 bên các sạp hàng từ mờ sáng đến tối, kỳ vọng bán được nhiều hàng, tăng thu nhập hơn so với ngày thường.
TPO - Loạt hàng quán, nhà chồ lấn chiếm hành lang bờ biển tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (Huế). Chính quyền địa phương đang vận động tháo dỡ, yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước ngày 31/10, nhằm lập lại trật tự kinh doanh tại các bãi biển thuộc vịnh đẹp thế giới Lăng Cô.
TPO - Phạm Vân Hà (18 tuổi) là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao 1,75 m, IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.
TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm sáng và chiều. Một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc tổ chức giao thông tại các nút giao còn bất cập khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.
TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Khúc cua gần di tích Hải Vân Quan là điểm check-in, ngắm cảnh thu hút đông đảo người dân, du khách. Không chỉ khi trời nắng sáng đẹp đẽ, đêm về nơi này vẫn nhộn nhịp người.
TPO - Thay vì chia khu đất 500m² thành nhiều phần để xây nhà riêng, một gia đình tại Quảng Ninh lựa chọn sống chung dưới một mái nhà. Công trình được tổ chức thành ba khối độc lập bao quanh sân gạch đỏ, gợi nhớ hình ảnh nhà ba gian truyền thống của vùng quê Bắc Bộ.
TPO - Lưu Phương Anh là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ về áp lực khi thi trên quê nhà và sự thay đổi của bản thân sau hơn hai tháng sống, tập luyện tại nhà chung.
TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
TPO - Nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị cho hai đêm concert của Big Bang tại Hà Nội. Những ngày qua, cửa hàng đồ lưu niệm của Big Bang cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả.
TPO - Được kỳ vọng xóa điểm ùn tắc cuối tuyến Đại lộ Thăng Long, dự án kết nối đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần lộ diện các cây cầu lớn, song vẫn chịu nhiều áp lực về mốc thời gian hoàn thành.
TPO - Chùa Keo (Thần Quang tự) ở Hưng Yên là công trình kiến trúc gỗ lim độc đáo có tuổi đời gần 400 năm. Để dựng chùa, người dân đã mất 19 năm chuẩn bị vật liệu, đưa gỗ từ miền ngược về xuôi.
TPO - Ở tuổi 20, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vừa duy trì thành tích học tập với 4 học kỳ liên tiếp nhận học bổng tại Học viện Hàng không Việt Nam, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật và thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Kylie Jenner có màn ra mắt hoành tráng tại show trình diễn nội y hot nhất thế giới Victoria's Secret. Chương trình gây chú ý khi nhiều tên tuổi người mẫu huyền thoại đồng loạt trở lại.
TPO - Dương Domic cùng các nghệ sĩ xuống khu vực khán giả giao lưu trong đêm concert Tinh hà say hi tại Vạn Phúc City, TPHCM. Gần 40.000 người theo dõi chương trình với loạt tiết mục được làm mới so với đêm mở màn 17/10.
TPO - Khác với những lăng tẩm nhà Nguyễn thường tọa lạc giữa núi đồi phía tây Huế, lăng Vạn Vạn - nơi an nghỉ của mẹ vua Khải Định - lại nằm giữa đồng bằng, trên vùng đất Cù Bạc (nay là phường An Cựu) được truyền tụng là cát địa “công hầu bất tuyệt”.
TPO - Dù một phía cầu Quảng Đà đã hoàn thành, nhưng phần đường dẫn phía phường Điện Bàn Bắc (TP. Đà Nẵng) vẫn còn dang dở, khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại. Thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông tuyến đồng bộ vào cuối năm 2026.