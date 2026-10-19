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Giải trí

Song Joong Ki bỏ đi khi nhắc tên Song Hye Kyo

Minh Vũ

TPO - Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng là cặp sao đẹp bậc nhất trong giới giải trí. Nhưng hiện tại, khi nhắc tới tên vợ cũ, Song Joong Ki có thái độ kỳ lạ.

Song Joong Ki khó chịu khi khán giả chỉ nhớ tới anh như một kẻ đã kết hôn với Song Hye Kyo.

Trang QQ đưa tin một video về Song Joong Ki đã trở thành chủ đề gây bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc với hơn 50 triệu lượt xem.

Trong video, lúc đầu Song Joong Ki thoải mái chào khán giả, anh không ngại tương tác với những người yêu mến mình.

Nhưng sau đó, có một người quay sang nói với người đi cùng: "Đó là người đã cưới Song Hye Kyo". Khi nghe thấy lời này, vẻ mặt của Song Joong Ki trở nên cau có cứng nhắc, sau đó anh không còn cười thoải mái được nữa, anh cũng nhanh chóng bỏ đi. Thái độ khó xử của Song Joong Ki trở thành chủ đề bàn luận từ khán giả.

Một số khán giả cho rằng lời bình luận của công chúng rất khiếm nhã, mang tính xúc phạm với Song Joong Ki. Anh cũng là nghệ sĩ có tiếng tăm từng nổi danh với loạt phim như Con trai út nhà tài phiệt, Chàng trai tốt bụng, Biên niên sử Arthdal, Vincenzo, Sungkyunkwan Scandal...

Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của khán giả đại chúng khi nhắc tới anh vẫn là "chồng cũ của Song Hye Kyo". Việc bị gắn tên với người cũ chắc chắn sẽ khiến anh không thoải mái.

Một số người lại cho rằng Song Joong Ki không biết kiểm soát biểu cảm. Song Hye Kyo vẫn là cái tên khiến nam diễn viên không thể giữ được bình tĩnh.

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Nam diễn viên cau có, đi nhanh khi vợ cũ được nhắc đến.

Trước khi kết hôn, Song Joong Ki nhiều lần khẳng định Song Hye Kyo chính là nữ thần trong lòng anh. Năm 2016, sau khi hợp tác trong phim Hậu duệ mặt trời, cả hai trúng tiếng sét ái tình và hẹn hò. Họ có một lễ cưới tựa cổ tích vào ngày 31/10/2017. Sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông khắp châu Á.

Tuy nhiên, chỉ sau 18 tháng, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn khiến công chúng sốc nặng. Cả hai không nói rõ lý do khiến chuyện tình tan vỡ, tuy nhiên sự việc ảnh hưởng nặng nề tới danh tiếng hai nghệ sĩ.

Song Joong Ki bị chỉ trích vì đã đệ đơn ly hôn trước, đẩy Song Hye Kyo vào tình huống khó xử. Biểu tượng nhan sắc xứ Hàn bị cho là người có lỗi, thậm chí liên tiếp có tin cô ngoại tình với nhiều người khác nhau.

Tháng 1/2023, Song Joong Ki tái hôn với một phụ nữ ngoại quốc không làm việc trong giới giải trí tên Katy Louise Saunders, nam diễn viên đã có hai con. Song Joong Ki và Katy Louise Saunders giữ kín cuộc sống riêng, ít khi xuất hiện trước truyền thông, thậm chí dẫn tới tin ly hôn.

Mới đây nữ diễn viên Choi Hwa Jung chia sẻ đã nhận được chai dầu ô liu do Song Joong Ki gửi tặng, hé lộ cuộc hôn nhân êm ấm của anh. Hiện tại, nam diễn viên sở hữu một trang trại ô liu ở Italia. Mỗi năm, anh dành một khoảng thời gian dài tại đây. Trên vỏ chai ô liu là hình hai em bé đáng yêu là con Song Joong Ki.

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Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã có những bước tiến mới trong cuộc sống riêng tư.

Song Hye Kyo lại lựa chọn cuộc sống độc thân và thăng hoa trong sự nghiệp. Năm 2022, bộ phim The Glory đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang và giải thưởng cao nhất tại Giải thưởng Rồng Xanh.

Theo QQ, Song Joong Ki và Song Hye Kyo từ lâu đã bước tiếp khỏi thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Họ có những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống, nhưng khán giả vẫn chưa quên đi mối tình đẹp thời Hậu duệ mặt trời.

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#Song Joong Ki #Song Hye Kyo #Hậu duệ mặt trời #sao Hàn Quốc

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