Vì sao giới trẻ vẫn liều lĩnh leo núi Đá Chồng ở Quảng Ninh?

TPO - Bất chấp địa hình hiểm trở, nhiều người vẫn tìm cách leo lên những khối đá chênh vênh cạnh vực sâu tại núi Đá Chồng, TP Quảng Ninh để chụp ảnh, quay clip. Đáng chú ý, khu vực này đã được cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước nhưng hoạt động leo núi tự phát vẫn tiếp diễn.

Thót tim cảnh leo đá chân trần cạnh vực sâu

Trong một đoạn clip ghi lại cảnh leo núi Đá Chồng được chia sẻ gần đây, một thanh niên mặc áo xanh, đeo ba lô vàng, chân trần men theo những phiến đá dựng đứng giữa không trung. Người này phải liên tục cúi thấp, dùng cả hai tay bám vào những khe đá, dò tìm điểm đặt chân trên bề mặt gồ ghề.

Video thót tim cảnh leo núi đá chồng cạnh vực sâu ở Quảng Ninh.

Trong một video khác ghi lại cảnh một nhóm bạn trẻ leo lên mỏm đá để sống ảo, bên dưới vẫn còn hai bạn nữ đang cố gắng leo lên theo một sợi dây thừng được thả dọc vách đá, người leo không sử dụng dây đai bảo hộ chuyên dụng. Nhóm bạn trẻ này đứng trên một gờ đá nhỏ, phía sau là khoảng không hun hút, bên dưới là rừng cây và mặt hồ nằm sâu trong thung lũng.

Đáng chú ý, những khối đá khổng lồ nằm chồng lên nhau tạo thành nhiều khe hở, gờ đá nhỏ và các mặt nghiêng. Người leo phải dùng sức tay, chân để vượt qua từng vị trí. Chỉ cần trượt chân hoặc mất thăng bằng tại những đoạn này cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Không riêng những đoạn clip trên, những ngày qua, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh nhiều bạn trẻ thích khám phá nối nhau leo lên đỉnh núi Đá Chồng để chụp ảnh. Có người đứng trên mỏm đá nhô ra phía vực sâu, trong khi những người phía dưới phải bám vào khe đá hoặc dây hỗ trợ để tìm đường leo lên.

Những hình ảnh này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận. Không ít người bày tỏ lo ngại khi chứng kiến cảnh du khách đánh cược sự an toàn của bản thân để có được những bức ảnh ấn tượng.

Nhóm bạn trẻ leo núi đá chồng để tạo dáng check-in.

Núi Đá Chồng nằm trên địa bàn xã Quảng La, TP Quảng Ninh, giáp ranh phường Đông Mai. Nơi đây có địa hình đặc biệt với hàng chục phiến đá lớn xếp chồng tự nhiên, tạo thành khối đá cao giữa núi rừng. Những phiến đá trên cùng nhô ra khoảng không, mang lại góc nhìn ngoạn mục nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Khu vực này nằm sâu trong rừng phòng hộ, cách xa khu dân cư và chỉ có thể tiếp cận bằng đường đi bộ. Đây không phải điểm du lịch chính thức, các hoạt động trekking, leo núi và chụp ảnh chủ yếu diễn ra tự phát.

Cảnh báo từ năm 2018, nguy cơ vẫn hiện hữu

Ít ai biết rằng, những nguy hiểm tại núi Đá Chồng đã được chính quyền Quảng Ninh nhận diện từ hơn 8 năm trước.

Theo đó, trước tình trạng du khách tự phát leo núi, ngày 17/7/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 5004/UBND-DL1 về việc quản lý hoạt động du lịch tại khu vực núi Đá Chồng.

Để có những góc chụp độc đáo, nhiều người bất chấp nguy hiểm để tạo dáng cạnh vực sâu.

Văn bản yêu cầu chính quyền địa phương triển khai các giải pháp cảnh báo, bảo vệ, ngăn chặn hoạt động du lịch mạo hiểm có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thông tin đến doanh nghiệp du lịch, người dân và du khách về những mối nguy hiểm khi tự tổ chức hoạt động du lịch tại khu vực này.

Quảng Ninh cũng đặt vấn đề nghiên cứu quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch tại núi Đá Chồng, nhưng chỉ thực hiện việc công nhận điểm du lịch khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Trước đó, từ năm 2017, khi những hình ảnh đầu tiên về hoạt động chinh phục mỏm đá lan truyền trong cộng đồng yêu thích du lịch mạo hiểm, khu vực này đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và biển cấm leo trèo.

Thế nhưng, sau gần một thập kỷ, những hình ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy vẫn có người tìm cách tiếp cận và leo lên những phiến đá sát vực sâu.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Quảng La, cho biết đã nắm được tình hình, đồng thời liên hệ với đơn vị quản lý rừng và các địa phương giáp ranh để phối hợp ngăn chặn hoạt động leo trèo nguy hiểm.

UBND xã Quảng La cũng đã có văn bản gửi UBND phường Đông Mai và Ban Quản lý rừng đặc dụng miền Tây, đề nghị phối hợp quản lý, bảo đảm an toàn tại khu vực núi Đá Chồng.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ phối hợp rào chắn những vị trí nguy hiểm, khuyến cáo người dân và du khách không tự ý leo trèo, chụp ảnh tại đây.

Sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, một số hội nhóm trekking tại Quảng Ninh cũng thông báo dừng tổ chức các chuyến leo núi Đá Chồng nhằm bảo đảm an toàn.