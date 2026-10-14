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Công an phát hiện 290 chim cảnh không rõ nguồn gốc

Phùng Quang

TPO - Công an phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện 290 cá thể chim cảnh, chim phóng sinh tại các cơ sở kinh doanh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 14/10, Công an phường Phan Rang cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, Công an phường vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 290 cá thể chim không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 10/10/2026, Công an phường Phan Rang phối hợp với Tổ công tác 721 của UBND phường, Phòng PC03 Công an tỉnh và Hạt Kiểm lâm Ninh Phước - Thuận Nam kiểm tra hai cơ sở kinh doanh chim cảnh, chim phóng sinh.

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Số chim cảnh, chim phóng sinh được phát hiện. Ảnh: Công an phường Phan Rang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 263 cá thể chim cu và chim sẻ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cùng một bộ dụng cụ dùng để bắt chim. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để xác minh, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, ngày 14/10, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh chim cảnh trên đường Thống Nhất, thuộc Tổ dân phố 9, phường Phan Rang. Tại đây, đoàn phát hiện 27 cá thể chim các loại, gồm chào mào, chích chè than, thanh tước, cu cườm và một số loài khác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ số chim đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Công an phường Phan Rang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chim cảnh, chim phóng sinh chấp hành nghiêm quy định pháp luật; không săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, đặc biệt là các loài không rõ nguồn gốc.

Các cơ sở kinh doanh cần chủ động kiểm tra, lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kiểm tra, xử lý.

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#Công an phường Phan Rang #chim cảnh #chim phóng sinh #tạm giữ

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