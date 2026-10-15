Cứu cá thể rùa xanh trong Sách đỏ Việt Nam thoát ‘lưới ma’

TPO - Một cá thể rùa xanh nặng khoảng 2 kg có tên trong Sách đỏ Việt Nam được người dân Quảng Ngãi giải cứu sau khi mắc “lưới ma”, nhưng chi trước bên phải đã hoại tử nặng, có nguy cơ mất chi hoàn toàn.

Ngày 15/10, ông Huỳnh Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang điều trị, chăm sóc một cá thể rùa xanh quý hiếm bị thương nặng do mắc “lưới ma”.

Trước đó, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về việc người dân ở xã Đông Sơn phát hiện một cá thể rùa biển mắc “lưới ma” trong lúc đi tắm biển.

Cá thể rùa xanh quý hiếm bị thương nặng do mắc “lưới ma” đang được Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Lý Sơn điều trị, chăm sóc.

Người dân đã đưa con rùa lên bờ, cắt lưới để giải thoát. Tuy nhiên, do bị lưới siết chặt trong thời gian dài, cá thể rùa bị tổn thương nghiêm trọng, sức khỏe suy yếu nên được bàn giao cho lực lượng chức năng cứu hộ.

Ban đầu, cá thể rùa được đưa đến Trung tâm Y tế xã Đông Sơn để sát trùng, băng bó vết thương. Sau đó, con vật được chuyển đến Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Lý Sơn để tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe.

Qua xác định ban đầu, đây là rùa xanh, tên khoa học Chelonia mydas, nặng khoảng 2 kg, thuộc nhóm rùa biển nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Do dính lưới quá lâu, phần chi trước bên phải đã hoại tử nặng, có nguy cơ mất hoàn toàn.

“Chi trước bên phải của cá thể rùa bị hoại tử do lưới siết lâu ngày, tổn thương rất nặng và có nguy cơ mất hoàn toàn. Hiện, quá trình chăm sóc được thực hiện theo hướng giữ ẩm cho cá thể rùa trong điều kiện phù hợp. Đồng thời chúng tôi tiếp tục xử lý vết thương và theo dõi khả năng phục hồi. Khi sức khỏe ổn định, cá thể rùa sẽ được thả trở lại môi trường tự nhiên”, ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, thời gian qua, nhiều cá thể rùa biển được ngư dân phát hiện và chủ động bàn giao cho đơn vị để cứu hộ, chăm sóc trước khi tái thả. Việc người dân chủ động cứu hộ, giao nộp các cá thể rùa góp phần bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học vùng biển đảo.

“Lưới ma” là cách gọi những tấm lưới bị bỏ lại trên biển. Những tấm lưới này không chỉ làm gia tăng rác thải đại dương mà còn có thể tiếp tục mắc, siết hoặc giữ các sinh vật biển, gây thương tích, thậm chí đe dọa sự sống của chúng.