Bí ẩn lăng hoàng hậu giữa đồng bằng Huế và lời truyền ‘công hầu bất tuyệt’

Vừa qua, tại không gian nghệ thuật Artera Space (Hà Nội), buổi workshop "EDIFIER – HI-FI, SIMPLIFIED" do DSpace Audio phối hợp cùng Edifier Việt Nam đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Sự kiện không chỉ là dịp để mọi người cùng thưởng thức những dòng loa chất lượng, dễ sử dụng, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia thiết thực đến đồng bào vùng lũ.