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Thế giới

Triều Tiên dọa bật lại dàn loa phóng thanh, tăng vũ khí sát biên giới Hàn Quốc

Bình Giang

TPO - Triều Tiên đe dọa nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền và triển khai thêm vũ khí dọc biên giới với Hàn Quốc, trong bối cảnh hai bên tiếp tục căng thẳng vì vụ nổ mìn khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

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Dàn loa phóng thanh của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng này, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gài mìn gây ra vụ nổ ngày 21/9 tại khu vực biên giới, yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi và rà phá những quả mìn còn lại. Triều Tiên phủ nhận cáo buộc và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.

Ngày 19/10, bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cáo buộc Hàn Quốc nhiều lần bắn cảnh cáo và phát cảnh báo tại khu vực biên giới kể từ tháng 8, với “cái cớ vô lý” rằng binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường biên. Bà nói những hành động khiêu khích như vậy đã “vượt qua lằn ranh đỏ” kể từ sau vụ nổ mìn.

“Tình hình nghiêm trọng đang diễn ra dọc biên giới phía nam do hành vi liều lĩnh của những quân nhân Hàn Quốc”, bà Kim Yo Jong nói.

Bà cho biết quân đội Triều Tiên đang cân nhắc “triển khai thêm các phương tiện tấn công chiến thuật dọc biên giới phía nam, như một biện pháp chủ động và răn đe nhằm ứng phó với những tình huống bất ngờ, đồng thời nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền hướng sang Hàn Quốc”.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên bổ sung mìn, hàng rào dây thép gai, chướng ngại vật chống tăng và các công trình phòng thủ tiền tuyến khác, phù hợp với chính sách của Bình Nhưỡng về chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc cáo buộc binh sĩ Triều Tiên 50 lần vi phạm đường phân giới quân sự trong năm nay, khi tiến hành các hoạt động củng cố phòng tuyến. Theo phía Hàn Quốc, quân đội nước này đáp trả bằng cách bắn cảnh cáo và phát loa cảnh báo. Quân đội Hàn Quốc chưa phản hồi về cảnh báo mới nhất từ Bình Nhưỡng.

Phát loa tuyên truyền là một trong những biện pháp chiến tranh tâm lý từ thời Chiến tranh Lạnh, được Triều Tiên và Hàn Quốc thỉnh thoảng sử dụng nhằm gây sức ép lên nhau trong những giai đoạn đối đầu.

Từ khi nhậm chức năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đình chỉ hoạt động phát loa tuyên truyền nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Sau đó, Bình Nhưỡng cũng ngừng hoạt động phát loa của họ.

Gần đây, Triều Tiên gia tăng các hoạt động thử nghiệm vũ khí. Giới quan sát cho rằng đây có thể là cách Bình Nhưỡng gây sức ép nhằm buộc Mỹ nhượng bộ, sau khi Tổng thống Donald Trump gửi tín hiệu sẵn sàng gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo AP

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #Căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc #Loa phóng thanh

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