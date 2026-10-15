Đà Nẵng thí điểm phân loại rác tại nguồn, giảm phát thải khí metan

TPO - Dự án thúc đẩy phân loại rác tại nguồn ở Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động hơn 500 hộ gia đình tại phường Hòa Khánh và phường Hội An tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý chất thải hữu cơ, giảm lượng rác chôn lấp và hạn chế phát thải khí metan.

Ngày 15/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Tài nguyên Thái Bình Dương (Pacific Environment and Resources Center - PE) tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thí điểm tại phường Hòa Khánh và Hội An”.

Hội thảo khởi động Dự án Thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thí điểm tại phường Hòa Khánh và Hội An. Ảnh Q.T

Theo đại diện PE, dự án được triển khai từ tháng 9/2026 đến tháng 11/2027, tập trung xây dựng, hoàn thiện và thử nghiệm các mô hình phân loại, thu gom, xử lý rác phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Tại phường Hội An, dự án kế thừa và hoàn thiện mô hình phân loại, thu gom riêng và xử lý chất thải hữu cơ đã được triển khai tại khu vực Cẩm Kim. Trong khi đó, tại phường Hòa Khánh, dự án phối hợp với địa phương xây dựng, thử nghiệm mô hình kết nối đồng bộ các khâu phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý riêng từng dòng chất thải.

Mục tiêu đặt ra là vận động hơn 500 hộ gia đình tại hai phường thực hiện phân loại rác tại nguồn; đồng thời tập huấn cho 30 cán bộ quản lý chất thải, nâng cao năng lực xây dựng mô hình cộng đồng về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng giảm phát thải.

Không chỉ dừng ở hoạt động thí điểm, dự án còn chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tại địa phương và đề xuất kế hoạch quản lý chất thải rắn gắn với giảm phát thải khí metan từ chất thải hữu cơ trên địa bàn thành phố.

Việc phân loại rác ngay tại hộ gia đình, đặc biệt là tách riêng chất thải hữu cơ, được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế và xử lý rác. Qua đó, giảm lượng chất thải phải đưa đi chôn lấp, hạn chế phát sinh khí metan trong quá trình phân hủy chất hữu cơ và giảm áp lực lên hệ thống xử lý chất thải đô thị.

Đà Nẵng thí điểm phân loại rác tại nguồn, giảm phát thải khí metan

Đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng) cho biết, thành phố định hướng triển khai các mô hình thu gom rác tái chế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong đó, hai mô hình chính được tập trung nghiên cứu, triển khai gồm thu gom rác tái chế do các hội, đoàn thể tại địa phương tổ chức và thu gom rác tái chế do doanh nghiệp hoặc đơn vị thu gom được lựa chọn thực hiện.

Thông qua việc kết hợp phân loại rác tại nguồn, thu gom riêng và xử lý phù hợp từng loại chất thải, Đà Nẵng hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý rác thải sinh hoạt, thúc đẩy tái chế, giảm phát thải khí nhà kính. Sự tham gia chủ động của người dân, cùng với cơ chế phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể và đơn vị thu gom, được xem là yếu tố quan trọng để các mô hình thí điểm phát huy hiệu quả và có khả năng nhân rộng.