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Nghệ An: Hàng nghìn học sinh giỏi chưa nhận tiền thưởng

Thu Hiền

TPO - Hàng nghìn học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2025-2026 đến nay vẫn chưa nhận tiền thưởng, trong đó học sinh lớp 9 phải chờ bổ sung kinh phí chi trả.

Ngày 17/10, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đang rà soát, triển khai chi trả tiền thưởng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2025-2026.

Theo tìm hiểu, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 có 2.437 học sinh đạt giải, gồm 105 giải Nhất, 1.063 giải Nhì, 614 giải Ba và 655 giải Khuyến khích. Ngoài ra, 53 học sinh thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia được đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh.

Ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, có 56 lượt học sinh đạt giải Nhất, 631 lượt đạt giải Nhì và 356 lượt đạt giải Ba. Giáo viên tham gia bồi dưỡng, giảng dạy học sinh đạt giải cũng thuộc diện được khen thưởng.

Việc chậm chi trả khiến nhiều học sinh, phụ huynh băn khoăn, nhất là những em đã tốt nghiệp THPT, chuyển lên đại học và phải tự trang trải chi phí học tập, sinh hoạt.

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Đội tuyển thi học sinh giỏi ở Nghệ An.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết, trước đây, việc khen thưởng được thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, quá trình bố trí kinh phí từ quỹ thi đua, khen thưởng gặp vướng mắc khiến việc khen thưởng bị chậm.

Sau khi HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 14/7/2026 thay thế quy định cũ, các cơ quan liên quan đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định khen thưởng đối với học sinh giỏi tỉnh lớp 12 và lớp 9 năm học 2025-2026.

Cụ thể, ngày 10/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND, khen thưởng học sinh giỏi tỉnh lớp 12 với tổng kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng. Số tiền này đã được Sở Nội vụ chuyển về tài khoản của Sở GD&ĐT. Hiện, Sở đang rà soát để chuyển kinh phí đến các đơn vị thụ hưởng.

Đối với học sinh giỏi tỉnh lớp 9, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành quyết định khen thưởng với tổng kinh phí hơn 6,6 tỷ đồng. Trong đó, 55 học sinh đạt giải Nhất được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 48 giáo viên có thành tích bồi dưỡng, giảng dạy học sinh đạt giải Nhất cũng được khen thưởng.

Quyết định đồng thời quy định mức thưởng bằng tiền đối với các lượt học sinh đạt giải và giáo viên có thành tích bồi dưỡng. Tuy nhiên, việc chi trả hiện chưa thể thực hiện do nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2026 đã hết.

“Hiện Sở Nội vụ đang đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chi trả tiền thưởng cho học sinh lớp 9”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin.

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