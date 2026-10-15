Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cà Mau thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ngành tôm, lúa để ứng phó biến đổi khí hậu

Tân Lộc

TPO - Trước áp lực chi phí đầu vào, biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Cà Mau hướng đến kết nối chuỗi giá trị tôm, lúa theo hướng chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Từ đó để sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết giảm chi phí, giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành tôm, lúa địa phương.

Giải pháp chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau phối hợp với Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam (VSSA) vừa tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị tôm, lúa theo hướng liên ngành và bền vững tỉnh Cà Mau”.

Ông Trương Minh Út – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh có lợi thế về thủy sản, nông nghiệp và hệ sinh thái ven biển. Tuy nhiên, hoạt sản xuất đang chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào, yêu cầu thị trường và bài toán xử lý chất thải. Vì vậy, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn là giải pháp để sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết giảm chi phí, giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành tôm, lúa.

Theo ông Út, để đạt mục tiêu trên, cần tập trung tái sử dụng nguồn lực trong chuỗi sản xuất. Phụ phẩm từ tôm và lúa có thể được thu gom, xử lý để tạo ra sản phẩm có giá trị; nước cần được sử dụng tiết kiệm hơn; chú trọng an toàn sinh học, bảo vệ rừng ngập mặn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

842005017-1655240773060287-7296454472757351695-n.jpg
Ông Trương Minh Út – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tỉnh Cà Mau phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại diện ngành nông nghiệp địa phương nhấn mạnh rằng, một cơ quan hay dự án riêng lẻ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Nơi có ý tưởng có thể thiếu vốn, nơi có nguồn vốn lại chưa gặp được mô hình khả thi. Doanh nghiệp cần công nghệ và vùng nguyên liệu, hợp tác xã, người dân cần kỹ thuật, tiêu chuẩn và đầu ra. Vì vậy, cần kết nối để cùng hành động, phối hợp nguồn lực để tránh phân tán và đưa hỗ trợ đến đúng nhu cầu.

Để các kết nối đi vào thực chất, ông Út cho rằng, các bên xác định rõ mô hình có thể triển khai tại Cà Mau, nguồn lực mỗi bên có thể đóng góp và kế hoạch tiếp theo sau diễn đàn. “Hiệu quả cần thể hiện qua mô hình được triển khai, nguồn vốn được kết nối và lợi ích cụ thể đối với sản xuất, môi trường và cộng đồng”, ông Út nói.

Áp dụng kinh tế tuần hoàn cho một nửa vùng nuôi

Ông Nguyễn Công Quốc – Phó Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thuỷ sản (Chi cục Thuỷ sản Cà Mau) cho biết, việc áp dụng kinh tế tuần hoàn vào vùng sản xuất tôm, lúa ở địa phương còn mốt ố khó khăn, điểm nghẽn. Trong đó, thị trường và cơ chế khuyến khích cho mô hình mới này chưa hoàn thiện; các vùng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán; kinh tế biển còn nhiều điểm nghẽn…

Theo ông Quốc, trong thời gian tới, ngành thuỷ sản Cà Mau đặt mục tiêu có 25 – 35% cơ sở sản xuất đạt các chứng nhận bền vững (VietGAP, ASC, MSC,…); 100% cơ sơ chế biến thuỷ sản lớn tái sử dụng phụ phẩm, áp dụng công nghệ tuần hoàn nước; 50 – 60% cơ sở nuôi trồng áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và 40 – 50% lượng nước sau xử lý được tái sử dụng.

841706770-1454390789948544-3046928677052522063-n.jpg
Các đại biểu nghe tham luận từ các doanh nghiệp, tổ chức về các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong ngành tôm tại ĐBSCL.

Ông Lê Đình Huynh - Tổng Thư ký VSSA cho rằng, việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cần tập trung vào ba nhóm ưu tiên gồm kết nối khoa học – kỹ thuật gắn với mô hình đổi mới sáng tạo; phát triển kết nối thị trường và huy động nguồn lực tài chính. Trong đó, cần xác định trọng tâm vào công nghệ, đổi mưới sáng tạo và giải pháp thuận thiên để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, kết nối thị trường được xác định là khâu quan trọng để chuyển hóa những giá trị từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. “Nếu không bán được những giá trị này, hiệu quả áp dụng kinh tế tuần hoàn sẽ chưa được khai thác triệt để”, ông Huynh nhấn mạnh.

