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Giáo dục

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Hải Phòng siết chặt an toàn học đường sau vụ học sinh lớp 1 tử vong

Nguyễn Hoàn

TPO - Sau sự việc nam sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương tử vong do ngã sau giờ tan học, Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị UBND các xã phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn, kiểm tra quy trình đưa đón học sinh và xử lý triệt để các nguy cơ tai nạn.

Rà soát quy trình đưa, đón học sinh

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao trẻ em, học sinh phù hợp từng cấp học. Xác định cụ thể người phụ trách, khu vực chờ đón, thời điểm bàn giao và cách xử lý khi cha mẹ hoặc người được ủy quyền đến đón muộn.

Đối với giáo dục mầm non, thực hiện nghiêm việc giao, nhận trẻ trực tiếp với cha mẹ hoặc người được ủy quyền, không để trẻ tự ý ra khỏi trường, lớp.

Đối với giáo dục tiểu học, đặc biệt chú trọng học sinh lớp 1, lớp 2 và học sinh có nhu cầu chờ đón. Bố trí giám sát, bàn giao theo phương án thống nhất với gia đình, không để học sinh thuộc diện phải bàn giao tự ý rời trường.

Bố trí biện pháp giám sát phù hợp với trẻ, học sinh khuyết tật, học sinh nhỏ tuổi hoặc cần hỗ trợ đặc biệt. Không để trẻ vui chơi tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thiếu sự giám sát.

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Sở G&ĐT Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát quy trình đưa đón trẻ em, học sinh và đảm bảo an toàn khuôn viên, sân trường.

Đối với giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp, tăng cường quản lý nền nếp ra, vào trường. Phối hợp với gia đình trong quản lý học sinh sau giờ học, chú trọng các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Đối với phương tiện đưa đón học sinh, thực hiện việc kiểm đếm, giám sát, bàn giao khi lên, xuống xe. Kiểm tra toàn bộ khoang xe sau mỗi lượt vận chuyển, tuyệt đối không để bỏ quên trẻ em, học sinh trên phương tiện.

Đảm bảo an toàn trong khuôn viên, sân trường

Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra cổng trường, sân trường, hành lang, cầu thang, lan can, cửa sổ, tường rào, khu vực có độ cao, hệ thống điện, cây xanh, thiết bị vận động... nơi các em học sinh thường xuyên vui chơi, đi lại.

Đối với các khu vực, công trình thiết bị có nguy cơ mất an toàn lập tức cảnh báo, khoanh vùng, tạm dừng sử dụng và tổ chức khắc phục. Chú trọng nhận diện, xử lý các nguy cơ chấn thương do nền trơn trượt, bậc cao, vật sắc nhọn, công trình đang thi công và các khu vui chơi, vận động. Có biển cảnh báo, biện pháp cách ly và giám sát phù hợp trong thời gian chưa khắc phục xong.

Chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó sự cố, phân công rõ đầu mối tiếp nhận thông tin, tổ chức sơ cứu, liên hệ cấp cứu và phối hợp với cơ quan chức năng. Tập huấn kỹ năng phòng ngừa tai nạn, sơ cấp cứu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ phù hợp độ tuổi.

Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức hướng dẫn, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, nhất là xử trí khi trẻ bị ngã, chấn thương, chảy máu hoặc xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, đảm bảo phù hợp với từng điều kiện của từng cơ sở giáo dục.

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#Hải Phòng #an toàn trường học #học sinh lớp 1 tử vong #quy trình đưa đón #học sinh lớp 1

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