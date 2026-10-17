Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học kiểm soát lạm phát điểm số

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường rà soát quy định kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp. Các trường cần phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp theo ngành, khóa và hình thức đào tạo; đối chiếu với mức đạt chuẩn đầu ra, phản hồi doanh nghiệp để phát hiện, kiểm tra và xử lý lạm phát điểm số.

Các trường cần kiểm tra mẫu bài thi, đồ án, luận văn, minh chứng đánh giá; xử lý sai phạm đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi người học. Hoàn thành báo cáo kiểm soát lạm phát điểm và kết quả cải tiến trước khi kết thúc năm học.

Bên cạnh đó, các trường phải tổ chức hậu kiểm tuyển sinh, đánh giá chuẩn đầu ra, cấp văn bằng, điều kiện đội ngũ, địa điểm đào tạo và sử dụng AI; quy định minh bạch phạm vi được phép sử dụng AI, nghĩa vụ khai báo, xác minh đóng góp thực của người học và xử lý gian lận học thuật.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo kế hoạch chung, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu và phương thức đã công bố, phù hợp với quy chế của Bộ GD&ĐT và của cơ sở đào tạo; kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Các trường phải rà soát, quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức; thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức xét tuyển công bằng, thực chất, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Xác định số lượng tuyển sinh căn cứ đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực; đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tiếp tục rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn chương trình đào tạo và tiếp cận chuẩn mực quốc tế, trong đó lưu ý nghiên cứu bổ sung các môn học hoặc lồng ghép vào một số học phần có liên quan các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực, ngành theo chiến lược, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là nội dung về quyền con người; rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, tích hợp kiến thức, kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phù hợp từng ngành và trình độ. Loại bỏ, tích hợp hoặc thay thế nội dung lạc hậu; trang bị tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm sử dụng AI.

Hoàn thành việc rà soát các chương trình, xác định học phần được cập nhật và minh chứng đánh giá năng lực mới của người học trong năm học; tăng cường giảng dạy các môn lý luận chính trị theo chương trình, quy định hiện hành; kiểm tra nội dung, thời lượng, chất lượng giảng dạy và đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với rèn luyện đạo đức, trách nhiệm công dân và thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp để đổi mới, cập nhật mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động.

Khuyến khích phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành, nhất là trong khối ngành STEM phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, then chốt như công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, công nghệ sinh học và năng lượng xanh.

Thiết lập cơ chế doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo. Mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia thỉnh giảng và đánh giá thực hành, thực tập, dự án, đồ án, khóa luận và luận văn. Chủ động triển khai đào tạo đặt hàng đào tạo với đơn vị sử dụng lao động.