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Khoa học

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Tỷ phú Elon Musk chia sẻ 6 điểm lắp đặt Internet Starlink tại Cát Bà

Nguyễn Hoàn

TPO - Tỷ phú Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin về việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại 6 điểm thuộc Quần đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) thu hút 1,6 triệu lượt xem.

Ngày 14/10, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Tập đoàn SpaceX, đã chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin về việc TP Hải Phòng triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ, kèm theo thông điệp “Starlink brings Internet access to remote places” - Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi.

Dòng trạng thái được người đứng đầu SpaceX chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội quốc tế ngay lập tức thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem. Hành động này của ông không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng (Việt Nam) năng động, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến; từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm thông tin liên lạc tại các địa bàn biển, đảo.

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Dòng trạng thái của tỷ phú Elon Musk.

Trước đó, ngày 8/10 trong khuôn khổ Diễn đàn chuyển đổi số Hải Phòng năm 2026, Sở KH&CN phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam triển khai hoạt động hợp tác, tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đưa các công nghệ số tiên tiến vào giải quyết những bài toán thực tiễn, nhất là tại các địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, nơi hạ tầng viễn thông truyền thống còn gặp nhiều khó khăn.

Trong giai đoạn đầu, Sở KH&CN Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 10 thiết bị đầu cuối Starlink tại hai đặc khu, kèm theo 6 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Internet vệ tinh.

Tại đặc khu Cát Hải, các thiết bị được bố trí tại trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu. Đây là những vị trí có nhu cầu kết nối thông tin thiết thực, phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực ven biển, đảo.

Ngay sau đó, đặc khu Cát Hải cùng Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink. Quá trình nghiệm thu tập trung kiểm tra khả năng kết nối, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và tính ổn định của hệ thống, làm cơ sở tổ chức quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả ứng dụng trong thực tế.

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Vịnh Lan Hạ, thuộc Quần đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Hải Phòng cho biết, việc triển khai Internet vệ tinh tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung phương thức kết nối, tăng cường tính dự phòng và khả năng duy trì thông tin liên lạc. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết bất lợi, thiên tai hoặc khi hạ tầng viễn thông truyền thống gặp sự cố.

Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ số; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Việc ứng dụng công nghệ viễn thông vệ tinh cũng góp phần đa dạng hóa hạ tầng kết nối số của thành phố, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa khu vực trung tâm với các địa bàn biển, đảo, bảo đảm người dân và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực đặc thù có thêm điều kiện tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số.

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#Hải Phòng #Đặc khu Cát Bà #du lịch Cát Bà #Internet Starlink #Quần đảo Cát Bà

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