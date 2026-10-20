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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng trộn đậu nành, phụ gia để làm cà phê giả

Tiền Lê

TPO - Trong quá trình sản xuất tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn, làm cà phê giả.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

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Số cà phê giả bị phát hiện.

Theo đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.T.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

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Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thanh Quang.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.

Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm do hộ kinh doanh Trần Thị Hưng sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường là hàng giả.

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#Khởi tố #Điều tra #Cà phê giả #Thực phẩm bẩn #Trộn phụ gia #Phường Hội Phú #Gia Lai #Nguyễn Thanh Quang

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