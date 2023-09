“Xanh” hóa vật liệu xây dựng - Viglacera tiên phong theo xu hướng Net Zero

TP - Thúc đẩy các sản phẩm xanh, ứng dụng giải pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, Viglacera là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc “chinh phục” xu hướng Net Zero tại Việt Nam.

Vật liệu xây dựng xanh, thông minh

Trong bối cảnh tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, xu hướng Net Zero (không phát thải ròng) đang là vấn đề cấp bách. Đặc biệt coi trọng vấn đề này, thời gian qua, Viglacera đã ứng dụng phát triển vật liệu xây dựng xanh và triển khai nhiều phương pháp sản xuất thông minh, đạt những bước tiến thiết thực để giảm phát thải hướng tới phát triển bền vững. Ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến quá trình sản xuất, Viglacera đã nghiên cứu, chọn lọc và chuyển đổi nguồn nhiên liệu hướng đến giải pháp thân thiện môi trường. Những phương pháp thực tế được Viglacera ứng dụng trong sản xuất như: sử dụng 10-20% các vật liệu tái chế và vụn phế phẩm, thu hồi trong quá trình sử dụng ngoài thị trường hay việc chuyển đổi sang dòng nhiên liệu khí CNG thay cho nhiên liệu dầu FO để nấu chảy thủy tinh giúp giảm đến 20% phát thải khí hiệu ứng nhà kính. Cùng với đó, các giải pháp vật liệu xây dựng “xanh” như bê tông khí chưng áp (AAC, ALC), kính tiết kiệm năng lượng (LowE, Solar Control), gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh… là các sản phẩm làm nên sự khác biệt của Viglacera trên thị trường.

Trong số những giải pháp nói trên, kính tiết kiệm năng lượng tối ưu mà Viglacera ra mắt trong dòng sản phẩm kính LowE và Solar Control được đánh giá rất cao. Theo đó, Viglacera đã đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m2/năm để có những sản phẩm kính cách nhiệt, cản nhiệt cao cấp, áp dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Đây là những sản phẩm xanh, giúp tiết kiệm đến 51% chi phí điện năng, ngăn cản đến 79% bức xạ mặt trời và 99% tia UV, từ đó đem lại lợi ích thiết thực về chi phí và độ bền cho chủ đầu tư cũng như người sử dụng. Hiện nay, Viglacera cũng tiếp tục mở rộng đầu tư vào nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng, đi đầu doanh nghiệp trong nước đáp ứng cung cấp phôi kính dùng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, tự tin trở thành dây chuyền kính nổi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, đá nung kết mang thương hiệu Vasta Stone cũng là một trong những sản phẩm xanh vượt trội mà Viglacera đã cho ra mắt trên thị trường từ cuối năm 2022. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Ý Sacmi Continua+ sử dụng công nghệ cán phẳng liên tục PCR (cường độ ép đạt tới 450 kg/cm2) để sản xuất ra những tấm đá nung kết kích thước lớn có độ phẳng tuyệt đối. Với chất lượng sản phẩm vượt trội, cùng bề mặt đa dạng hoàn toàn có thể thay thế đá tự nhiên và gỗ, giúp hạn chế khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên và dễ dàng tái sử dụng. “Viglacera luôn duy trì thực hiện cam kết trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ bằng những cải tiến kỹ thuật và đầu tư công nghệ mới, chung tay chinh phục thách thức đưa mức thải ròng về Zero, giảm phát thải khí metan toàn cầu vào năm 2050”, đại diện lãnh đạo Viglacera chia sẻ.

Năm 2023, Viglacera đã phát huy được thế mạnh của lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ước thực hiện lợi nhuận trước thuế 7 tháng đầu năm lĩnh vực bất động sản đạt 1.495 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm 2023, tăng 118 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận từ kinh doanh khu công nghiệp đạt 87% kế hoạch năm, chiếm 96% tổng lợi nhuận, tăng 151 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022. Xuất khẩu vật liệu xây dựng cũng là một trong những điểm sáng của Viglacera. 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu lũy kế tăng trưởng, vượt 36% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của nhóm gạch ốp lát và kính xây dựng là 2 nhóm có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, với giá trị vượt 124% và 10%. Mảng xuất khẩu gạch ốp lát đạt doanh thu 224% - gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và hiện tại đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của toàn Tổng công ty, tương đương 55%.

Vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Mới đây nhất, sản phẩm Bê tông khí chưng áp Viglacera (AAC/ ALC) đã xuất khẩu thành công những công hàng đầu tiên sang Australia. Đây là thị trường tiềm năng nhưng khó tính và cạnh tranh với những yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng rất khắt khe. Điều này khẳng định, thương hiệu Viglacera đang có sức lan tỏa mạnh mẽ với uy tín và chất lượng cao, đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường trong nước và quốc tế.

Sản phẩm Bê tông khí chưng áp Viglacera với 3 tiêu chí: Xanh trong sản xuất, xanh trong xây dựng và xanh trong sử dụng, được đánh giá là sản phẩm lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế. Năm 2023, sản phẩm Bê tông khí chưng áp Viglacera đã nhận chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn cho công trình xanh bởi Singapore Green Building Council (SGBC), trở thành vật liệu đạt tiêu chuẩn sử dụng cho các công trình thân thiện môi trường tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Viglacera cho biết, khách hàng Australia đặt ra tiêu chuẩn chất lượng rất cao và các tiêu chuẩn này được hỗ trợ bởi một loạt các quy định bảo vệ người tiêu dùng ở tất cả các bang. Nhà nhập khẩu và các nhà bán lẻ tuân thủ các quy định này, không chấp nhận các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng. Do đó, khách hàng đã rất hài lòng khi được tận mắt “mục sở thị” sản phẩm Bê tông khí chưng áp Viglacera và hoàn toàn bị thuyết phục bởi các yêu cầu nghiêm ngặt từ quy cách đóng gói, khử khuẩn, khối lượng thể tích khô, cường độ nén, độ chính xác về kích thước, khả năng cách âm và chống cháy của sản phẩm.

Đại diện công ty sản xuất Bê tông khí chưng áp Viglacera chia sẻ, từ những năm 2010, Viglacera đã sớm nhận ra xu thế phát triển xanh bền vững và quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm Bê tông khí chưng áp hiện đại của CHLB Đức. Việc chuyển đổi từ gạch đỏ truyền thống sang các vật liệu không nung giúp việc phát thải khí CO2 ra môi trường gần như bằng Zero. Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình sản xuất được tuần hoàn nguyên nhiên vật liệu nên tiêu tốn rất ít năng lượng và tài nguyên, đồng thời đem lại lợi ích thiết thực về chi phí và độ bền cho chủ đầu tư cũng như người sử dụng.

Thời gian tới, Viglacera sẽ chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững hiệu quả kinh doanh như điều tiết sản lượng sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiết giảm chi phí sản xuất, tập trung tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động quản trị công ty. Viglacera cũng tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mẫu mã mới theo định hướng người tiêu dùng, đầu tư, nâng cấp dây chuyền hiện đại tại một số nhà máy, đặc biệt là công nghệ sản xuất sản phẩm xanh, thân thiện môi trường như kính tiết kiệm năng lượng, gạch bê tông khí chưng áp, đá nung kết… nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng xanh – xu hướng của toàn cầu hiện nay.

Tiên phong trong đầu tư, sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng mới và đang tiếp tục đầu tư, nghiên cứu phát triển các loại vật liệu xanh, thân thiện môi trường, Viglacera đã và đang xuất khẩu vật liệu xây dựng “Made in Vietnam” ra hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các sản phẩm chủ lực như kính xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, tấm panel, gạch bê tông khí chưng áp mang thương hiệu Viglacera được áp dụng công nghệ “xanh”, dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến nhất thế giới đã chinh phục không chỉ người tiêu dùng ở thị trường nội địa mà còn khẳng định chất lượng sản phẩm tại các thị trường khó tính Nhật Bản, Mỹ, Australia, châu Âu…

Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng công ty Viglacera đã họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7, lũy kế 7 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2023. Theo đó, tính riêng tháng 7/2023, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Viglacera ước đạt 296 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch tháng. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 323 tỷ lợi nhuận trước thuế, đạt 149% kế hoạch tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.321 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 1.514 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm và đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty năm nay là 1.210 tỷ đồng, của Công ty mẹ là 1.310 tỷ đồng, tính đến hết tháng 7, lợi nhuận hợp nhất Tổng công ty đã vượt 9%; Công ty mẹ vượt 16% kế hoạch lợi nhuận Đại hội cổ đông đã đặt ra.