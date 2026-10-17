Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học kiểm soát lạm phát điểm số

Đỗ Hợp

TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ tốt nghiệp giỏi, xuất sắc; không hạ chuẩn để tăng thành tích.

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường rà soát quy định kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp. Các trường cần phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp theo ngành, khóa và hình thức đào tạo; đối chiếu với mức đạt chuẩn đầu ra, phản hồi doanh nghiệp để phát hiện, kiểm tra và xử lý lạm phát điểm số.

Các trường cần kiểm tra mẫu bài thi, đồ án, luận văn, minh chứng đánh giá; xử lý sai phạm đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi người học. Hoàn thành báo cáo kiểm soát lạm phát điểm và kết quả cải tiến trước khi kết thúc năm học.

Bên cạnh đó, các trường phải tổ chức hậu kiểm tuyển sinh, đánh giá chuẩn đầu ra, cấp văn bằng, điều kiện đội ngũ, địa điểm đào tạo và sử dụng AI; quy định minh bạch phạm vi được phép sử dụng AI, nghĩa vụ khai báo, xác minh đóng góp thực của người học và xử lý gian lận học thuật.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo kế hoạch chung, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu và phương thức đã công bố, phù hợp với quy chế của Bộ GD&ĐT và của cơ sở đào tạo; kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Các trường phải rà soát, quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức; thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức xét tuyển công bằng, thực chất, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Xác định số lượng tuyển sinh căn cứ đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực; đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tiếp tục rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn chương trình đào tạo và tiếp cận chuẩn mực quốc tế, trong đó lưu ý nghiên cứu bổ sung các môn học hoặc lồng ghép vào một số học phần có liên quan các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực, ngành theo chiến lược, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là nội dung về quyền con người; rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, tích hợp kiến thức, kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phù hợp từng ngành và trình độ. Loại bỏ, tích hợp hoặc thay thế nội dung lạc hậu; trang bị tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm sử dụng AI.

Hoàn thành việc rà soát các chương trình, xác định học phần được cập nhật và minh chứng đánh giá năng lực mới của người học trong năm học; tăng cường giảng dạy các môn lý luận chính trị theo chương trình, quy định hiện hành; kiểm tra nội dung, thời lượng, chất lượng giảng dạy và đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với rèn luyện đạo đức, trách nhiệm công dân và thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp để đổi mới, cập nhật mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động.

Khuyến khích phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành, nhất là trong khối ngành STEM phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, then chốt như công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, công nghệ sinh học và năng lượng xanh.

Thiết lập cơ chế doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo. Mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia thỉnh giảng và đánh giá thực hành, thực tập, dự án, đồ án, khóa luận và luận văn. Chủ động triển khai đào tạo đặt hàng đào tạo với đơn vị sử dụng lao động.

Xem thêm

#GD&ĐT #đại học #kiểm soát điểm số #đào tạo #chương trình đào tạo #AI #xét tuyển

Cùng chuyên mục

Tân sinh viên DHV mở đầu hành trình đại học bằng hội trại 2N1Đ: Kết nối, trải nghiệm và trưởng thành

Tân sinh viên DHV mở đầu hành trình đại học bằng hội trại 2N1Đ: Kết nối, trải nghiệm và trưởng thành

Thông qua các hoạt động tập thể, trải nghiệm văn hoá và chương trình nghệ thuật, Hội trại chào mừng năm học mới 2026–2027 của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) tạo không gian để sinh viên chủ động tham gia, rèn luyện kỹ năng và hòa nhập với cộng đồng đại học.

Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

TPO - Hình ảnh khay cơm bán trú gồm cơm trắng, canh rau muống, muối lạc, hai miếng chả và một chiếc bánh bông lan tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 (Phú Thọ) gây tranh luận trên mạng xã hội. UBND xã Lập Thạch đã vào cuộc xác minh, yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm và công khai hình ảnh bữa ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.

Tại buổi họp phụ huynh đầu năm học, thay vì trao đổi về cách thức giáo dục, các vấn đề liên quan đến con trẻ thì chuyện thu tiền chiếm thời lượng không nhỏ. (ảnh mang tính minh họa) Nguồn: Chinhphu.vn

Muôn kiểu lạm thu đầu năm học: Phiếu thông báo dài như tờ sớ

TP - Những tờ phiếu báo thu dày đặc danh mục gửi về hằng tháng cùng thời khóa biểu bị băm vụn đang đẩy không ít gia đình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Danh nghĩa tự nguyện nhưng trên thực tế, các chương trình liên kết, bổ trợ và dịch vụ học đường lại đang bủa vây trường công lập, biến việc học tập bình thường của học sinh thành “sàn dịch vụ” với chi phí đè nặng lên vai người lao động.

IJC Festival 2026: Đánh thức những vì sao K46

IJC Festival 2026: Đánh thức những vì sao K46

Chính thức bước sang mùa thứ ba, sự kiện chào tân thường niên của Viện Báo chí – Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) trở lại với chủ đề “Starise”. Mang tinh thần trẻ trung, sáng tạo và đậm chất giáo dục khai phóng, IJC Festival 2026 mở ra bệ phóng truyền cảm hứng cho các tân binh K46 trong những bước đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

Hé lộ nguyên nhân bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong sau giờ tan học

Hé lộ nguyên nhân bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong sau giờ tan học

TPO - Lực lượng chức năng xác định, sau giờ tan lớp chiều 15/10, cháu N.M.T (SN 2020), học lớp 1 Trường tiểu học An Dương (Hải Phòng) chơi ở sân trường chờ phụ huynh đón, không may đã bị ngã từ ghế đá, đầu va trúng góc cạnh của bồn hoa dẫn đến thương nặng và tử vong sau đó.

Học sinh Việt Nam giỏi ngữ pháp, yếu giao tiếp tiếng Anh: Vì sao?

Học sinh Việt Nam giỏi ngữ pháp, yếu giao tiếp tiếng Anh: Vì sao?

TPO - Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, dạy học ngoại ngữ không thể mãi quẩn quanh với từ vựng, ngữ pháp trên giấy. Thầy cô cần thay đổi phương pháp giảng dạy, tạo môi trường thực hành sinh động để học sinh, sinh viên giao tiếp, tăng dần sự tự tin.

Bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong sau giờ tan học

Bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong sau giờ tan học

TPO - Công an phường An Dương (Hải Phòng) đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ bé trai lớp 1 Trường tiểu học An Dương được đưa đi cấp cứu từ sân trường nhưng đã tử vong sau đó. Vụ viêc xảy ra chiều muộn ngày 15/10.

Từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được đứng ra thu, quản lí và giữ tiền quỹ tập trung. (Ảnh minh họa)

Quỹ phụ huynh 'biến hóa'

TP - Ngày 15/11, Thông tư 81 quy định điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD&ĐT thay thế thông tư hiện hành chính thức có hiệu lực. Những điểm mới của thông tư này đang tạo “dư chấn” không nhỏ ở các nhóm phụ huynh trên mạng xã hội. Điều đặc biệt, quỹ phụ huynh một số nơi đã kịp biến hóa để lách luật trước khi thông tư có hiệu lực.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe