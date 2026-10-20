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Địa ốc

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Ngôi nhà 500m² ở Quảng Ninh giữ nếp sống chung ba thế hệ

Thúy Hiền

TPO - Thay vì chia khu đất 500m² thành nhiều phần để xây nhà riêng, một gia đình tại Quảng Ninh lựa chọn sống chung dưới một mái nhà. Công trình được tổ chức thành ba khối độc lập bao quanh sân gạch đỏ, gợi nhớ hình ảnh nhà ba gian truyền thống của vùng quê Bắc Bộ.

Tại nhiều vùng nông thôn miền Bắc, những khu đất rộng từng thuộc về một đại gia đình đang dần được chia nhỏ cho các thế hệ kế tiếp. Cùng với quá trình đô thị hóa, nhà cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều, thay thế những ngôi nhà vườn một tầng, trong khi đời sống gia đình cũng dần được tổ chức theo hướng độc lập.

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Ngôi nhà tại Quảng Ninh được hình thành từ một lựa chọn khác. Gia chủ quyết định giữ nguyên khu đất 500m² để xây dựng không gian sống chung cho ba thế hệ, với mong muốn mỗi thành viên có sự riêng tư nhưng vẫn duy trì được sự gắn kết trong sinh hoạt hằng ngày.

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Từ nhu cầu ấy, công trình được chia thành ba khối chức năng độc lập, bố trí bao quanh một khoảng sân chung lát gạch đỏ. Khối sinh hoạt chính của ông bà nằm ở trung tâm, hai bên lần lượt là khối thờ và khu ở của con cháu, tạo thành bố cục hình chữ U hướng nội.

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Cách tổ chức này tạo khoảng cách vừa đủ giữa các thế hệ, phù hợp với sự khác biệt về nhịp sống và nhu cầu cá nhân. Trong khi đó, hệ mái lớn bao bọc toàn bộ công trình vẫn duy trì cảm giác cùng chung sống dưới một mái nhà.

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Hình ảnh nhà ba gian Bắc Bộ trở thành nguồn cảm hứng chính cho thiết kế. Tuy nhiên, thay vì tái hiện nguyên trạng kiến trúc truyền thống, công trình kế thừa những yếu tố quen thuộc như mái ngói đỏ, sân gạch, hiên nhà và các khoảng chuyển tiếp giữa những khối ở.

Đáng chú ý, lớp tường bê tông trộn rơm được sử dụng cùng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tạo sự kết nối giữa vật liệu, hình thức mới và những dấu ấn của nhà ở truyền thống.

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Khoảng sân chung và hiên nhà giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình. Đây là nơi các thế hệ có thể gặp gỡ, cùng sinh hoạt, đón những thay đổi của thời tiết và duy trì các thói quen quen thuộc như quây quần gói bánh chưng mỗi dịp Tết.

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Hoàn thành năm 2026, ngôi nhà cho thấy một cách tiếp nối nếp sống nhiều thế hệ của gia đình Việt: giữ lại khoảng sân, mái hiên và sự gần gũi giữa các thành viên, đồng thời dành cho mỗi người một không gian riêng phù hợp với cuộc sống hôm nay.

NAQI & PARTNERS
#ngôi nhà #Quảng Ninh #nếp sống #ba thế hệ #kiến trúc truyền thống #đô thị hóa #nhà đẹp

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