Về vốn, cần thúc đẩy các chính sách tài chính phù hợp, tạo điều kiện để nguồn vốn bên ngoài tiếp cận đúng đối tượng có nhu cầu đầu tư đổi mới sáng tạo, chuyển đổi sản xuất xanh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam ký kết hợp tác với Tổ chức Cải thiện xã hội và Chuyển đổi phát triển bền vững châu Á tại Việt Nam (ASSIST), hướng đến thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong ngành tôm tại Cà Mau.

Xem thêm

#Kinh tế tuần hoàn #Cà Mau #ngành tôm #ngành lúa #bền vững #chuyển đổi xanh #hợp tác xã

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn 5 năm liên tiếp được vinh danh về chuyển đổi số

Lạng Sơn 5 năm liên tiếp được vinh danh về chuyển đổi số

Giải pháp “Trợ lý ảo Công chức số xứ Lạng” của tỉnh Lạng Sơn được vinh danh tại hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026. Đây là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh đạt giải thưởng này.

Techcombank đầu tư cho thế hệ nhân tài AI, góp phần hiện thực Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo

Techcombank đầu tư cho thế hệ nhân tài AI, góp phần hiện thực Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo

Thu hút gần 1.000 hồ sơ từ gần 200 doanh nghiệp công nghệ cùng cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia, 62 trường đại học, cao đẳng, THPT trên cả nước, AI Thực Chiến mùa 2 tiếp tục khẳng định vị thế của cuộc thi tìm kiếm nhân tài AI quy mô quốc gia, được bảo trợ bởi Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp tổ chức.

Vietnam Post đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng 75

Vietnam Post đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng 75

Ngày 15/10/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075, tạo cơ sở để phát triển dịch vụ thuê bao di động mang đầu số riêng dưới thương hiệu Pottel, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Zalo thắng lớn với cú đúp giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc 2026

Zalo thắng lớn với cú đúp giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc 2026

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards – VDA 2026) diễn ra ở Hà Nội, “Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ” và “Zalo Video – Nền tảng video dành cho người Việt” cùng được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”.

Đại học Bách khoa Hà Nội và Geleximco khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Đại học Bách khoa Hà Nội và Geleximco khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Ngày 15/10/2026, Tập đoàn Geleximco và Đại học Bách khoa Hà Nội khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Công an phát hiện 290 chim cảnh không rõ nguồn gốc

Công an phát hiện 290 chim cảnh không rõ nguồn gốc

TPO - Công an phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện 290 cá thể chim cảnh, chim phóng sinh tại các cơ sở kinh doanh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bốn tỉnh thành được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

Bốn tỉnh thành được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

TPO - UBND Thành phố Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và UBND tỉnh Lạng Sơn được vinh danh cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng cũng có đơn vị được vinh danh trong dịp này.

Việt Nam tăng 5 bậc đổi mới sáng tạo, sao nghiên cứu khoa học vẫn vướng đầu ra?

Việt Nam tăng 5 bậc đổi mới sáng tạo, sao nghiên cứu khoa học vẫn vướng đầu ra?

Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu trong 5 năm qua, vươn lên vị trí 43 thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu doanh nghiệp vẫn là điểm nghẽn lớn. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đến năm 2030, ít nhất 50% đề tài nghiên cứu phải gắn với doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể.

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, phải bắt đầu từ nước thải mỗi nhà

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, phải bắt đầu từ nước thải mỗi nhà

TPO - Mỗi hộ dân cùng xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có thể biến những con mương, ao làng thành nguồn ô nhiễm, rồi đổ dồn ra sông lớn. Theo chuyên gia, muốn hồi sinh những dòng sông ô nhiễm, cần bắt đầu từ chính căn bếp, nhà tắm của mỗi gia đình, với những giải pháp xử lý phù hợp, chi phí hợp lý và sự chung tay của cộng đồng.

Công an lội ruộng gỡ 'ma trận' bẫy, ngăn nạn tận diệt chim trời

Công an lội ruộng gỡ 'ma trận' bẫy, ngăn nạn tận diệt chim trời

TPO - Tình trạng giăng lưới, đặt bẫy chim trời theo kiểu tận diệt tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang đe dọa các loài chim hoang dã. Trước thực trạng này, công an và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ bẫy, giải cứu chim và xử lý các hành vi vi phạm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe