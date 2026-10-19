Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chi Pu đính chính

Trạch Dương

TPO - Chi Pu khẳng định chưa từng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hoàng Việt, sau khi bị gọi tên giữa lúc con trai chủ tịch tập đoàn công bố đính hôn. Nữ ca sĩ cho biết hai bên có quan hệ hợp tác kinh doanh.

Ngày 19/10, Chi Pu lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ với Nguyễn Hoàng Việt. "Tôi muốn đính chính tôi và em Việt chưa từng có mối quan hệ tình cảm như những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Chúng tôi hợp tác kinh doanh, việc gặp gỡ, làm việc hay xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là bình thường", Chi Pu viết.

ngc4323.jpg
Chi Pu đính chính chưa từng hẹn hò Hoàng Việt.

Nữ ca sĩ cho biết trước đây chọn im lặng vì nghĩ những thông tin không đúng sự thật sẽ sớm lắng xuống.

Khi câu chuyện được nhắc lại vào dịp Nguyễn Hoàng Việt thông báo tin vui, cô lên tiếng để tránh hiểu lầm.

“Câu chuyện đang bị nhắc đến lúc hai bạn có tin vui, tôi phải làm rõ để mọi chuyện khép lại. Mong mọi người thay vì tiếp tục suy diễn hay so sánh, hãy dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho cặp đôi”, Chi Pu viết.

Bên cạnh việc phủ nhận tin đồn tình cảm, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm về những bình luận so sánh và tỏ ý thương cảm.

Cô cho rằng giá trị của phụ nữ không nên định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh hay việc được ai lựa chọn.

Chi Pu nói cô tự hào về những nỗ lực, sự độc lập và quyền lựa chọn cuộc sống của bản thân. Với cô, tình yêu là sự chia sẻ, giúp cuộc sống của hai người tốt đẹp hơn, không phải thước đo giá trị hay thành công.

Cuối bài viết, nữ ca sĩ đề nghị dừng những thông tin sai sự thật, bình luận thương cảm và so sánh không cần thiết, đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc đến Hoàng Việt và bạn gái.

Trước đó, ngày 18/10, Nguyễn Hoàng Việt và bạn gái là họa sĩ Phan Anh Thư công khai hình ảnh cầu hôn. Hoàng Việt sinh năm 1995, là con trai ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Sơn Kim Group. Anh Thư sinh năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực hội họa.

62537680029987214903125968522486197827631137n.jpg
Thiếu gia Hoàng Việt vừa cầu hôn bạn gái là họa sĩ Anh Thư.

Tin đồn giữa Chi Pu và Hoàng Việt xuất hiện từ năm 2021. Những hình ảnh dự tiệc, gặp gỡ gia đình và xuất hiện tại cùng sự kiện từng khiến mối quan hệ của hai người được chú ý. Cả hai chưa từng lên tiếng trước những đồn đoán chuyện tình cảm.

Tháng 3/2022, hình ảnh Chi Pu dự tiệc có Hoàng Việt và bố mẹ anh tiếp tục được chia sẻ. Nữ ca sĩ ngồi cạnh Hoàng Việt, chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình. Tháng 3/2023, cả hai tiếp tục xuất hiện, chụp ảnh chung tại một sự kiện.

Chi Pu từng hợp tác với thương hiệu thời trang thuộc hệ sinh thái Sơn Kim, ra mắt dòng sản phẩm riêng vào năm 2023. Đây là một trong những hoạt động kinh doanh công khai giữa nữ ca sĩ và doanh nghiệp của gia đình Hoàng Việt.

#Chi Pu #Chi Pu đính chính tin đồn hẹn hò #Chi Pu và Nguyễn Hoàng Việt #thiếu gia Sơn Kim #Nguyễn Hoàng Việt đính hôn #họa sĩ Phan Anh Thư

Cùng chuyên mục

Kỷ lục 200.000 người đu concert ở TPHCM

Kỷ lục 200.000 người đu concert ở TPHCM

TPO - Cả 8 suất diễn vào ngày 17/10 và 18/10 tại TPHCM đều chật kín khán giả, thu hút ít nhất 200.000 người đi xem gần 100 nghệ sĩ biểu diễn. Chưa bao giờ ngành công nghiệp biểu diễn nhạc Việt ghi nhận những con số bùng nổ như vậy.

