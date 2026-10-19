Bí ẩn lăng hoàng hậu giữa đồng bằng Huế và lời truyền ‘công hầu bất tuyệt’

TPO - Khác với những lăng tẩm nhà Nguyễn thường tọa lạc giữa núi đồi phía tây Huế, lăng Vạn Vạn - nơi an nghỉ của mẹ vua Khải Định - lại nằm giữa đồng bằng, trên vùng đất Cù Bạc (nay là phường An Cựu) được truyền tụng là cát địa “công hầu bất tuyệt”.
Sau 14 năm nghiên cứu và cải tiến công nghệ, một doanh nghiệp tại Cần Thơ đã thành công trong việc tạo ra sản phẩm gạch không nung, có cốt thép nhưng lại nhẹ, bền, tối ưu chi phí và thân thiện với môi trường nhờ sử dụng một phần nguyên liệu xỉ tro bay của nhà máy nhiệt điện.
TPO - Trong quá trình thi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh), chủ đầu tư phát hiện lượng lớn rác thải sinh hoạt chôn lấp dưới lòng đất. Đến nay, việc vận chuyển, xử lý số rác này vẫn gặp khó khăn, trong khi tỉnh và các đơn vị liên quan đang tìm phương án khắc phục.
TPO - Phát hiện cá thể tê tê Java quý hiếm, một người dân xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng địa phương chăm sóc và xử lý theo quy định.
TPO - Kịch bản biến đổi khí hậu bản cập nhật 2025 vừa công bố cho thấy, tần suất các siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, trong đó kịch bản xấu nhất là trung bình 7 năm có thể xuất hiện một lần.
Apple đã biến bản lề của iPhone Duo thành đường dẫn nhiệt, giải quyết bài toán tản nhiệt khó khăn trên mẫu iPhone gập đầu tiên, vốn được trang bị chip A20 Pro mạnh mẽ.
Quy mô nền kinh tế sinh học toàn cầu hiện đạt khoảng 5 nghìn tỉ USD, và dự báo sẽ tăng trưởng vượt bậc hướng tới mốc 30 nghìn tỉ USD vào giữa thế kỷ 21
Vừa qua, tại không gian nghệ thuật Artera Space (Hà Nội), buổi workshop "EDIFIER – HI-FI, SIMPLIFIED" do DSpace Audio phối hợp cùng Edifier Việt Nam đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Sự kiện không chỉ là dịp để mọi người cùng thưởng thức những dòng loa chất lượng, dễ sử dụng, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia thiết thực đến đồng bào vùng lũ.
TPO - Bán đảo Sơn Trà được ví như lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Đây không chỉ là điểm đến xanh, mà còn là mái nhà chung của những loại động vật hoang dã quý hiếm. Thế nhưng không ít người dân, du khách vô tư lấy thức ăn dụ khỉ, xả rác bừa bãi… tạo áp lực lên hệ sinh thái.
TPO - Bình Thuận cũ, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng được biết đến là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với khí hậu đặc trưng là nhiều nắng gió, ít mưa. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực này liên tiếp hứng chịu những trận mưa kỷ lục.
TPO - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm bò vào sân nhà, người dân ở Gia Lai đã chủ động giao nộp để lực lượng chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
TPO - Theo một nghiên cứu mới, các nhà thiên văn học khi phân tích những ngôi sao lùn trắng đã tìm thấy ngôi sao màu xanh lá đầu tiên. Họ cũng tìm thấy ngôi sao có màu như cá hồi.
Gian hàng chuyển đổi số tại Lễ hội Vinh danh làng nghề lần thứ II và Tuần Văn hóa, Du lịch, Thương mại làng nghề xã Chuyên Mỹ năm 2026 thu hút người dân tìm hiểu, trải nghiệm du lịch số qua kính thực tế ảo VR360 và màn hình tương tác.
Ngày 16/10/2026, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu số, Cục 2, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tập đoàn Onsen Fuji tổ chức lễ ký kết hợp tác, hướng tới nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ, dữ liệu số và quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, tối ưu quy trình vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.
TP - Từ đô thị đến vùng quê, nhiều mô hình bảo vệ chim trời tại Hà Tĩnh đang góp phần giữ gìn đa dạng sinh học. Cùng với nỗ lực tháo gỡ hàng chục nghìn dụng cụ bẫy bắt, những ngôi nhà bình yên cho chim hoang dã đang được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng.
Hình ảnh mới trên Facebook của Cristiano Ronaldo cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện cùng chiếc smartphone được cho là iPhone 15 Pro, mẫu máy đã ra mắt từ năm 2023.
TPO - Dự án thúc đẩy phân loại rác tại nguồn ở Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động hơn 500 hộ gia đình tại phường Hòa Khánh và phường Hội An tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý chất thải hữu cơ, giảm lượng rác chôn lấp và hạn chế phát thải khí metan.