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Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Đại học cần chuẩn bị đồng bộ

Nguyễn Dũng

TPO - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT, cho rằng mở rộng đào tạo bằng tiếng Anh cần gắn với chuẩn bị đội ngũ, chương trình và nguồn lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập của giáo dục đại học. Việc phát triển đội ngũ dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh cần vượt khỏi việc bồi dưỡng ngoại ngữ đơn thuần.

Ngày 17/10, tại Diễn đàn quốc gia về giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI) 2026 do Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức, bà Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT đề cập những yêu cầu đối với đội ngũ, chương trình và nguồn lực khi mở rộng đào tạo bằng tiếng Anh.

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PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT.

Theo bà Thủy, các đại học cần tăng học phần, chương trình sử dụng tiếng Anh, đồng thời phát triển nghiên cứu và môi trường trao đổi học thuật quốc tế.

Bà đặt ra ba nhóm công việc. Đầu tiên là khảo sát khả năng đáp ứng của giảng viên để thiết kế hoạt động bồi dưỡng theo lĩnh vực. Đội ngũ cần kết hợp năng lực chuyên môn với khả năng giảng dạy hiệu quả bằng tiếng Anh.

Thứ hai, chương trình và học liệu cần được cập nhật, tham chiếu quốc tế, phù hợp điều kiện trong nước. Thứ ba là xây dựng cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ và cách tổ chức để duy trì việc triển khai.

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Các chuyên gia trong nước và quốc tế tại hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, bà Julie Dearden, Giám đốc Oxford EMI, Vương quốc Anh, cho rằng, EMI có thể đóng góp vào mục tiêu phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua đào tạo sinh viên vững chuyên ngành, có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Theo Giám đốc Oxford EMI, các trường triển khai EMI để tăng cường quốc tế hóa, phát triển chương trình liên kết, thu hút sinh viên và giảng viên quốc tế. Với giảng viên, động lực còn là kết nối cộng đồng học thuật, hợp tác nghiên cứu và công bố khoa học. Quá trình này cần đi cùng đổi mới phương pháp, tăng sự tham gia và thúc đẩy học tập chủ động của sinh viên.

Từ góc độ cơ sở đào tạo, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho rằng EMI là một chiến lược quốc tế hóa chương trình, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của nhà trường.

Theo ông Hùng, việc triển khai cần có trọng tâm, gắn với chuẩn đầu ra, chất lượng chuyên môn và khả năng hội nhập của người học.

Yêu cầu phát triển đội ngũ cũng được các chuyên gia phân tích tại diễn đàn. PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, nhấn mạnh vai trò của bồi dưỡng chuyên môn trong chuyển hóa yêu cầu của chương trình EMI thành hoạt động giảng dạy phù hợp.

Về công cụ hỗ trợ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, giới thiệu khả năng sử dụng học liệu số song ngữ, hỗ trợ ngôn ngữ theo thời gian thực và ứng dụng AI trong đánh giá, phản hồi. Cách tiếp cận được đề xuất là có lộ trình, giúp giảng viên và sinh viên từng bước chuyển sang môi trường học thuật bằng tiếng Anh.

Diễn đàn có 120 đại biểu tham dự, trao đổi về điều kiện triển khai EMI trong bối cảnh thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

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