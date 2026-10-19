Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

Nguyễn Hoài

TPO - Theo Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh Mạng, Bộ Công an, không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng mà phải trang bị cho mỗi học sinh ba kỹ năng quan trọng.

Sáng 19/10, Chương trình “Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em” khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), mở đầu hành trình giáo dục và trải nghiệm an toàn số tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tháng 10–12/2026.

Chương trình dự kiến tiếp cận khoảng 9.000 học sinh và giáo viên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức, có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, với thế hệ trẻ ngày nay, không gian mạng mở ra cánh cửa tri thức vô tận, chắp cánh cho sáng tạo, kết nối và phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Biết sử dụng công nghệ không đồng nghĩa với có kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ.

anh.jpg
Đại tá Hà Văn Bắc phát biểu khởi động Chương trình.

“Chúng ta không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, tách các em khỏi dòng chảy công nghệ số. Cách thức đúng đắn là chủ động trang bị “kháng thể số” - đó là kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ trên không gian mạng”, Đại tá Hà Văn Bắc nói.

Với cơ quan chức năng, nhà trường, đại tá Hà Văn Bắc cho rằng cần quan tâm đến ba vấn đề. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng thực tiễn, phù hợp với từng độ tuổi. Nội dung giáo dục an toàn số cần được cập nhật liên tục trước các xu hướng công nghệ mới.

Phương pháp truyền tải phải thật sự gần gũi, giúp các em nhận biết sớm các rủi ro và hành vi sai lệch, vi phạm trên không gian mạng, hình thành kỹ năng cụ thể để tự bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời khi gặp nguy cơ.

Thứ hai, xây dựng "Hệ sinh thái trách nhiệm" vững chắc trong bảo đảm an toàn số của trẻ em với sự kết hợp chặt chẽ của 4 trụ cột: Gia đình lắng nghe, đồng hành - Nhà trường giáo dục nền tảng - Cơ quan chức năng dẫn dắt, bảo vệ pháp lý - và Doanh nghiệp công nghệ chủ động rà soát, loại bỏ nguy cơ từ gốc rễ thuật toán, thiết kế của các sản phẩm số.

Thứ ba là lan tỏa giá trị thực chất và mô hình hóa. Không dừng lại ở các sự kiện ngoại khóa đơn lẻ, cần đúc rút những phương pháp hiệu quả để tích hợp thành hoạt động sinh hoạt thường xuyên trong nhà trường, đồng thời phát huy sức mạnh lan tỏa của chính các em học sinh, biến mỗi học sinh trở thành một “đại sứ số” chia sẻ văn hóa mạng văn minh, lành mạnh tới bạn bè xung quanh.

bam-nut.jpg
Các em học sinh tham gia Lễ khởi động Chương trình sáng 19/10.

Với các em học sinh, theo Lãnh đạo Cục An ninh mạng, khi bước vào thế giới mạng, cần phải luôn mang theo ba nguyên tắc cơ bản.

Một là, kiểm chứng trước khi tin. Đừng vội vàng tin trước những thông tin giật gân, những hình ảnh, âm thanh có dấu hiệu cắt ghép, giả mạo.

Hai là, tỉnh táo khi chia sẻ. Giữ gìn danh dự, dữ liệu cá nhân của chính mình và tôn trọng người khác trên môi trường trực tuyến.

Ba là, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn. “Hãy luôn nhớ rằng cha mẹ, thầy cô và các cô chú lực lượng Công an nhân dân luôn sẵn sàng đồng hành, bảo vệ các em. Không ai có thể đe dọa, xâm hại các em khi các em biết chia sẻ kịp thời với những người lớn tin cậy”, Đại tá Hà Văn Bắc nói.

