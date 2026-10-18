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Khoa học

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Phát hiện động vật quý hiếm, người đàn ông trình báo công an

Hoài Nam

TPO - Phát hiện cá thể tê tê Java quý hiếm, một người dân xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng địa phương chăm sóc và xử lý theo quy định.

Ngày 18/10, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java do anh Phan Minh Vương (xã Hương Khê) giao nộp.

Trước đó, trong khi đi rừng, anh Phan Minh Vương đã phát hiện một cá thể tê tê Java có trọng lượng khoảng gần 1kg. Khi biết, cá thể tê tê Java là động vật quý hiếm, anh Vương đã thông báo công an địa phương và lực lượng chức năng.

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Cá thể tê tê Java do anh Phan Minh Vương phát hiện.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Khê phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tiến hành kiểm tra, xác minh, lập biên bản tiếp nhận.
Theo đó, cá thể tê tê Java (Manis javanica) này là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc Nhóm IB (theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP, Nghị định 84/2021/NĐ-CP) và nằm trong danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt (theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP).

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hương Khê phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chuyên môn hoàn thiện thủ tục, chuyển giao cá thể tê tê Java đến cơ sở cứu hộ phù hợp để chăm sóc, phục hồi trước khi tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

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