Giữa đám cháy kinh hoàng ở TPHCM: 'Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!'

TPO - Mắc kẹt trong phòng trọ, hai chị em phải trốn vào nhà vệ sinh khi khói độc đã bao trùm lối thoát. Giữa lúc tuyệt vọng, tiếng đập cửa cùng lời trấn an của người lính cứu hoả Công an TPHCM đã mang đến hy vọng sống cho cả hai.

Clip hiện trường vụ cháy.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa nhận được lá thư cảm ơn đầy xúc động của một cô gái được giải cứu trong vụ cháy cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, xảy ra rạng sáng 7/10.

Người viết thư là chị Trần Thị Ngọc Loan (SN 2005). Ngày 15/10, chị Loan đã trực tiếp đến Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9, mong được gặp Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh để gửi lời cảm ơn đến anh cùng những đồng đội đã tham gia chữa cháy, cứu người.

Hai chị em mắc kẹt giữa khói độc

Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, chị Loan cho biết khoảng 3h24 ngày 7/10, ngọn lửa bùng phát tại chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Thành Phát, cơ sở kinh doanh xe máy ở số 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy hôm 7/10.

Đám cháy khiến khói độc lan sang khu nhà trọ phía sau, nơi chị Loan cùng gia đình sinh sống.

Thời điểm đó, một số người trong khu trọ đã phát hiện hỏa hoạn và kịp thời thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khu vực phòng trọ của hai chị em chị Loan bị khói bao trùm, hành lang và lối xuống cầu thang không thể tiếp cận.

Không tìm được đường thoát, hai chị em chạy vào nhà vệ sinh, xả nước và dùng mền che chắn để hạn chế hít phải khói độc. Dù từng được tập huấn kỹ năng PCCC tại khu trọ, chị Loan thừa nhận bản thân vẫn hoảng loạn, lúng túng khi đối diện với tình huống nguy hiểm thực tế.

Trong lúc tưởng chừng không còn hy vọng, chị bất ngờ nghe thấy những tiếng đập cửa dồn dập.

Qua làn khói đen đặc, một chiến sĩ chữa cháy xuất hiện trong bộ đồ bảo hộ lấm lem tro bụi. "Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!", lời trấn an của người chiến sĩ khiến cô gái đang hoảng loạn dần bình tĩnh trở lại.

Theo lời chị Loan, khoảnh khắc được người lính cứu hỏa tiếp cận, hướng dẫn vượt qua khu vực ngập khói để ra ngoài an toàn khiến chị không thể nào quên.

Sau vụ cháy, chị càng thấm thía ý nghĩa của việc các chiến sĩ PCCC sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm để cứu người.

Trở lại gặp người lính cứu mình

Theo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9, sau khi nhận tin báo vụ cháy, đơn vị đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 37 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trung tá Huỳnh Minh Điền trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn.

Cuộc trò chuyện của chị Loan với chiến sĩ cứu mình trong vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng có mặt lúc 3h28, nhanh chóng triển khai tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời tổ chức phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Qua trinh sát, cảnh sát phát hiện khoảng 12 người mắc kẹt trong khu nhà trọ phía sau cửa hàng xe máy. Các tổ công tác đã hướng dẫn 10 người tự thoát nạn, đồng thời trực tiếp phá cửa giải cứu hai chị em còn mắc kẹt bên trong.

Đến 4h15, đám cháy được khống chế và 4h30 cùng ngày được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Tám ngày sau vụ việc, chị Loan trở lại đơn vị chữa cháy, mang theo lá thư viết tay để bày tỏ lòng biết ơn.

Trong thư, cô gái cảm ơn các chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, lao vào khu vực đang cháy để bảo vệ tính mạng người dân. Đối với cô gái trẻ, hình ảnh những người lính cứu hỏa giữa khói lửa đã trở thành ký ức khó quên.

Chị Loan trao thư cảm ơn đến Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh.

Buổi gặp mặt diễn ra tại đơn vị, nơi chị Loan có dịp trò chuyện, chia sẻ lại những giây phút hoảng loạn trong vụ cháy và gặp Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh.

Lá thư cảm ơn không chỉ ghi lại trải nghiệm của một người thoát nạn mà còn thể hiện sự trân trọng của người dân đối với những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu người.