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Cắm bảng, túc trực nhắc khách không cho khỉ ăn để giữ mái nhà xanh Sơn Trà

Thanh Hiền

TPO - Bán đảo Sơn Trà được ví như lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Đây không chỉ là điểm đến xanh, mà còn là mái nhà chung của những loại động vật hoang dã quý hiếm. Thế nhưng không ít người dân, du khách vô tư lấy thức ăn dụ khỉ, xả rác bừa bãi… tạo áp lực lên hệ sinh thái.

Chuyện người dân, du khách vô tư mang thức ăn thừa, hoặc mua từng túi trái cây, bánh kẹo lên bán đảo Sơn Trà dụ đàn khỉ xuống ăn để chụp hình, trêu đùa chúng không còn lạ. Từ khu vực Miếu Đôi ngay dưới chân bán đảo, cho đến đường lên chùa Linh Ứng, khu nghỉ dưỡng…, không khó để bắt gặp đàn khỉ hàng chục con lao xuống đường, leo lên xe chực chờ người cho ăn.

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Lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn. Ảnh: Thanh Hiền.

Đáng nói, nhiều du khách bất chấp, đứng ngay bảng khuyến cáo không cho động vật hoang dã ăn vẫn mặc nhiên lôi thức ăn lia lịa từ túi ni lông quẳng xuống đất cho khỉ. Đàn khỉ cứ thế xúm lại, chụp được đồ ăn vội chạy ào băng qua đường chẳng mang xe cộ.

Anh Trần Duy Minh (Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12, Chi Cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng) cho hay nhiều trường hợp thấy bảng khuyến cáo nhưng vẫn muốn dụ đàn khỉ xuống ăn đã cố tình tạo ra nhiều chiêu trò.

“Họ không đưa thức ăn trực tiếp cho đàn khỉ mà lại treo hờ hững trên xe. Khỉ thấy vậy là nhào tới lấy. Họ cứ thế quay clip, chụp ảnh, chúng tôi nhắc nhở thì chối cãi là không cho ăn, tự khỉ lấy!”, anh kể.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL), việc cho khỉ ăn làm thay đổi bản năng, tập tính của chúng. Thức ăn từ con người không đảm bảo cũng có thể dễ gây bệnh. Đặc biệt gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Với khỉ hoang dã, chúng có vai trò rất lớn trong giữ gìn hệ sinh thái. Khi chúng kiếm ăn trong tự nhiên sẽ đóng góp vai trò phát tán lại hạt cây trong rừng. Một phần lượng thức ăn dư thừa do khỉ vứt, làm rơi sẽ trở thành nguồn thức ăn cho những loài không leo trèo được. Chúng cũng như bác sĩ của cây vì sâu bọ, côn trùng là nguồn thức thức ăn của khỉ. Không chỉ vậy, khi khỉ hái lá hay nhánh cây để ăn thì cây sẽ phân tầng, phân nhánh phát triển…

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Hàng loạt biển khuyến cáo đã được cắm ở nhiều nơi để nhắc khách không cho động vật hoang dã ăn, không xả rác... để gìn giữ mái nhà xanh Sơn Trà.

Trước tình trạng người dân, du khách ngày càng “làm hư” đàn khỉ, ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung của bán đảo Sơn Trà, BQL phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách không cho khỉ ăn. Đồng thời cắm thêm hàng loạt bảng khuyến cáo quanh bán đảo.

“Chúng tôi túc trực, tuần tra khắp các địa điểm du khách hay dừng chân, khỉ thường hay xuống để nhắc nhở họ tuyệt đối không mang thức ăn ra cho khỉ, dụ khỉ. Du khách tới bán đảo đông nhất là sáng và chiều nên chúng tôi đặc biệt lưu ý hai thời điểm này. Sau nhiều ngày có mặt nhắc nhở, tình trạng cho khỉ ăn đã được giảm đáng kể”, anh Trần Duy Minh (Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12) chia sẻ.

Theo ghi nhận, sau khi lực lượng chức năng có mặt, những "điểm nóng" điển hình như khu vực Miếu Đôi đã không còn tình trạng người dân, du khách tụ tập cho khỉ ăn nữa. Các nhóm khách qua đây được nhắc nhở các hành vi không được làm khi tới bán đảo Sơn Trà. Một số người khi được giải thích đã hiểu, đồng thời đọc kỹ hơn các bảng khuyến cáo để chấp hành tốt hơn quy định tại bán đảo.

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Cho khỉ ăn làm thay đổi bản năng, tập tính của chúng và ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Không chỉ nhắc khách không cho khỉ ăn, BQL còn khuyến cáo người dân, du khách không tiếp cận, trêu chọc hoặc dụ động vật hoang dã; không xả rác, không để lại thức ăn trong môi trường tự nhiên; quan sát, chụp ảnh và trải nghiệm Sơn Trà từ khoảng cách an toàn.

"Yêu Sơn Trà không phải là cho khỉ ăn, mà là để chúng được sống đúng với tự nhiên. Mỗi hành động nhỏ của người dân, du khách hôm nay sẽ góp phần bảo vệ hệ sinh thái Sơn Trà và giữ gìn một điểm đến xanh, an toàn, văn minh cho mai sau", BQL nhìn nhận.

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#Cắm bảng #cho khỉ ăn #mái nhà xanh #Đà Nẵng #hệ sinh thái #du khách #Sơn Trà

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