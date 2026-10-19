Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

TPO - Theo Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh Mạng, Bộ Công an, không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng mà phải trang bị cho mỗi học sinh ba kỹ năng quan trọng.

Sáng 19/10, Chương trình “Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em” khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), mở đầu hành trình giáo dục và trải nghiệm an toàn số tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tháng 10–12/2026.

Chương trình dự kiến tiếp cận khoảng 9.000 học sinh và giáo viên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức, có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, với thế hệ trẻ ngày nay, không gian mạng mở ra cánh cửa tri thức vô tận, chắp cánh cho sáng tạo, kết nối và phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Biết sử dụng công nghệ không đồng nghĩa với có kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ.

Đại tá Hà Văn Bắc phát biểu khởi động Chương trình.

“Chúng ta không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, tách các em khỏi dòng chảy công nghệ số. Cách thức đúng đắn là chủ động trang bị “kháng thể số” - đó là kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ trên không gian mạng”, Đại tá Hà Văn Bắc nói.

Với cơ quan chức năng, nhà trường, đại tá Hà Văn Bắc cho rằng cần quan tâm đến ba vấn đề. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng thực tiễn, phù hợp với từng độ tuổi. Nội dung giáo dục an toàn số cần được cập nhật liên tục trước các xu hướng công nghệ mới.

Phương pháp truyền tải phải thật sự gần gũi, giúp các em nhận biết sớm các rủi ro và hành vi sai lệch, vi phạm trên không gian mạng, hình thành kỹ năng cụ thể để tự bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời khi gặp nguy cơ.

Thứ hai, xây dựng "Hệ sinh thái trách nhiệm" vững chắc trong bảo đảm an toàn số của trẻ em với sự kết hợp chặt chẽ của 4 trụ cột: Gia đình lắng nghe, đồng hành - Nhà trường giáo dục nền tảng - Cơ quan chức năng dẫn dắt, bảo vệ pháp lý - và Doanh nghiệp công nghệ chủ động rà soát, loại bỏ nguy cơ từ gốc rễ thuật toán, thiết kế của các sản phẩm số.

Thứ ba là lan tỏa giá trị thực chất và mô hình hóa. Không dừng lại ở các sự kiện ngoại khóa đơn lẻ, cần đúc rút những phương pháp hiệu quả để tích hợp thành hoạt động sinh hoạt thường xuyên trong nhà trường, đồng thời phát huy sức mạnh lan tỏa của chính các em học sinh, biến mỗi học sinh trở thành một “đại sứ số” chia sẻ văn hóa mạng văn minh, lành mạnh tới bạn bè xung quanh.

Các em học sinh tham gia Lễ khởi động Chương trình sáng 19/10.

Với các em học sinh, theo Lãnh đạo Cục An ninh mạng, khi bước vào thế giới mạng, cần phải luôn mang theo ba nguyên tắc cơ bản.

Một là, kiểm chứng trước khi tin. Đừng vội vàng tin trước những thông tin giật gân, những hình ảnh, âm thanh có dấu hiệu cắt ghép, giả mạo.

Hai là, tỉnh táo khi chia sẻ. Giữ gìn danh dự, dữ liệu cá nhân của chính mình và tôn trọng người khác trên môi trường trực tuyến.

Ba là, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn. “Hãy luôn nhớ rằng cha mẹ, thầy cô và các cô chú lực lượng Công an nhân dân luôn sẵn sàng đồng hành, bảo vệ các em. Không ai có thể đe dọa, xâm hại các em khi các em biết chia sẻ kịp thời với những người lớn tin cậy”, Đại tá Hà Văn Bắc nói.

Dự kiến, sau lễ khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), Teen Safety School Tour 2026 dự kiến tiếp tục được triển khai tại các trường học thuộc Hà Nội, Lào Cai, TP.HCM, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, chương trình đến Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) ngày 20/10; THCS Kim Tân và THCS Nam Cường (Lào Cai) ngày 26/10; THPT Long Trường và THCS Hà Huy Tập (TP.HCM) ngày 2/11; PTCS Xã Đàn (Hà Nội) ngày 9/11; THCS Đồng Phú và THCS Đồng Hải (Quảng Trị) ngày 30/11; THPT Trần Phú (Đà Nẵng) ngày 2/12.

Tại mỗi điểm trường, nội dung được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh. Đặc biệt, hoạt động tại Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn chú trọng giáo dục bao trùm, tạo điều kiện để học sinh có những nhu cầu hỗ trợ khác nhau cùng tham gia.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, bên cạnh các công cụ và tính năng bảo vệ dành cho thanh thiếu niên, việc trang bị kỹ năng, tăng cường sự đồng hành của gia đình và lắng nghe tiếng nói của trẻ em là những yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường số an toàn, phù hợp với lứa tuổi.