Dự kiến, sau lễ khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), Teen Safety School Tour 2026 dự kiến tiếp tục được triển khai tại các trường học thuộc Hà Nội, Lào Cai, TP.HCM, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, chương trình đến Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) ngày 20/10; THCS Kim Tân và THCS Nam Cường (Lào Cai) ngày 26/10; THPT Long Trường và THCS Hà Huy Tập (TP.HCM) ngày 2/11; PTCS Xã Đàn (Hà Nội) ngày 9/11; THCS Đồng Phú và THCS Đồng Hải (Quảng Trị) ngày 30/11; THPT Trần Phú (Đà Nẵng) ngày 2/12.

Tại mỗi điểm trường, nội dung được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh. Đặc biệt, hoạt động tại Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn chú trọng giáo dục bao trùm, tạo điều kiện để học sinh có những nhu cầu hỗ trợ khác nhau cùng tham gia.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, bên cạnh các công cụ và tính năng bảo vệ dành cho thanh thiếu niên, việc trang bị kỹ năng, tăng cường sự đồng hành của gia đình và lắng nghe tiếng nói của trẻ em là những yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường số an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Xem thêm

#an toàn số #học sinh #kỹ năng số #bảo vệ trẻ #giáo dục số #vắc xin số

Cùng chuyên mục

Gạch làm bằng vật liệu thân thiện môi trường

Gạch làm bằng vật liệu thân thiện môi trường

Sau 14 năm nghiên cứu và cải tiến công nghệ, một doanh nghiệp tại Cần Thơ đã thành công trong việc tạo ra sản phẩm gạch không nung, có cốt thép nhưng lại nhẹ, bền, tối ưu chi phí và thân thiện với môi trường nhờ sử dụng một phần nguyên liệu xỉ tro bay của nhà máy nhiệt điện.

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

TPO - Kịch bản biến đổi khí hậu bản cập nhật 2025 vừa công bố cho thấy, tần suất các siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, trong đó kịch bản xấu nhất là trung bình 7 năm có thể xuất hiện một lần.

DSpace Audio x Edifier: Workshop mang âm thanh Hi-Fi gần hơn với người dùng và hoạt động xã hội ý nghĩa

DSpace Audio x Edifier: Workshop mang âm thanh Hi-Fi gần hơn với người dùng và hoạt động xã hội ý nghĩa

Vừa qua, tại không gian nghệ thuật Artera Space (Hà Nội), buổi workshop "EDIFIER – HI-FI, SIMPLIFIED" do DSpace Audio phối hợp cùng Edifier Việt Nam đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Sự kiện không chỉ là dịp để mọi người cùng thưởng thức những dòng loa chất lượng, dễ sử dụng, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia thiết thực đến đồng bào vùng lũ.

Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

TPO - Bình Thuận cũ, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng được biết đến là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với khí hậu đặc trưng là nhiều nắng gió, ít mưa. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực này liên tiếp hứng chịu những trận mưa kỷ lục.

Người dân Chuyên Mỹ hồ hởi trải nghiệm du lịch số VR360

Người dân Chuyên Mỹ hồ hởi trải nghiệm du lịch số VR360

Gian hàng chuyển đổi số tại Lễ hội Vinh danh làng nghề lần thứ II và Tuần Văn hóa, Du lịch, Thương mại làng nghề xã Chuyên Mỹ năm 2026 thu hút người dân tìm hiểu, trải nghiệm du lịch số qua kính thực tế ảo VR360 và màn hình tương tác.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

Ngày 16/10/2026, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu số, Cục 2, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tập đoàn Onsen Fuji tổ chức lễ ký kết hợp tác, hướng tới nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ, dữ liệu số và quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, tối ưu quy trình vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Ngành chức năng tích cực tham gia tháo dỡ “ma trận” bẫy chim trời mùa chim di cư

Làm nhà cho chim trời

TP - Từ đô thị đến vùng quê, nhiều mô hình bảo vệ chim trời tại Hà Tĩnh đang góp phần giữ gìn đa dạng sinh học. Cùng với nỗ lực tháo gỡ hàng chục nghìn dụng cụ bẫy bắt, những ngôi nhà bình yên cho chim hoang dã đang được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe