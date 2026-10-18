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Khoa học

Gạch làm bằng vật liệu thân thiện môi trường

Phạm Thanh

Sau 14 năm nghiên cứu và cải tiến công nghệ, một doanh nghiệp tại Cần Thơ đã thành công trong việc tạo ra sản phẩm gạch không nung, có cốt thép nhưng lại nhẹ, bền, tối ưu chi phí và thân thiện với môi trường nhờ sử dụng một phần nguyên liệu xỉ tro bay của nhà máy nhiệt điện.

Ngày 18/10, dòng sản phẩm gạch bê tông cốt thép vật liệu xanh của Công ty Cửu Long Eco (xã Đông Phước, TP. Cần Thơ) chính thức ra mắt. Sự kiện đánh dấu mốc mới trong hành trình 14 năm nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng xanh của một doanh nghiệp Việt.

Sản phẩm gạch mới bằng bê tông cốt thép và các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, nhưng vẫn đảm bảo độ bền, nhẹ và kinh tế.

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Gạch làm từ vật liệu xanh của Công ty Cửu Long Eco.

Sản phẩm được ông Trần Thế Liệt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cửu Long Eco trực tiếp nghiên cứu và phát triển từ năm 2011 tới nay. Ban đầu, một viên gạch làm ra kích thước 100x200x400cm nặng tới 17kg. Qua nhiều năm nghiên cứu và cải tiến, hiện viên gạch kích thước tương tự chỉ còn nặng khoảng 8-9kg, vẫn đảm bảo độ bền, cách âm, cách nhiệt.

Theo ông Liệt, nếu xét về trọng lượng, gạch không nung mới do ông phát triển có tổng trọng lượng chỉ bằng hơn một nửa so với sử dụng gạch đất nung truyền thống. Cùng với đó, công nghệ không nung góp phần giảm phát thải, khói bụi từ quá trình nung gạch tạo ra. Sản phẩm nhẹ nên phù hợp cho cả các công trình vùng chịu sụt lún, như khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, trong thành phần nguyên liệu, ông Liệt cũng đưa vào một tỷ lệ xỉ tro bay từ nhà máy nhiệt điện, vừa giúp tăng mỹ quan, vừa tiêu thụ lượng xỉ tro góp phần vào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, theo ông Liệt, sản phẩm gạch mới có giá thành đảm bảo cạnh tranh với gạch nung hoặc các loại gạch trên thị trường, nên có cơ hội thay thế gạch nung truyền thống.

Không dừng lại ở sản phẩm, ông Liệt cùng đội ngũ nhân sự công ty còn trực tiếp nghiên cứu, chế tạo và làm chủ dây chuyền sản xuất riêng, nên không cần phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập vốn đắt đỏ, khó cải tiến.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng chú trọng tổ chức nhà xưởng theo hướng khép kín, tự động hóa, kiểm soát tiếng ồn và hạn chế phát sinh chất thải, bụi trong quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

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#gạch không nung #vật liệu xanh #Cần Thơ #bảo vệ môi trường #xỉ tro bay #gạch bê tông #công nghệ xanh

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