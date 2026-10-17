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Việt Nam xếp thứ 4 Olympic Vật lí Quốc tế

Hà Linh

TPO - Sáng 17/10, Bộ GD&ĐT cho biết, Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al - Fergani lần thứ hai đã giành 4 huy chương, xếp thứ 4 toàn đoàn.

Đoàn học sinh Việt Nam gồm 4 thành viên tham dự kỳ thi, kết quả 100% thí sinh đều giành huy chương. Trong đó gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành Huy chương Vàng.

Hai học sinh giành Huy chương Bạc gồm: Em Trương Bá Chí Thành, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế.

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Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay.

Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa giành Huy chương Đồng.

Với kết quả đạt được, Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn trong kỳ thi năm nay.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10-17/10 tại Uzbekistan. Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025 - 2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ GD&ĐT giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lí, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Đề thi được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại.

Thí sinh dự thi hai phần lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ.

Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.

Bộ GD&ĐT khẳng định, kỳ thi là cơ hội để học sinh Việt Nam thể hiện năng lực, kiến thức chuyên môn và tư duy khoa học trong lĩnh vực Vật lí, đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế.

Đây cũng là dịp để các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mở rộng hiểu biết về khoa học, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

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#Olympic #Olympic quốc tế #Huy chương #Học sinh Việt Nam #Huy chương Vàng

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