Võ Hoàng Yến ngất xỉu nhưng gây tranh luận

Võ Hoàng Yến ngất xỉu nhưng gây tranh luận

TPO - Sau khi học trò cưng Giang Lê bị loại ở tập 3 The Face Vietnam 2026, mentor Võ Hoàng Yến bật khóc và ngất xỉu. Nhiều khán giả nhận xét màn ngất xỉu của cô gây cười nhiều hơn là xúc động.

Kỳ tích từ sự sụp đổ của nữ tỷ phú

Kỳ tích từ sự sụp đổ của nữ tỷ phú

TPO - Từng là cái tên không được chú ý đến, “You Can See Everything” - bộ phim về sự sụp đổ của nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2015 Elizabeth Holmes - bất ngờ gây sốt phòng vé, trở thành một trong số ít phim tài liệu thu hút đông đảo khán giả ra rạp.

Choáng ngợp show nội y hot nhất thế giới

Choáng ngợp show nội y hot nhất thế giới

TPO - Kylie Jenner có màn ra mắt hoành tráng tại show trình diễn nội y hot nhất thế giới Victoria's Secret. Chương trình gây chú ý khi nhiều tên tuổi người mẫu huyền thoại đồng loạt trở lại.

Biển người vỡ òa khi 24 anh trai tràn xuống khán đài

Biển người vỡ òa khi 24 anh trai tràn xuống khán đài

TPO - Dương Domic cùng các nghệ sĩ xuống khu vực khán giả giao lưu trong đêm concert Tinh hà say hi tại Vạn Phúc City, TPHCM. Gần 40.000 người theo dõi chương trình với loạt tiết mục được làm mới so với đêm mở màn 17/10.

'Quỷ ăn tạng 4' phả hơi nóng, ngáng đường 'Trại buôn người'

'Quỷ ăn tạng 4' phả hơi nóng, ngáng đường 'Trại buôn người'

TPO - Vừa vượt "Thỏ ơi" của Trấn Thành để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026, "Trại buôn người" tiếp tục dẫn đầu phòng vé tuần thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, doanh thu đã giảm rõ rệt, trong khi ''Quỷ ăn tạng 4" bám sát về suất chiếu, khiến đường đua đến những kỷ lục cao hơn thêm sức ép.

Choáng ngợp độ chịu chơi của Phùng Khánh Linh

Choáng ngợp độ chịu chơi của Phùng Khánh Linh

TPO - Phùng Khánh Linh đầu tư rất mạnh cho concept tổng thể và ý tưởng dàn dựng sân khấu. Đó là yếu tố quan trọng để nữ ca sĩ kéo 7.000 khán giả đến Nhà thi đấu Phú Thọ tối 17/10. Trước đó là nhiều đêm diễn cháy vé ở cả Hà Nội và TPHCM.

Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'

TPO - Á hậu Minh Kiên cùng Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện với tạo hình bầm dập trong "Trại buôn người". Nhan sắc đời thực khác xa trên phim của dàn diễn viên nữ gây chú ý, giữa lúc phim đạt hơn 450 tỷ đồng ngoài phòng vé.

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây ở Vạn Phúc

Đu concert đến 3h sáng

TPO - Nhiều khán giả chi tiền mua vé xem cả 2 đêm concert Tinh hà say hi để tận hưởng trọn vẹn âm nhạc và những khoảnh khắc gặp gỡ 24 nghệ sĩ.

Sức ép bủa vây Harry và Meghan

Sức ép bủa vây Harry và Meghan

TPO - Harry và Meghan được cho là đã thu hẹp đội ngũ tại công ty sản xuất Archewell Productions trong 12-18 tháng qua, giữa lúc quan hệ hợp tác với Netflix và tương lai các dự án giải trí bị đặt dấu hỏi.

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

TPO - Hurrykng, Cody Nam Võ cùng các nghệ sĩ được khán giả vây quanh xin chữ ký, tặng quà và chụp ảnh trước đêm thứ hai của concert Tinh hà say hi. Tại khu vé đứng, người hâm mộ đến từ chiều, đội mưa giữ vị trí và treo băng rôn cổ vũ.

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe