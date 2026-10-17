Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ ‘ghé thăm’ nhà dân ở Gia Lai

TPO - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm bò vào sân nhà, người dân ở Gia Lai đã chủ động giao nộp để lực lượng chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 17/10, UBND xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 21h ngày 14/10, anh Nguyễn Hùng Duy (SN 1993, xã Kim Sơn), phát hiện một cá thể rùa bò trước sân nhà. Nhận định đây là động vật hoang dã, quý hiếm cần bảo vệ, anh Duy đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng của xã Kim Sơn để giao nộp.

Cá thể rùa được giao nộp cho các cơ quan chức năng. Ảnh: N.H

Cơ quan chức năng xác định, cá thể rùa núi vàng tại thời điểm tiếp nhận có trọng lượng 0,88 kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Loài này có tên khoa học là Indotestudo elongata, là loài rùa sống trên cạn, thuộc nhóm IIB, nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ.

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa đủ điều kiện và tiến hành thả về môi trường tự nhiên theo quy định.