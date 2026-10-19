Nữ sinh TPHCM kể về nỗi ám ảnh vì bị miệt thị ngoại hình trên mạng

TPO - Từng buồn bã, tự ti và không dám chia sẻ hình ảnh cá nhân vì những bình luận miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 ở TPHCM đã mạnh dạn kể lại trải nghiệm của mình tại lễ phát động chiến dịch “Không Một Mình – Kết nối không tổn thương”.

Sáng 19/10, tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Lâm, TPHCM), Công an TPHCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ phát động chiến dịch “Không Một Mình – Kết nối không tổn thương” năm 2026.

Chiến dịch “Không Một Mình – Kết nối không tổn thương” năm 2026 phát động tại Trường THPT Mạc Đỉnh Chi.

Chương trình thu hút hơn 3.000 học sinh tham gia trực tiếp và được phát trực tuyến đến hơn 3.000 điểm trường trên địa bàn TPHCM nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa xâm hại, bắt nạt, lừa đảo và các hành vi gây tổn thương trên không gian mạng.

Bị miệt thị ngoại hình, nữ sinh sợ đăng ảnh lên mạng

Một trong những câu chuyện đáng chú ý tại chương trình là chia sẻ của em Thu Hà (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi), về những tổn thương từng trải qua khi sử dụng mạng xã hội.

“Em từng nhận được những lời bình luận không hay về ngoại hình của mình trên mạng xã hội. Ban đầu, em cảm thấy rất buồn, tự ti và đôi khi không muốn đăng hình ảnh hay chia sẻ bất cứ điều gì lên mạng nữa vì sợ bị người khác chê bai, chế giễu”, Thu Hà chia sẻ.

Học sinh chia sẻ tại chương trình.

Theo nữ sinh, những bình luận dù chỉ xuất hiện trên màn hình điện thoại nhưng đã tạo ra áp lực tâm lý, khiến người bị nhắm đến cảm thấy mặc cảm, e ngại thể hiện bản thân. Sau khi tham gia chương trình, Thu Hà nhận ra, thay vì âm thầm chịu đựng, bản thân cần biết cách lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Tại chương trình, một số học sinh khác cũng chia sẻ về những áp lực có thể gặp phải từ các lời miệt thị, tin nhắn, bình luận hoặc các nội dung được lan truyền trên mạng xã hội.

Những câu chuyện này cho thấy bên cạnh nguy cơ lừa đảo, xâm hại, việc sử dụng ngôn từ gây tổn thương và công kích cá nhân cũng là vấn đề cần được quan tâm trong giáo dục kỹ năng số cho học sinh.

Đừng để trẻ một mình đối diện bạo lực mạng

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Diễn viên, KOL... tham gia hưởng ứng chiến dịch.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch hướng đến việc giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận diện và ứng phó với những nguy cơ như lừa đảo, bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm dữ liệu cá nhân và phát tán các nội dung gây tổn thương.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM), cho biết sau kết quả đạt được từ chiến dịch năm 2025, chương trình năm nay tiếp tục hướng đến xây dựng mạng lưới phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

Theo ông Hải, mỗi bình luận, tin nhắn hay nội dung được chia sẻ trên mạng đều cần xuất phát từ sự tôn trọng và trách nhiệm.

Bên cạnh trang bị kỹ năng tự bảo vệ, chiến dịch còn khuyến khích học sinh không im lặng trước những hành vi đe dọa, bắt nạt, gây tổn thương, đồng thời chủ động tìm đến gia đình, thầy cô hoặc người đáng tin cậy để được hỗ trợ.

Đồng hành với chương trình, diễn viên Quách Ngọc Tuyên cho rằng khẩu hiệu “Không Một Mình” mang ý nghĩa thiết thực khi nhiều bạn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, kỹ năng để đối diện những vấn đề phức tạp trên không gian mạng.

Nam diễn viên bày tỏ mong muốn cùng chiến dịch hỗ trợ tinh thần, giúp các bạn trẻ có thêm tự tin, không cảm thấy đơn độc khi gặp phải những tình huống tiêu cực.