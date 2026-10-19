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Chủ tịch TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngô Tùng

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ vị trí cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc.

Chiều 19/10, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo đó, điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Chủ tịch UBND phường Bến Thành đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Điều động ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cho các cán bộ được điều động nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Điều động ông Lê Văn Thinh - Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm ông Trần Chí Trung - Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Bổ nhiệm ông Châu Vĩ Tuấn - Trưởng Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Cùng với đó, UBND TPHCM quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm, giữ đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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#Chủ tịch UBND TPHCM #điều động #phân công #công tác #nhiệm vụ mới

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